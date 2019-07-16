 Закон про мову набув чинності

Документ набув чинності через два місяці після опублікування його в газеті "Голос України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Цим законом, зокрема, передбачено створення Національної комісії зі стандартів державної мови та запровадження посади уповноваженого із захисту державної мови.
Нацкомісія затверджуватиме вимоги до рівнів володіння державною мовою для набуття громадянства України, проводитиме відповідні іспити та за їхніми результатами видаватиме сертифікати.
Уповноважений розглядатиме скарги та зможе штрафувати суб’єкти господарювання за порушення вимог закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.
Відповідно до закону, володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані Президент, Голова Верховної Ради та його заступники, Прем'єр-міністр, усі члени уряду, керівники державних установ, підприємств і відомств, державні службовці та посадовці всіх рангів, керівники та особовий склад Нацполіції, судді, адвокати й нотаріуси, керівники закладів освіти, педагоги та медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я.
Законом передбачено організацію безкоштовних курсів української мови для дорослих.
Водночас передбачається, що володіння українською стане обов'язковим для осіб, які мають намір отримати громадянство України. Для цього необхідно буде скласти іспит про рівень володіння державною мовою.
Разом з тим іноземні військовослужбовці, які служать у Збройних силах України та мають державні нагороди, а набуття ними українського громадянства становить державний інтерес, зможуть отримати його без засвідчення рівня володіння державною мовою. Вони мають опанувати її протягом року з дня набуття громадянства.
Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.
Водночас закон передбачає, що супровід культурно-мистецьких, розважальних і видовищних заходів в Україні має здійснюватися державною мовою. При цьому достатньо бажання одного учасника заходу, щоб зобов'язати організаторів забезпечити його переклад.
Законом визначаються особливості застосування державної мови у сфері культури, телебачення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, у сфері обслуговування споживачів та інших галузях. Так, за п'ять років стане чинною норма закону, за якою квота на українських контент в ефірі телеканалів має становити 90%.
Відповідно до закону, за 30 місяців всеукраїнські друковані ЗМІ, а через п'ять років і місцева преса мусять мати українську версію. При цьому закон дозволяє випускати версії й іншими мовами. Однак видання, що виходять мовами ЄС і кримськотатарською, можуть не мати української версії. Також видавництва та книгарні мають за два роки мати не менш як половину асортименту книг українською мовою.
Закон не передбачає кримінальної відповідальності за його порушення. Проте порушень прав громадян на отримання послуг українською мовою в держустановах і визначених законом публічних сферах каратимуться штрафами. Максимальна сума штрафу становитиме 11 тис. 900 грн. Ці норми почнуть діяти через три роки.
Великоросійський шовінізм - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країні в якій живе?
Ні , тільки росіянин це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
Чому ми і наші діти знають декілька мов, а ви що - не можете вивчити??? слабо???
Вітаю тебе
Моя Україно.
За захист себе
Вже не на колінах.
Скинь теє вбрання,
Що тобі наділи.
Та почни прання,
Щоб чисте оділи.
Поверне тебе,
Закон до коріння,
Москаль геть гребе
За свої творіння.
04.10.2018Анатолій Березенський
Лише п'ять років незалежна
Моя бідненька Україна.
І справи враз пішли належно,
Можливостей для всіх країна.
Перше - отримали безвіз,
Поліцію трішки змінили.
В Європу вже не треба віз,
Цей хід заробітчани оцінили.
По друге, шлях беремо в НАТО,
Погана із Москви на це реакція.
Угорщина нам заважає теж завзято...
А на міста децентралізація.
І армія уже найкраща в світі,
Веде в Європі визвольну війну.
На український лад іде освіта,
Пізнавши всю з імперії ціну.
Автокефалія вже в Україні,
Всі церкви об'єднаються в одну.
І нове покоління на насінні,
Вже проросте без "бур'яну"!
09.11.2018Анатолій Березенський
Україно моя чиста,
Як тебе бруднять?
Нудить завжди комуністів,
Продажную рать.
Ти безкрая та бездонна,
Щира та відкрита.
А тебе п'ята колона,
Кров'ю хоче вмити.
В Україні верховодять,
Ті регіонали,
Що тебе геть ненавидять,
Все у тебе вкрали
Знову в тебе є морока,
Хіба ж винувата?
Що за двадцять з гаком років,
Виростила вату.
Україно, мила,
Що з тобою роблять?
Вже давно «тігрюля» злила,
Опоблоки дроблять.
Ти рідненька наша,
Ми тебе кохаєм.
Тут свободи повна чаша,
Це ми добре знаєм.
18.07.2018Анатолій Березенський
"А чому вона повинна бути офіційною? Ми, наприклад, окуповуємо вашу країну, а через 50 років заявимо, що ви повинні зробити естонську мову офіційною, - відповів президент Естонії. - Окупаційна влада захоплює країну, депортує сотні тисяч громадян в Сибір і посилає своїх людей сюди. І тепер, коли ми остаточно здобули незалежність, виходить, що мова окупаційної влади має стати другою державною мовою країни? Не ставте мені смішних запитань! "
Я кілька днів думав, чи розмістити цей допис, але так мене востаннє дістали всіляки захисники так званих російськомовних українців, що вирішив таки написати.
Позаминулого тижня був весь день на судових засіданнях у познанському апеляційному, кримінальному суді. Суд розглядав 14 апеляцій, 6 було - від громадян України. Мені вже стало моторошно, коли я осмислив, що майже половина всіх засуджених за злочини - українські громадяни.
Виявилося, вони всі російськомовні, я зітхнув з полегшенням.
Для всіх їх був перекладач української мови.
Усі вони нічєво нє панімалі, алу суду це не вразило, суддя - головуючий сказав, що українські громадяни мають знати українську мову і годі.
Їхня поведінка була жахлива, хамили, кричали, треба було їм безліч разів звертати увагу. Перекладач сказав, що не буде перекладати з російської, суддя - головуючий сказав, для нього це відмова від пояснень. Але кожному дали змогу щось сказати, хоча і не перекладали.
Один з них просив задовольнити його апеляцію. Він сказав, що не хоче бути видвореним до України, бо ненавидить Україну, це країна бандитська, кримінальна, бидляча а люди там - усі розумово відсталі.
Я розумів, прокурор розумів і судді (такого були віку), теж зрозуміли. Усім відібрало мову.
Один суддя не стримався і російською йому сказав: "я вперше щось таке чую, я судив найстрашніших злочинців, але жодний такого про свою країну не говорив. І сказав: якщо ви так ненавидите країну, яка має бути вашою батьківщиною, то тим паче ви ненавидітимете Польщу, вам тут не місце".
Ось, вам русский мир. Приповз до Польщі. Надіюся, ми собі дамо з ним раду.
Я щодня допомагаю українцям, надаю їм консультації. Ніхто з українськомовних не звернувся до мене з кримінальною справою. Я ніколи такого не чув. А росіяни з України? Ось, бачте.
У вас теж найвища злочинність у йуґовасточних абластях.
Еугеніуш Шкодун
Жодного наркобота, тюлькабота чи іншої подібної погані там немає.
Багато про що говорить цей факт...