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Все про:зброя (1366) Нацполіція (7836) Умань (53) Черкащина (271)

 В Умані під час продажу пістолета-кулемета затримано місцевого жителя, - Нацполіція. ФОТО

Мешканця Умані затримано під час спроби продажу пістолета-кулемета і набоїв до нього.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В Умані під час продажу пістолета-кулемета затримано місцевого жителя, - Нацполіція 01

У поліцію надійшла оперативна інформація про продаж вогнепальної зброї та боєприпасів. Як з'ясували поліцейські, житель міста Умані продавав пістолет-кулемет Skorpionvz.61, чотири магазини та набої до нього.

У результаті проведення оперативної закупівлі зловмисника затримали. Згідно з висновком експерта вилучена зброя є вогнепальною, а набої - бойовими.

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В Умані під час продажу пістолета-кулемета затримано місцевого жителя, - Нацполіція 02

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові оголошено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до семи років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137667
 
 
 Топ коментарі
 
Млять, за ношение оружия грозит до семи лет а боевикам которые на дамбасе убивали людей дают условные сроки якобы они просто стояли на блокпосту. Хотя сомневаюсь что даже на блокпостах они стояли с водяными пистолетами.
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Полицаи его уже по 15 кругу "продают"
И 15 раз находятся желающие схавать сир
Без лоха и жизнь плоха
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То хасиды оставили---за жильё. Я б себе такой оставил---просто класс.
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Полицаи его уже по 15 кругу "продают"
И 15 раз находятся желающие схавать сир
Без лоха и жизнь плоха
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То хасиды оставили---за жильё. Я б себе такой оставил---просто класс.
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ну не совсем класс, ему далеко до глока 18 или 25 но все таки какая ни какая защита.
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Хм...странно...Я бы поверил если б житель Умани продавал израильский Узи.... А так-подстава какая-то
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если бы макарыч или калаш то ладно, но это скорпион, где его для подставы взять?
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нельзя писать хасиды. нужно писать лица щироукраинской реформаторской национальности.
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Тепер населення має дуже багато зброї. Коли почнеться Майдан, то вся ця зброя там буде.
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Да не будет уже Майдана. Некому уже его делать. Парашенко хорошо в етом постарался.
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Хтось написав що це буде сором. Я і подумав - справді: був пророс. Кучма, ставив такого ж Овоча - вигнали, поставили євроЮщенка, потім на виборах вигнали, поставили того ж Овоча, потім повстали, вигнали, поставили проєвроПетка, потім на виборах вигнали, поставили пророс. іудея.... В Умани при продаже пистолета-пулемета задержан местный житель, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 412
б*же, та з нас сміятись будуть як з "білих папуасів", котрі самі не знають шо хочуть. навіть мусліми Єгипту заспокоїлись, а тут вічна зрадоперемога і срач. Атомні станції, війна, майдани.....
Я починаю розуміти Європу. Їх задовбало.
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це формування громадянського суспільства в колишній колонії в умовах агресивної метрополії. Звичайний процес, він хоч в Африці хоч в Азії чи Латинській Америці проходить однаково. Україна в цьому не унікальна.
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Ну але якщо до сих пір не сформували, то хто захоче приймати до себе порохову бочку?
Плюс - чинуші(Петко теж) ніколи не захочуть до Європи, бо там якщо вбив когось - тюрма, якщо крадеш - вулиця(після тюрми).
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Млять, за ношение оружия грозит до семи лет а боевикам которые на дамбасе убивали людей дают условные сроки якобы они просто стояли на блокпосту. Хотя сомневаюсь что даже на блокпостах они стояли с водяными пистолетами.
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Ну, боєвики не *********** на благородних панів, а ось бидло, якщо отримає зброю то може. Та й, бойовики то, торгові партнери, а бидло- робоча скотина, яка має знати своє місце. Бойовики взяли зброю і їх влада хоч не хоч, а поважає. Тоді, як бидло визвали дали зброю потім, забрали зброю і назад на скотний двір. За що поважати скотину? Ви поважаєте своїх корів, свиней чи курей?
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Может как в Княжичах быть: одни мусора продают, покупатель сдает их другим мусорам, все встречаются за городом для сделки и ...... Аваков со скорбным лицом обещает во всем разобраться и раздает квартиры родственникам подохших подлых бандитов героически погибших вследствие чудовищного недоразумения мужественных полицейских.
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Я ожидал израильский "узи", но чешски скорпион редкий зверь в наших краях.
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колись на складах в Коцюбинському було достатньо всього, але потім вивезли подалі від Києва.
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погано бачите чи вже не дочуваете. Діду я ж і кажи, скорпіон рідкісна тварина. Ось країни оператори.

В Умані під час продажу пістолета-кулемета затримано місцевого жителя, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 174 Афганістан, Англов, Чехія,В Умані під час продажу пістолета-кулемета затримано місцевого жителя, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 174 Египт, Ірак, Лівія,Монголія, Мозанбік, Сербія, Сінгапур, Уганда, Югославія.

Чи ви може хочите вести мову про те "какую страну развалілі"?
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Що ви так за той Узі вхопилися? Чехи, мають набагато більший досвід в конструюванні стрілецької зброї і на багато більше патентів. Скорпіон проектувався класичними інженерами за класикою тогочасної моди, для випуску на класичному збройовому заводі. А ось УЗІ, хоча ім'я конструктора і Узіель але так співпало що, назва пістолет-кулемета то абрівіатура від виразу "сила в Бозі" чи щось таке. Узіель Галь був проти аби його ім'я фігурувало в назві. Він до речі відмовився від гонорару з боку держави на користь розвитку армії (не свинарчук, однако). Галь звик працювати в підпіллі, він навіть осуджений за королеви за виготовлення зброї для єврейського підпілля на сім років а пізніше термін ув'язнення був скорочений до шести років. Узіель Галь в тюрмі вивчив арабську мову і заочно закінчив англійський університет де вивчав інженерну справу. Весь його досвід був у підпільному виготовленню зброї для бойових групп Пальмаху. Звідси незвичні риси та простота конструкції. Також Узіель Галь приклав руку до проектування Ruger MP9 та виступив військовим консультантом здається в Термінаторі 2

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ЗІ: якщо порівнювнювати Скорпіон то, його візаві мав би бути Мікро-УЗІ. Хоча Скорп і його менше і легше (всього 2 кіло) але точніше при більшій кучності. Скорп розроблявся для європейців, УЗІ для малоосвідчених і не навчених репатріантів на Близькому Сході.
Свої "УЗІ" були у кожного народу, який боровся за свободу. У Хорватів були Agram-2000 ( ну ще й, Šokac P1, ERO, Zagi M91 але то так), а гарячі хлопці з Кавказу випускали Борз.
В США з початком Другої Світової, спецслужби підключали кустарів до розробок зброї, яку можна виготовити в підпіллі за допомогою сварки, дрилі та болгарки з запчастин від автомобілів та сантехніки один з найвідоміших майстрів у цій справі були Біл Холмс та Харольд Гофман. Пізніше це, все знадобилося у Дальньому сході, Середній Азії, Близькому Сході, Кавказі. Одна з особливостей підготовки "Зелених беретів", є вміння виготовити зброю з нічого. Це, напряму пов'язано зі специфікою служби. "зелені берети" з самого початку створювалися, як підрозділи в задачу яких входило висадка в тилу ворога та заснування партизанських загонів, які треба було навчити і озброїти хоча б на перший час.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВ Умані під час продажу пістолета-кулемета затримано місцевого жителя, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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