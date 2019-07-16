 В Умані під час продажу пістолета-кулемета затримано місцевого жителя, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
У поліцію надійшла оперативна інформація про продаж вогнепальної зброї та боєприпасів. Як з'ясували поліцейські, житель міста Умані продавав пістолет-кулемет Skorpionvz.61, чотири магазини та набої до нього.
У результаті проведення оперативної закупівлі зловмисника затримали. Згідно з висновком експерта вилучена зброя є вогнепальною, а набої - бойовими.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові оголошено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до семи років.
И 15 раз находятся желающие схавать сир
Без лоха и жизнь плоха
Хтось написав що це буде сором. Я і подумав - справді: був пророс. Кучма, ставив такого ж Овоча - вигнали, поставили євроЮщенка, потім на виборах вигнали, поставили того ж Овоча, потім повстали, вигнали, поставили проєвроПетка, потім на виборах вигнали, поставили пророс. іудея....
б*же, та з нас сміятись будуть як з "білих папуасів", котрі самі не знають шо хочуть. навіть мусліми Єгипту заспокоїлись, а тут вічна зрадоперемога і срач. Атомні станції, війна, майдани.....
Я починаю розуміти Європу. Їх задовбало.
Плюс - чинуші(Петко теж) ніколи не захочуть до Європи, бо там якщо вбив когось - тюрма, якщо крадеш - вулиця(після тюрми).
подохших подлых бандитовгероически погибших вследствие чудовищного недоразумения мужественных полицейских.
Афганістан, Англов, Чехія, Египт, Ірак, Лівія,Монголія, Мозанбік, Сербія, Сінгапур, Уганда, Югославія.
Чи ви може хочите вести мову про те "какую страну развалілі"?
Свої "УЗІ" були у кожного народу, який боровся за свободу. У Хорватів були Agram-2000 ( ну ще й, Šokac P1, ERO, Zagi M91 але то так), а гарячі хлопці з Кавказу випускали Борз.
В США з початком Другої Світової, спецслужби підключали кустарів до розробок зброї, яку можна виготовити в підпіллі за допомогою сварки, дрилі та болгарки з запчастин від автомобілів та сантехніки один з найвідоміших майстрів у цій справі були Біл Холмс та Харольд Гофман. Пізніше це, все знадобилося у Дальньому сході, Середній Азії, Близькому Сході, Кавказі. Одна з особливостей підготовки "Зелених беретів", є вміння виготовити зброю з нічого. Це, напряму пов'язано зі специфікою служби. "зелені берети" з самого початку створювалися, як підрозділи в задачу яких входило висадка в тилу ворога та заснування партизанських загонів, які треба було навчити і озброїти хоча б на перший час.