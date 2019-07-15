 Український воїн Дмитро Лісовол загинув на Донбасі 15 липня. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці 92-ї ОМБр у Фейсбуці.

Дмитро Олександрович Лісовол, 1987 року народження, уродженець міста Рокитне Київської області, старший солдат, військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади.

У повідомленні зазначається: : "Із сумом повідомляємо Вам про болісну втрату.

15.07.2019 у бою з російськими окупантами в районі Авдіївки загинув старший солдат Лісовол Дмитро Олександрович.

Дмитро народився 24.10.1987 року.

Без батька лишились син та донька Дмитра.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям героя. Смерть Дмитра це тяжка втрата для всіх нас".

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Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.