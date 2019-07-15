 Міносвіти назвало ТОР-5 вишів за кількістю поданих заяв від абітурієнтів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства освіти.

Вступники вже подали 504 333 електронні заяви. Найчастіше вони вибирали:

• Київський національний університет ім. Шевченка - майже 20 тис заяв;

• Львівський національний університет ім. Франка - майже 19 тис;

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• Київський національний торговельно-економічний університет - трохи більше 17,5 тис;

• НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" - майже 16,5 тис;

• НУ "Львівська політехніка" - близько 15 тис.

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