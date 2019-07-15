 Міносвіти назвало ТОР-5 вишів за кількістю поданих заяв від абітурієнтів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства освіти.
Вступники вже подали 504 333 електронні заяви. Найчастіше вони вибирали:
• Київський національний університет ім. Шевченка - майже 20 тис заяв;
• Львівський національний університет ім. Франка - майже 19 тис;
• Київський національний торговельно-економічний університет - трохи більше 17,5 тис;
• НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" - майже 16,5 тис;
• НУ "Львівська політехніка" - близько 15 тис.
Сейчас в Польше до 40 тысяч студентов из Украины.
И каждый год их количество увеличивается.
Тобто працювати тільки за похльобку, бо на все інше не вистачить жебрацької зарплати, яку кидають олігархи як кістку зі свого барського столу...
Як приклад.
Олігарх Порошенко на своїх кондитерських фабриках в Україні платить десь по 300-400 доларів працівникам.
Але угорцям на своїй фабриці Рошен в Угоршині він платить від 800 євро.
Тобто перспектив молодим працівникам тут нема. Бо олігархи рахують своїх українських працівників людьми другого сорту в порівнянні з тими ж угорцями, чи взагалі з західними працівниками