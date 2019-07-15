EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Суспільство
  1329  14
Все про:внз (263) Міносвіти (479) абітурієнт (62)

 Міносвіти назвало ТОР-5 вишів за кількістю поданих заяв від абітурієнтів

Станом на ранок 15 липня вступники подали до вищих навчальних закладів вже понад півмільйона електронних заяв, у ТОП-5 обраних ними закладів - 3 столичні і 2 львівські університети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства освіти.

Вступники вже подали 504 333 електронні заяви. Найчастіше вони вибирали:

• Київський національний університет ім. Шевченка - майже 20 тис заяв;

• Львівський національний університет ім. Франка - майже 19 тис;

Також читайте: З 2023 року володіння англійською на рівні В1 буде обов'язковим у разі вступу на бакалавра, - Міносвіти

• Київський національний торговельно-економічний університет - трохи більше 17,5 тис;

• НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" - майже 16,5 тис;

• НУ "Львівська політехніка" - близько 15 тис.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 90% абітурієнтів відкрили електронні кабінети і понад 10 тис. подали заяви до університетів, - Гриневич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137664
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
розвинуті країни радо будуть чекати випускників цих вишів )))
 показати весь коментар
 
 
нет конечно же, украинские дипломы как и дипломы всех стран бывшего союза в мире никому не нужны и ничего не говорят
 показати весь коментар
 
55% иностранных студентов в Польше - украинцы, свидетельствуют результаты исследования компании Selectivv.
Сейчас в Польше до 40 тысяч студентов из Украины.
И каждый год их количество увеличивается.
 показати весь коментар
 
 
Більше всього студенти хочуть бути юристами, економістам..., тобто не вивчати технічні спеціальності.
 показати весь коментар
 
А що їм з технічними спеціальностями в Україні робити?
 показати весь коментар
 
Працювати, якщо не хочуть жити за кордоном.
 показати весь коментар
 
працювати? так вони тільки за кордоном і можуть працювати. Я добре знаю шарашку де колишні викладачі, деякі з КПІшною освітою ремонтують телевізори та мікрохвильовкі. За кордон їм їхати вже пізно, а помирати рано.
 показати весь коментар
 
Працювати на заводах олігархів за жебрацьку зарплатню в 300-400 доларів на місяць. Без житла, без нормальної медичної страхівки, без соціальних гарантій.
Тобто працювати тільки за похльобку, бо на все інше не вистачить жебрацької зарплати, яку кидають олігархи як кістку зі свого барського столу...
Як приклад.
Олігарх Порошенко на своїх кондитерських фабриках в Україні платить десь по 300-400 доларів працівникам.
Але угорцям на своїй фабриці Рошен в Угоршині він платить від 800 євро.
Тобто перспектив молодим працівникам тут нема. Бо олігархи рахують своїх українських працівників людьми другого сорту в порівнянні з тими ж угорцями, чи взагалі з західними працівниками
 показати весь коментар
 
 
О, 300 доларів на місяць! Для багатьох технарів 150 максимум.
 показати весь коментар
 
ЗІ: до того ж, для технаря важливий специфічний склад розуму. Українська ж школа його не формує.
 показати весь коментар
 
Це не так. Поспілкуйтеся із студентами КПІ, Каразіна, Львівської політехніки...
 показати весь коментар
 
то й що, скільки їх у відсотку до основної маси населення? Ми з товаришем нетак давно задали молодику прості питання: Чому залізний корабель не тоне? Чому 150 тон літак не падає? Людина ще здається недавно в школі ці речі вивчала але він цим не париться.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМіносвіти назвало ТОР-5 вишів за кількістю поданих заяв від абітурієнтів
 
 
 
 
 
 вгору