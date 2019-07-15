 Українці в США пікетували консульство Італії через вирок Марківу. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє з місця події кореспондент Укрінформу.

"Щось там доводили італійські журналісти (на суді над Марківим - ред.), але ми вважаємо, що ці докази неправдиві і справа була сфабрикована. Ми вимагаємо від італійського уряду надати Марківу доступ до справедливого правосуддя", - розповів активіст Razom for Ukraine Алекс.

Пікет зібрав близько десятка людей. У руках вони тримають плакати з написами "Свободу Віталію Марківу", "Італійське правосуддя не повинно діяти за путінськими вказівками". Вони також скандують "Свободу Віталію Марківу!", коли з дверей консульства виходять співробітники та відвідувачі.

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"Це міністр внутрішніх справ Італії, який, як бачите, стоїть на Червоній площі у футболочці з Путіним, в якомусь мілітарному прикиді. А тут він стоїть у футболочці з написом "Ні санкціям проти Росії". Коли маємо міністра внутрішніх справ з також позицією, то маємо і суди з такою позицією, і прокуратуру з такою позицією. Це упереджений суд, упереджене судочинство, і проти цього ми протестуємо", - розповів Алекс про свій плакат, на якому зображений міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, відомий своєю прихильністю до Кремля.

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

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