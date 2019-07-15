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 Затримано організатора схеми з ремонту та обслуговування техніки "МНС ДНР", - СБУ

Співробітники СБУ локалізували протиправний механізм сприяння незаконним збройним формуванням на тимчасово окупованій території Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що кілька українських громадян за погодженням з представниками псевдореспублік зареєстрували на тимчасово окупованих територіях комерційні структури для надання послуг "націоналізованим" підприємствам у "ДНР/ЛНР".

Послуги надавалися, зокрема воєнізованому формуванню "МНС ДНР", зокрема здійснювався ремонт, технічне обслуговування машин та монтаж обладнання. При цьому, зареєстровані приватні підприємства систематично платили "податки" в псевдобюджети терористичних організацій, які потім направлялися на фінансування незаконних воєнізованих формувань.

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Правоохоронці затримали організатора схеми, коли він прибув на підконтрольну українській владі територію. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137662
 
   
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дайош рассадку свояков на потокі!

Президент Украины сменил состав наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром.
Согласно указу №499/2019, прекращены полномочия ректора Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского Михаила Згуровского как члена наблюдательного совета.
Президент ввел в наблюдательный совет Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.
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Так Згуровський давно попалився на корупції с тендерами на 37 млн і брехні в е-декларації, ще при Порошенко. Йому на зоні давно прогули ставлять.
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при чем здесь штейн? это все шалости свинарчуков и свиновальца. Ведь по соевой версии это мыролюбный реформизм и дамбасня - тамжынашилюди.
Я ничего ведь не пропустил?
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правоохоронцям б вірші писати--але ж як звучить--Зловмиснику повідомлено про підозру---пісня
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Приятно читать такие новости. А когда прочту о том, что террорист задержан на территории рф и доставлен в украинское сизо, у меня случится оргазм...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗатримано організатора схеми з ремонту та обслуговування техніки "МНС ДНР", - СБУ
 
 
 
 
 
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