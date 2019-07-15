 Затримано організатора схеми з ремонту та обслуговування техніки "МНС ДНР", - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що кілька українських громадян за погодженням з представниками псевдореспублік зареєстрували на тимчасово окупованих територіях комерційні структури для надання послуг "націоналізованим" підприємствам у "ДНР/ЛНР".

Послуги надавалися, зокрема воєнізованому формуванню "МНС ДНР", зокрема здійснювався ремонт, технічне обслуговування машин та монтаж обладнання. При цьому, зареєстровані приватні підприємства систематично платили "податки" в псевдобюджети терористичних організацій, які потім направлялися на фінансування незаконних воєнізованих формувань.

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Правоохоронці затримали організатора схеми, коли він прибув на підконтрольну українській владі територію. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.