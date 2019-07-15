 Суд не змінив запобіжний захід двом жителям Києва, підозрюваним у лжемінуванні об'єктів у Харкові

Колегія суддів відмовила в задоволенні апеляційних скарг прокурора та захисників на ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова про обрання запобіжних заходів двом підозрюваним у надсиланні неправдивих повідомлень з погрозами вчинити вибухи у місцях масового скупчення мешканців Харкова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України".
"В апеляційних скаргах прокурор висловлював незгоду в частині визначення застави судом першої інстанції, а захисники не погоджувались з обранням міри запобіжного заходу за клопотанням органу досудового розслідування, вважаючи підозри необґрунтованими.
Підозри органом досудового розслідування пред’явлені за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений повторно або за попередньою змовою групою осіб).
За обставинами інкримінованих органом досудового розслідування подій – двоє киян з метою порушення громадської безпеки, залякування населення та впливу на вчинення дій юридичними особами, протягом травня 2019 року, через мережу Інтернет надсилали листи на електронні адреси поліції Харківщини з погрозами вчинення вибухів у місцях державних установ, торгівельних центрів та інших закладах громадського відвідування", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, правоохоронці в під час проведення спеціальної операції на території Києва затримали двох жителів столиці, які займалися розсилкою через інтернет свідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадську безпеку на території Харкова.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 30 червня 2019 року двом підозрюваним було застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування – до 26 серпня 2019 року. Цими ж ухвалами слідчого судді обом підозрюваним визначено розмір застави – 1 440 750 грн, кожному. Пізніше їх випустили під заставу.
В Харкові масові повідомлення про замінування регулярно надходять з 21 квітня. Силовики перевіряли готелі, торговельні центри, школи, університети та коледжі, районні адміністрації, заводи, вокзали, аеропорт тощо. У жодному випадку вибухівку не знайшли.
Міністерство внутрішніх справ змінило алгоритм реагування на повідомлення про мінування.
Андрій Дзиндзя
1 ч. ·
Саме Олександра Ткаченка Зеленський планує поставити головою КДМА, тобто йде по слідах Януковича і ставить такого собі "попова". Але, якщо Попов дійсно був господарником й до славнозвісної йолки намагався в політику не лізти, то зараз над киянами хочуть поставити головного беніного пропагандона. Чим це загрожує Києву показав сьогодняшній скандал між організаторами фесту Made in Ukraine та Ткаченком. Так сталося, що анонсований концерт Зекоманди Києва співпал за місцем та часом з Made in Ukraine, який журналіст з великим досвідом Ткаченко чомусь плутає зі Всі.Свої. Звичайно, агіт-концерт за Зеленського значно важлівіше за популяризацію українських виробників. І, не дивлячись на всі документи організаторів Made in Ukraine про те, що вони ще у лютому погодили проведення своїх заходів, замість того, щоб вибачитися, Ткаченко продовжує звінувачувати їх у змові с Порошенком. Розсваритися зі всією творчою елітою Києва за день - це треба вміти, так тримати Зекоманда! Нажаль, враховуючи мстивість узеленських, це, можливо, останній Made in Ukraine у Києві, навіщо такі заходи, якщо є 95 квартал. p.s. подробіці тутwww.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158113894458492&id=667933491&__tn__=K-R
Телефонные хулиганы так просто выходят под залог в 1,5 ляма каждый? Как-то подозрительно выглядит.
А это киевляне?