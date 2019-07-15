 Суд не змінив запобіжний захід двом жителям Києва, підозрюваним у лжемінуванні об'єктів у Харкові

Колегія суддів відмовила в задоволенні апеляційних скарг прокурора та захисників на ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова про обрання запобіжних заходів двом підозрюваним у надсиланні неправдивих повідомлень з погрозами вчинити вибухи у місцях масового скупчення мешканців Харкова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України".

"В апеляційних скаргах прокурор висловлював незгоду в частині визначення застави судом першої інстанції, а захисники не погоджувались з обранням міри запобіжного заходу за клопотанням органу досудового розслідування, вважаючи підозри необґрунтованими.

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Підозри органом досудового розслідування пред’явлені за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений повторно або за попередньою змовою групою осіб).

За обставинами інкримінованих органом досудового розслідування подій – двоє киян з метою порушення громадської безпеки, залякування населення та впливу на вчинення дій юридичними особами, протягом травня 2019 року, через мережу Інтернет надсилали листи на електронні адреси поліції Харківщини з погрозами вчинення вибухів у місцях державних установ, торгівельних центрів та інших закладах громадського відвідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, правоохоронці в під час проведення спеціальної операції на території Києва затримали двох жителів столиці, які займалися розсилкою через інтернет свідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадську безпеку на території Харкова.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 30 червня 2019 року двом підозрюваним було застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування – до 26 серпня 2019 року. Цими ж ухвалами слідчого судді обом підозрюваним визначено розмір застави – 1 440 750 грн, кожному. Пізніше їх випустили під заставу.

В Харкові масові повідомлення про замінування регулярно надходять з 21 квітня. Силовики перевіряли готелі, торговельні центри, школи, університети та коледжі, районні адміністрації, заводи, вокзали, аеропорт тощо. У жодному випадку вибухівку не знайшли.

Міністерство внутрішніх справ змінило алгоритм реагування на повідомлення про мінування.