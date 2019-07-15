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 Українські синхроністки вибороли золоті медалі на чемпіонаті світу з водних видів спорту. ФОТО

На чемпіонаті світу з водних видів спорту в Кореї команда України з артистичного плавання виграла золоті медалі в дисципліні хайлайт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Українські синхроністки вибороли золоті медалі на чемпіонаті світу з водних видів спорту 01

Команда України з результатом 94,5000 бала стала переможницею світової першості, срібло завоювали синхроністки Італії (91,7333), бронза у спортсменок Іспанії (91,1333).

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Золото для України в хайлайті завоювали Єлизавета Яхно, Анастасія Савчук, Владислава і Марина Алексіїви, Валерия Апрєлєва, Яна Наріжна, Катерина Резник, Аліна Шинкаренко, Олександра Коваленко та Вероніка Гришко.

Днем раніше Марта Федина та Анастасія Савчук виграли бронзові медалі в технічній програмі дуетів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137659
 
   
 Топ коментарі
 
фигня полная, вообще не смотрится. В синхронке только женщины гармоничны. То же самое если бы в худ. гимнастике были мужчины, бррр
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Еще мужик с бабой теперь есть дисциплина у синхронистов. Забавно...
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фигня полная, вообще не смотрится. В синхронке только женщины гармоничны. То же самое если бы в худ. гимнастике были мужчины, бррр
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балет считай танец, отличия по технике и все такое. А эти чисто женские виды. Сильно уж пластичны и артистичны. Тем более балет не вид спорта
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Есть фигурное катание парное, к примеру, вполне гармонично смотрится.
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не пиши бредятину(((где,там есть мужики???или там такие дыбилоиды как ты сам???
а,пока иди в спам
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stavr, есть, недавно ввели, пара - один мужчина, одна женщина
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ага, дисциплина , мужик с надувной бабой на пляжах Италии)))
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А "синхроністи" що там синхронізують Українські синхроністки завоювали золоті медалі на чемпіонаті світу з водних видів спорту - Цензор.НЕТ 2442
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не пиши бредятину(((
а,пока в спам
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Синхронно продемонстрировали свои прелести - вот и победили.
Можем, когда хотим.
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Цензор.НЕТНовиниСпортУкраїнські синхроністки вибороли золоті медалі на чемпіонаті світу з водних видів спорту. ФОТО
 
 
 
 
 
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