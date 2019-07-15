 Віталій тримається нормально, сказав, що боротиметься до кінця, - дружина засудженого в Італії нацгвардійця Марківа

Як передає Цензор.НЕТ, про це Діана Марків заявила в ефірі Громадського ТБ.
"Я очікувала, що може бути негативний вирок, але навіть у страшних снах я не могла припустити, що можуть дати навіть більше, ніж просив прокурор. Шоком назвати, це м'яко сказати", - сказала вона.
Водночас Діана зазначила, що чоловік нормально тримається, а її він заздалегідь готував до того, що вирок може бути негативним.
"Сказав, будемо боротися до кінця, все буде добре... Він перебуває у в'язниці суворого режиму, там дуже суворий порядок, але в принципі тримається і почувається він нормально, наскільки це можна назвати нормальним: ходить у спортивний зал, читає книжки, намагається даремно не витрачати час", - розповіла вона.
Діана Марків додала, що мати відвідує Віталія раз на два тижні, але сама вона не їздить до нього.
"Ми з Віталієм вирішили, що мені краще не їздити", - резюмувала дружина нацгвардійця.
Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
или ты типа его послал???
Ведь шкаф можно попробовать и самому сдвинуть если рядом куча людей будут кричать, - давай, ты сможешь, мы с тобой! ... а не наоборот!
Лучше уж самому в таком случае - там и взвесить трезво свои силы буде проще, и придумать какое-то приспособление...а с " давай, ты сможешь, мы с тобой! " все, чего ты добьешься в данном случае - грыжи и геммороя...
Или ты предлагаешь подать в ЕСПЧ жалобу на Италию что они его незаконно,т.е. без его согласия натурализировали.
Есть такое дело.
Это уже когда аппеляция не пройдет,тогда.
Ставим крест на итальянском правосудии и вообще на Италии как цивилизованном государстве.
Главное побольше информационного сопровождения.
Зеленский бы хоть одну статью в каком ни будь Таймсе оплатил что ли.
Я всегда говорил , нет ценностей европейских , есть общечеловеческие ценности .
Есть европейское качество жизни для рядового обывателя .