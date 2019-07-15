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 Суспільство
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Все про:Італія (300) вирок (531) Марків (52)

 Віталій тримається нормально, сказав, що боротиметься до кінця, - дружина засудженого в Італії нацгвардійця Марківа

Дружина українського нацгвардійця Віталія Марківа Діана була більш ніж шокована після оголошення вироку чоловікові італійським судом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Діана Марків заявила в ефірі Громадського ТБ.

"Я очікувала, що може бути негативний вирок, але навіть у страшних снах я не могла припустити, що можуть дати навіть більше, ніж просив прокурор. Шоком назвати, це м'яко сказати", - сказала вона.

Водночас Діана зазначила, що чоловік нормально тримається, а її він заздалегідь готував до того, що вирок може бути негативним.

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"Сказав, будемо боротися до кінця, все буде добре... Він перебуває у в'язниці суворого режиму, там дуже суворий порядок, але в принципі тримається і почувається він нормально, наскільки це можна назвати нормальним: ходить у спортивний зал, читає книжки, намагається даремно не витрачати час", - розповіла вона.

Діана Марків додала, що мати відвідує Віталія раз на два тижні, але сама вона не їздить до нього.

"Ми з Віталієм вирішили, що мені краще не їздити", - резюмувала дружина нацгвардійця.

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137658
 
   
 Топ коментарі
 
Хочется пожелать, чтобы у него всё закончилось хорошо.
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Поймать парочку макаронников, что у сепаров болтались, и обвинить в шпионаже, потом поменять.
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привет, кацапа. ты из-под прокси?
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Простые граждане в Италии даже не в курсе об этом процессе . И ***** называют главным мафиози Европы .
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Хочется пожелать, чтобы у него всё закончилось хорошо.
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Не знаю что тут сказать. Пусть в своей борьбе надеется только на себя и самых близких и пусть они используют все возможности. И пусть они не отчаиваются. Конечно он и его семья это не прочитает само собой, но пусть им повезет.
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ЛОЛ! вообщето когда хотят поддержать человека в беде то ему говорят, - держись мы все с тобой, мы тебя не бросим...
или ты типа его послал???
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Нет, просто по опыту много доброхотов вокруг, но когда случится в жизни что-то серьезное, то они куда-то исчезают и ты сам за себя. А так толку от каких-то хороших слов, если реально помочь не в силах.
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Но ведь помощь это не только шкаф передвинуть!
Ведь шкаф можно попробовать и самому сдвинуть если рядом куча людей будут кричать, - давай, ты сможешь, мы с тобой! ... а не наоборот!
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"Ведь шкаф можно попробовать и самому сдвинуть если рядом куча людей будут кричать, - давай, ты сможешь, мы с тобой! ... а не наоборот!"

Лучше уж самому в таком случае - там и взвесить трезво свои силы буде проще, и придумать какое-то приспособление...а с " давай, ты сможешь, мы с тобой! " все, чего ты добьешься в данном случае - грыжи и геммороя...
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Поймать парочку макаронников, что у сепаров болтались, и обвинить в шпионаже, потом поменять.
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А що Зеленський зрадів засудженню патріота чи засмутився, чи розігнав дипломатів і нема кому реагувати? Гівнокомандувач хренів.
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Чим можна пояснити, що раніше демократична країна стала на шлях судочинства, яке має аналог лише Сталіне чи Ким Чен Ірі?
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жадность. пуйло точечно коррумпировал очень много народа в Европе.
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Тим, що там є друзі ***** і вони досить впливові.
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24 года поборется и победит
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Москва хоче відпустити моряків але потім має бути суд. Пропоную компроміс: моряків відпускають, а судять того, хто їх туди послав.
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Нужно понимать, то что теперь мы имеем дело не просто какими то обвинениями в прессе. Мы имеем приговор итальянского суда. И тыкать пальцем, вот мол Вова виноват, купил продажных итальянских судей, это становиться в позу страуса, но не на песке, а на асфальте. Уже сейчас нужно начинать переговоры о его выдаче Украине, чтобы значительный остаток он не провел в итальянской тюрьме.
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Він громадянн Італії, тому це вас алкоголь штовхає писати, що італійці віддаватимуть своїх громадян.
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Он получил гражданство Италии с точки зрения украинского законодательства незаконно. И это его единственный шанс не пробыть значительный остаток своих дней в итальянской тюрьме. Насколько я помню статистику, в апелляции в Европе пересматриваю лишь несколько процентов дел, имеется ввиду в положительном смысле. Тем более в ЕСПЧ.
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Ти багато випив? Його справу розглядає італійський суд, як громадянина Італії. Українське законодавство може не визнавати його італійське громадянство, але не заперечує це. Трезвій та кидай пити спиртне.
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Он незаконно не сдал украинское гражданство при получении итальянского.
Или ты предлагаешь подать в ЕСПЧ жалобу на Италию что они его незаконно,т.е. без его согласия натурализировали.
Есть такое дело.

Это уже когда аппеляция не пройдет,тогда.
Ставим крест на итальянском правосудии и вообще на Италии как цивилизованном государстве.
Главное побольше информационного сопровождения.
Зеленский бы хоть одну статью в каком ни будь Таймсе оплатил что ли.
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Ну , и чем отличается »правосудие» итальянское от мордерского ?!
Я всегда говорил , нет ценностей европейских , есть общечеловеческие ценности .
Есть европейское качество жизни для рядового обывателя .
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВіталій тримається нормально, сказав, що боротиметься до кінця, - дружина засудженого в Італії нацгвардійця Марківа
 
 
 
 
 
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