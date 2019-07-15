 Віталій тримається нормально, сказав, що боротиметься до кінця, - дружина засудженого в Італії нацгвардійця Марківа

Як передає Цензор.НЕТ, про це Діана Марків заявила в ефірі Громадського ТБ.

"Я очікувала, що може бути негативний вирок, але навіть у страшних снах я не могла припустити, що можуть дати навіть більше, ніж просив прокурор. Шоком назвати, це м'яко сказати", - сказала вона.

Водночас Діана зазначила, що чоловік нормально тримається, а її він заздалегідь готував до того, що вирок може бути негативним.

Читайте також: Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн. ФОТО

"Сказав, будемо боротися до кінця, все буде добре... Він перебуває у в'язниці суворого режиму, там дуже суворий порядок, але в принципі тримається і почувається він нормально, наскільки це можна назвати нормальним: ходить у спортивний зал, читає книжки, намагається даремно не витрачати час", - розповіла вона.

Діана Марків додала, що мати відвідує Віталія раз на два тижні, але сама вона не їздить до нього.

"Ми з Віталієм вирішили, що мені краще не їздити", - резюмувала дружина нацгвардійця.

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Його охопила паніка, він просто не знав, що сталося і де перебуває, - фотограф про ключового свідка у справі Марківа Рогелона