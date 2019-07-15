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 Політика України
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Все про:Верховний Суд (417) вибори (4198) Шарій Анатолій (21)

 Верховний Суд визнав законним рішення ЦВК про скасування реєстрації кандидатом у ВР Шарія

Верховний Суд України визнав законним рішення Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВС, рішення було прийнято після скарги самого Шарія та політичної сили "Партія Шарія" про скасування його реєстрації кандидатом у депутати, повідомляє Верховний суд України.

Розглядаючи позов, суд взяв до уваги лист СБУ, направлений у ЦВК, про останнє місце проживання блогера. У ньому йдеться про те, що 24 січня 2012 року Анатолій Шарій виїхав за межі України і після цього не повертався.

Крім того, позивачі не надали доказів про те, що Шарій повертався на територію України після грудня 2012 року, ні Центральній виборчій комісії, ні в суд першої інстанції.

Нагадуємо 23 червня 2019 ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати по одномандатному округу №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала екс-главу Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

Також Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.

3 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію глави АП Януковича Андрія Клюєва і проросійського відеоблогера Анатолія Шарія. За це рішення проголосували всі присутні члени комісії. Обоє кандидатів не проживали останні 5 років в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЦВК вдячна за суспільний резонанс у справі реєстрації Клюєва і Шарія, але просить не робити її "винною"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137657
 
   
 Топ коментарі
 
так у него полушария срослись... головные - с жопными.. Верховный Суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации кандидатом в ВР Шария - Цензор.НЕТ 5304
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він стверджує, що ЗСУ вбиває мирняк на дамбасі.
цього досить щоб назвати шаріка скотиною.
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Его ещё даже не били . Если бы попал под раздачу , он бы Шуфричу завидовал .
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я догадывался, что ты из курятника Петушария, а сегодня ты прокукарекал сам..
тебя за клюв никто не тянул, петушара!
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это ты не обо мне, а о себе написал. читай себе: "я догадывался, что ты из курятника Петушария, а сегодня ты прокукарекал сам. тебя за клюв никто не тянул, петушара!"
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прости.!. что ты там прокудахтал?!.. я не понимаю твоего петушинного языка..
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продолжай себе читать перед зеркалом "прости.!. что ты там прокудахтал?!.. я не понимаю твоего петушинного языка".
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продолжай, не отвлекайся, к зеркалу и читай: "ты что, дурачок?!"
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ага.. я так понял, что ты иностранец, не славянин.. и к Украине ты имеешь техническое отношение, и не гражданин Украины.. Твой стандартный словарный запас закончился там, где началась живая речь..
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давай,давай не прерывайся, вещай себе "ага.. я так понял, что ты иностранец, не славянин.. и к Украине ты имеешь техническое отношение, и не гражданин Украины.. Твой стандартный словарный запас закончился там, где началась живая речь."
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Ото скотиняка Шарій, вигнав на заробітки людей, мордував рабів на власних підприємствах, та ще й найголовніший гріх, постійно вів свої блоги виключно російською мовою. Просто жах!
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короче,Шарий "попал на бабки"...теперь будет "спонсору" атрабатывать... Верховний Суд визнав законним рішення ЦВК про скасування реєстрації кандидатом у ВР Шарія - Цензор.НЕТ 328
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Журналіст ШАРІЙ, який називав жителів західної України "полукровками", похвалився, як він наймав провокаторів проти Порошенка в Калуші, - ЗМІ (відео)
20/02/2019

Анатолій Шарій - відомий російський пропагандист, який веде власний відеоблог. Найбільш яскраво свою позицію українофоба Шарій показав, коли в грубій формі назвав жителів Західної України людьми другого або навіть нижчого сорту. Це відео він опублікував після Революції Гідності. Згодом видалив його, але в мережі відео залишилося.
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Всі українці мають різну кров. Тому Шарій, який теж має різну кров плюнув сам на себе і почав розпалювати міжнаціональну ворожнечу. Чому Зе не дає вказівку Баканову розслідувати і судити за це Шарія?
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В журналістиці Анатолій Анатолійович з'явився тільки в 2005 році, у віці 27 років
До того Шарій був звичайнісіньким наркоманом - завсідником казино з яскраво вираженою ігровою залежністю.
Першого травня 2011 року Шарій двічі вистрілив в відвідувача київського кафе з травматичного пістолета.
У зв'язку з даним інцидентом проти Шарія порушили кримінальну справу.
7 лютого 2012 року Шарій був оголошений у всеукраїнський розшук. До того моменту він уже встиг втекти з країни, незважаючи на подвійну підписку про невиїзд.
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Воно тупе ще і судилось, воно, довбеник, не зрозуміло, що йому пощастило, бо якби яв вся в Україну, навіть вже з депутатською недоторканістю, вона б йому недопомогла, це не Ютюб , на якому триндіть можно що хочеш і не депутатство Держ Думи - в нас люди попроще до цього стали відноситись, а воно баран так і не зрозуміло що в Україні сталося з 2014 року і відбувається зараз, які процеси???
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Петин суд принял верное решение. Реформа в действии. Работает отлично. Шарий давай нах гнида козломордая.
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Очень удивительно, что в тексте заметки Шарий не назван привычно ни антиукраинским пропагандистом, ни педофилом, это наводит на подозрение, что авторами ожидается преодоление его партией 5%ного барьера на выборах. Наверное, не хочется далее портить отношения с потенциальным шефом пары десятков депутатов...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВерховний Суд визнав законним рішення ЦВК про скасування реєстрації кандидатом у ВР Шарія
 
 
 
 
 
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