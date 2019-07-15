 Верховний Суд визнав законним рішення ЦВК про скасування реєстрації кандидатом у ВР Шарія

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВС, рішення було прийнято після скарги самого Шарія та політичної сили "Партія Шарія" про скасування його реєстрації кандидатом у депутати, повідомляє Верховний суд України.
Розглядаючи позов, суд взяв до уваги лист СБУ, направлений у ЦВК, про останнє місце проживання блогера. У ньому йдеться про те, що 24 січня 2012 року Анатолій Шарій виїхав за межі України і після цього не повертався.
Крім того, позивачі не надали доказів про те, що Шарій повертався на територію України після грудня 2012 року, ні Центральній виборчій комісії, ні в суд першої інстанції.
Нагадуємо 23 червня 2019 ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати по одномандатному округу №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала екс-главу Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.
Також Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.
3 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію глави АП Януковича Андрія Клюєва і проросійського відеоблогера Анатолія Шарія. За це рішення проголосували всі присутні члени комісії. Обоє кандидатів не проживали останні 5 років в Україні.
тебя за клюв никто не тянул, петушара!
20/02/2019
Анатолій Шарій - відомий російський пропагандист, який веде власний відеоблог. Найбільш яскраво свою позицію українофоба Шарій показав, коли в грубій формі назвав жителів Західної України людьми другого або навіть нижчого сорту. Це відео він опублікував після Революції Гідності. Згодом видалив його, але в мережі відео залишилося.
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До того Шарій був звичайнісіньким наркоманом - завсідником казино з яскраво вираженою ігровою залежністю.
Першого травня 2011 року Шарій двічі вистрілив в відвідувача київського кафе з травматичного пістолета.
У зв'язку з даним інцидентом проти Шарія порушили кримінальну справу.
7 лютого 2012 року Шарій був оголошений у всеукраїнський розшук. До того моменту він уже встиг втекти з країни, незважаючи на подвійну підписку про невиїзд.