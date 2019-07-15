EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  3258  47
Все про:Вінниця (174) розмитнення (101)

 Корупційну схему розмитнення автомобілів ліквідовано на Вінницькій митниці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження оперативники управління захисту економіки в Вінницькій області Нацполіції, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Хмельницькій за процесуального керівництва військової прокуратури Вінницького гарнізону задокументували корупційну схему розмитнення транспортних засобів. Було встановлено, що до злочинної схеми причетні начальник одного з митних постів та інші митники. За кожну виставлену митну декларацію суб’єкти господарювання повинні були сплачувати 500 гривень неправомірної вигоди.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті захисту економіки Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "Під час процесуальних заходів правоохоронці задокументували численні факти одержання начальником одного з митних постів винагороди на загальну суму майже 300 тисяч гривень. За певну винагороду останній вирішував питання щодо безперешкодного розмитнення товарів, а саме транспортних засобів.

15 липня, під час одержання чергового "траншу" правоохоронці затримали начальника митного посту та його підлеглого.

Правоохоронці вилучили 95 700 тисяч гривень, одержаних як неправомірну вигоду.

На даний час проводяться санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів.

Начальник митного посту та підлеглий затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Триває слідство. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Запорізькій області податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом 78 млн грн, який займався імпортом вантажних автомобілів. ФОТО

Корупційну схему розмитнення автомобілів ліквідовано на Вінницькій митниці, - Нацполіція 01
Корупційну схему розмитнення автомобілів ліквідовано на Вінницькій митниці, - Нацполіція 02
Корупційну схему розмитнення автомобілів ліквідовано на Вінницькій митниці, - Нацполіція 03
Корупційну схему розмитнення автомобілів ліквідовано на Вінницькій митниці, - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137656
 
 
 Топ коментарі
 
зараз один з вінницьких брехунів розказує який він святий і треба на нього молитись.
а відротердамили і відмародерили країну не вони а паиредник клятаюлька.
 показати весь коментар
 
да,не напрягайтесь)))
походу ,скоро все таможни переедут у кривой рог)
 показати весь коментар
 
Треба ліквідовувати причину, а не наслідки.
Чому в Україні самі дорогі авто в Європі?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Треба ліквідовувати причину, а не наслідки.
Чому в Україні самі дорогі авто в Європі?
 показати весь коментар
 
 
привет бляхерам-верблюдам которые продолжают гонять тачки! вы сделали это вместе
 показати весь коментар
 
 
За каждую выставленную таможенную декларацию субъекты хозяйствования должны были платить 500 гривен неправомерной выгоды.Источник: https://censor.net.ua/n3137656------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тепер будуть платити по 500 доларів тому, кому треба.
 показати весь коментар
 
 
зараз один з вінницьких брехунів розказує який він святий і треба на нього молитись.
а відротердамили і відмародерили країну не вони а паиредник клятаюлька.
 показати весь коментар
 
 
Є Вінницькі брехуни, є Лвівські, є Дніпропетровські, є і були Донецькі, є Харківські і Одеські, є Київські , Полтавські,Чернігівські, це духовна болячка України, лікуанням якої повинна займатись Божа Церква, в нас роль Божої Церкви взяла ПЦУ і ПЦ КП, чи МП, не важливо, але займаються не тим зовсім, не виконують свою функцію Гласа Совісті.
 показати весь коментар
 
Ничего не ликвидировано.
Дела перешли из рук одних воров в руки других воров.
Конченая страна.
 показати весь коментар
 
 
Не країна, а чиновники. При чому доки не дорвуться до корита наче порядні люди, а потім немов біс поплутав.
 показати весь коментар
 
А чиновники це не люди? А чиновники це не Україна, а всі ми такі, як до корита дориваємся, потрібно міняти мізки , душу і совість, а цим дорогенькі мої, повинна займатися Церква, священники на основі Божого Слова, а вони також дільожкой і своїм збагаченням займаються!!! Щоб ви зрозуміли, в України духовні проблеми, які виливаються в матеріальні.
 показати весь коментар
 
У Вінниці військові дії, чи Матіосу нема чим в зоні ООС похвалитися?
 показати весь коментар
 
да,не напрягайтесь)))
походу ,скоро все таможни переедут у кривой рог)
 показати весь коментар
 
 
пгт (???) Хмельницкий !!!! Лапти , карту купите .
 показати весь коментар
 
шо, тут також "Петя" корупцію організував, га, рашист Alex Surov 3d90a6e3 - ??? От такий сякий ураган (чи вірус?)...

як почитаєш висери таких придурків, як от в 15.07.2019 21:10 - думаєш: чи в морду дати, чи пройти мимо брехливого дурня...

 показати весь коментар
 
 
Щоб перемогти корупцію є два "важілі" які 1000% дієві, та які потрібно застосовувати водночас, це- ........!!!???
 показати весь коментар
 
Что *********, вот кому выгодно высокие акцизы на евробляхи. Парашенко грабил людей по черному.
 показати весь коментар
 
Конечно! А салони і автокорпораціїї чиї?! Після Овоща автобізнес в чиї руки пернйшов.. правильно в Пеціни. Уплачено сотні міліонів акцізу за ввезення нових іномарок в різні салон на сотні міліонів і тут обвал цін, Ага щасс?!?!
 показати весь коментар
 
Ну просто пипец. А до этого никто не знал , что таможенники берут ? 28 лет в Украине процветает взяточничество везде , где можно. Меняются президенты, премьеры, правительства ,а все остается по прежнему. Только демонтаж всей системы , под корень. ЛиКун Ю очень был бы в тему ....да где ж его в Украине найдешь.
 показати весь коментар
 
Питання, а чому в Україні немає такого, приблизно, як Ли Кун Ю ?????
 показати весь коментар
 
 
соевые. по всем раскладам ваша тема, про проклятых евробляхеров. Но один маленький облом в ней а именно - винница. бывшая лежка вашего свиновальца.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїКорупційну схему розмитнення автомобілів ліквідовано на Вінницькій митниці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору