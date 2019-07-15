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 Українські школярі завоювали 4 медалі на міжнародній олімпіаді з фізики в Ізраїлі. ФОТО

Одну срібну і три бронзові медалі завоювали українські школярі на Міжнародній учнівській олімпіаді з фізики, яка проходила в Тель-Авіві (Ізраїль).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

В олімпіаді взяли участь понад 360 учасників із 78 країн світу. Змагання проходили в кілька турів, під час яких конкурсантам пропонували виконати теоретичні та експериментальні завдання.

Українські школярі завоювали 4 медалі на міжнародній олімпіаді з фізики в Ізраїлі 01

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Збірну України представляли 5 школярів:

Роман Губенко, учень 11 класу природничо-наукового ліцею №145 (м.Київ) - срібна медаль;

Кирило Ковальчук, учень 11 класу Харківського фізико-математичного ліцею №27 - бронзова медаль;

Анастасія Кутах, учениця 11 класу Харківського фізико-математичного ліцею №27 - бронзова медаль;

Михайло Цісін, учень 11 класу Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" (м.Київ) - бронзова медаль;

Валерія Рогоза, учениця 11 класу Ліцею №15 (м.Чернігів) - почесна грамота олімпіади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137654
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы! Желаю вам новых побед
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Молодцы, мои поздравления парням, девушкам и учителям!
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Печально что они там и останутся жить или уедут в другую страну работать. В Украине им только в магазинах продавцами или офисным планктоном останется работать.
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Для кого печально? Для них - нет. Кроме того, в Украине тоже есть немало IT компаний, например. Где люди по украинским меркам очень хорошо зарабатывают. Не судите всех по своему окружению.
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А до чого тут Путлєр, до шкільних фізиків в Ізраїлі?
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Ни один из них в Украине учиться не будет, и после обучения назад не вернется.
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Можно лишь пожелать им этого. Хотя это совершенно не следует из их медалей на олимпиаде.
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поздравляю ребят с гражданством Израиля или США
в Уркаине физики нет
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Їх там вже ждуть: робота і статки, а ми і далі будемо "факельні мірші" , марші ЛГБТ ітд, короче марширувати і далі будемо, аа і ще 10 років дивитись як випробують Нептун.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУкраїнські школярі завоювали 4 медалі на міжнародній олімпіаді з фізики в Ізраїлі. ФОТО
 
 
 
 
 
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