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 Чиновницю Держпродспоживслужби затримано в Києві на хабарі 1,5 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

Під час одержання хабара затримано начальницю відділу адміністративної практики ГУ Держпродспоживслужби в м.Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Чиновницю Держпродспоживслужби затримано в Києві на хабарі 1,5 тис. дол., - прокуратура 01

Зловмисниця вимагала та отримала від громадянина 1 500 доларів хабара за одержання експлуатаційного дозволу для провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

Хабарницю затримали в порядку ст. 208 КПК України відразу після одержання грошових коштів.

Чиновницю Держпродспоживслужби затримано в Києві на хабарі 1,5 тис. дол., - прокуратура 02

Вирішується питання про оголошення їй підозри за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) і обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала чиновника Держпродспоживслужби Львівщини на хабарах на 50 тисяч гривень. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137652
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля сказал что она тоже президент .
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Угадайте, за кого она голосовала? Даю 73 попытки Чиновница Госпродпотребслужбы задержана в Киеве на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 1680
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Интересно когда нибудь кто то поймёт что самый коррумпированный у нас народ, а не власть поскольку власть это часть народа.
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Нет, вы что, это власть и чиновники, они с другой планеты.
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Та звичайно. Ось мені немає чого робити завтра, і вирішив понести півтори тисячи зелених чиновнику. І цьому є поянення - Я корупціонер!
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Да. Или ты хочешь нарушить закон, занеся денег за что то, или чиновник сволочь, а ты молчком занес денег за то что положено бесплатно и не сдал его полиции. Чем ты лучше?
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Так вот же здал. Как прокурор узнал, что взятку несут?
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От ти кадр! Чиновница Госпродпотребслужбы задержана в Киеве на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 2469 Ти перечитай свій коментар : " Интересно когда нибудь кто то поймёт что самый коррумпированный у нас народ, а не власть поскольку власть это часть народа.", потім мою відповідь,а потім поміркуй і напиши щось тверезо. Чиновница Госпродпотребслужбы задержана в Киеве на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 2469
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Добавлю вопрос. Откуда украинская коррупция черпает новые кадры?
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Ось цікаво, хто з влади у цьому винен? Хто зараз відповідає за ці речі? Чиновница Госпродпотребслужбы задержана в Киеве на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 5519
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НАВЕРНОЕ ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ --- ГРУШЕВССКИЙ,,
,
Но мне кажэться --- ХМЕЛЬНИЦКМЙ
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Что непонятно на колготы брала что в лахмотьях на работу ходить...
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Угадайте, за кого она голосовала? Даю 73 попытки Чиновница Госпродпотребслужбы задержана в Киеве на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 1680
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А для чего эта служба существует,только для одного - драть с предпринимателей взятки.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧиновницю Держпродспоживслужби затримано в Києві на хабарі 1,5 тис. дол., - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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