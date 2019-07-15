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 За тиждень зафіксовано 345 випадків кору, - ЦОЗ

Від початку цього року на кір захворіло понад 56 тисяч осіб - більше ніж за весь 2018-й.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центру громадського здоров'я МОЗ України.

За оперативними даними, впродовж 28-го тижня 2019 року на кір захворіло 345 осіб - 180 дорослих і 165 дітей.

Повідомляється, що з 28 червня по 11 липня найбільше нових випадків кору зареєстровано в Києві (44 хворих: 32 дорослих і 12 дітей), Хмельницькій (29: 14 дорослих і 15 дітей), Чернівецькій (24: 10 дорослих і 14 дітей), Київській (23: 16 дорослих і 7 дітей) та Закарпатській (23: 8 дорослих та 15 дітей) областях.

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Від початку року (з 28 грудня 2018-го до 11 липня 2019 року) на кір захворіло 56105 осіб - 26358 дорослих і 29727 дітей, а від ускладнень кору померло 18 осіб. Упродовж спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіло майже 115 тис. осіб, 39 з яких померли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137651
 
 
 Топ коментарі
 
надо больше материться!, что б корь выходила!)))
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При Петрилле такого не было!
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а дебилам которые отказываются от прививок подьякововати не хочешь?
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надо больше материться!, что б корь выходила!)))
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Вот и бактериологическое оружие нашлось, Отправить всех Мацкву и пускай целыми днями в метрополитене катаются в час пик. Пока вся Мацква не вымрет
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Ну, і нормально! Так дуже швидко населення набуде постійного природнього імунітету від кору. Якщо хтось і відійде в кращий світ, то це природній відбір і він нікчемно малий в порівнянні з відбором, який проходить на наших дорогах, водоймах та пожежах.
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Зєля, блін, де указ преЗЕдента? Це так просто. "Кір, припинись! Ра, два!". В пропаде, як війна на Донбасі.
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эпидемию кори удалось побороть почти 100 лет назад, а количество смертей от заболевших уменьшилось в 50-100 раз, но мамаши милениального поколения умнее всех и решили отказаться от вакцинаций, результаты как видим "на лицо"
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Недавно переболел корью. Я сразу к врачам. Вылечили за 5 дней без проблем. Денег не давал, и не просили. Спасибо!
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С начала этого года корью заболели более 56 тысяч человек - больше чем за весь 2018-й.

Европейские реформы Супрун в действии.
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