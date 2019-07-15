 За тиждень зафіксовано 345 випадків кору, - ЦОЗ

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центру громадського здоров'я МОЗ України.

За оперативними даними, впродовж 28-го тижня 2019 року на кір захворіло 345 осіб - 180 дорослих і 165 дітей.

Повідомляється, що з 28 червня по 11 липня найбільше нових випадків кору зареєстровано в Києві (44 хворих: 32 дорослих і 12 дітей), Хмельницькій (29: 14 дорослих і 15 дітей), Чернівецькій (24: 10 дорослих і 14 дітей), Київській (23: 16 дорослих і 7 дітей) та Закарпатській (23: 8 дорослих та 15 дітей) областях.

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Від початку року (з 28 грудня 2018-го до 11 липня 2019 року) на кір захворіло 56105 осіб - 26358 дорослих і 29727 дітей, а від ускладнень кору померло 18 осіб. Упродовж спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіло майже 115 тис. осіб, 39 з яких померли.