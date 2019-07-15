 Справу про недостовірні декларації Труханова почнуть розглядати по суті 19 липня, - САП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

"У Приморському районному суді Одеси за участю прокурорів САП відбулося підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням міського голови Геннадія Труханова в декларуванні недостовірної інформації, тобто в скоєнні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

За результатами засідання колегія суддів ухвалила призначити згадану справу до розгляду по суті.

Наступне засідання, вже з розгляду обвинувального акта по суті, заплановано на 11:00 19 липня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Одеський міський голова підозрюється в поданні свідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки, передбачених Законом України "Про запобігання корупції". Досудовим розслідуванням встановлено, що суб'єкт декларування в деклараціях за 2015 і 2016 роки подав свідомо недостовірні відомості щодо майна та інших об'єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн грн і 18 млн грн відповідно.

Нагадаємо, суд повністю виправдав Труханова, його заступника Павла Вугельмана й інших фігурантів, оскільки їхню провину не було доведено.

САП має намір оскаржити виправдувальний вирок, а НАБУ заявило про підтримку позиції САП. У САП вказали, що, на думку сторони обвинувачення, детективи провели всебічне, повне та об'єктивне досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, зібрали безліч належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності в повному обсязі доводять вину міського голови Одеси та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.