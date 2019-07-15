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Все про:декларація (549) Одеса (1984) суд (5287) Труханов (177) Антикорупційна прокуратура (924)

 Справу про недостовірні декларації Труханова почнуть розглядати по суті 19 липня, - САП

Суд призначив до розгляду справу стосовно Одеського міського голови Геннадія Труханова, звинуваченого в недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

"У Приморському районному суді Одеси за участю прокурорів САП відбулося підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням міського голови Геннадія Труханова в декларуванні недостовірної інформації, тобто в скоєнні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

За результатами засідання колегія суддів ухвалила призначити згадану справу до розгляду по суті.

Наступне засідання, вже з розгляду обвинувального акта по суті, заплановано на 11:00 19 липня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Одеський міський голова підозрюється в поданні свідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки, передбачених Законом України "Про запобігання корупції". Досудовим розслідуванням встановлено, що суб'єкт декларування в деклараціях за 2015 і 2016 роки подав свідомо недостовірні відомості щодо майна та інших об'єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн грн і 18 млн грн відповідно.

Справу про недостовірні декларації Труханова почнуть розглядати по суті 19 липня, - САП 01

Нагадаємо, суд повністю виправдав Труханова, його заступника Павла Вугельмана й інших фігурантів, оскільки їхню провину не було доведено.

САП має намір оскаржити виправдувальний вирок, а НАБУ заявило про підтримку позиції САП. У САП вказали, що, на думку сторони обвинувачення, детективи провели всебічне, повне та об'єктивне досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, зібрали безліч належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності в повному обсязі доводять вину міського голови Одеси та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137650
 
 
 Топ коментарі
 
Труханов за Зе. Перестаньте его травить.
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Да чист он, как одесская канализация!
Че прицепились к нему??
🤗
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Свино-ПЕС, петя из бюджета в свой фонд и фонд своей жены взял 1,5 млрд. грн. , не говоря о заказах для богдана и кузьни на херню. За наш счет пете пиар.
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Труханов за Зе. Перестаньте его травить.
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Я так понял, что вы укроФАШИСТЫ не понимаете , что при ПОРОХЕ БЫЛА КОРУПЦЫЯ !!"!
.
.




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Свино-ПЕС, петя из бюджета в свой фонд и фонд своей жены взял 1,5 млрд. грн. , не говоря о заказах для богдана и кузьни на херню. За наш счет пете пиар.
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Рашкадебильное говно --во все стороны равно.. И ета гадость жидоня ***** ,,,ненавизй Надеюсь украицам удастся избавится етих гнусныс тварей как жидовни и рашкашканей...
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Да чист он, как одесская канализация!
Че прицепились к нему??
🤗
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РЕБЪЬЯТА !Ё!!!!
.
Вы что не ПОНИМАЕТЕ ?????
.
Что при ПОРОХЕ--- БЫЛА КОРУПЦЫЯ !!!!!????!!!!!!!!!!!!!!!???????
.
!!!!!!!
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Геша, вот и к тебе пришёл толстый полярный лис.
Дело о недостоверных декларациях Труханова начнут рассматривать по существу 19 июля, - САП - Цензор.НЕТ 305
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Рашкадебильное говно --во все стороны равно.. И ета гадость жидоня ***** ,,,ненавизй Надеюсь украицам удастся избавится етих гнусныс тварей как жидовни и рашкашканей...Все просто ,,когда я свушаю ету мразь солобиную и осталавьную гадость ..Так ета мразь потеряля Украину ,,,.Корой СЛАВА !!!!
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когда в очередной раз грохнут какого нибудь журналиста - мне будет похер..
За деньги пострадал...
Дело о недостоверных декларациях Труханова начнут рассматривать по существу 19 июля, - САП - Цензор.НЕТ 1892
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ЗЕлеБЕнины суды отпустят..вся сепарня, и все суды теперь под ЗЕлеБеней и прекрасно себя чувствуют. Это при Пете на него уголовное дело завели, а при ЗЕкловуне отпустят легко...
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І тому Труханов в Одесі агітував за Петра на виборах президента?
Коли брешеш, то хоть трохи думай, "зелебеня"
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Я не политолог ,,но предвидел давнпо,что украицы выгонят рашкасраньнь ...еше предвидел ето в 1959 году и не только украинцы ...Все ету гадость должы известь со своей земли .Она ета гадость сталинсрая ..Убивайре рашкасрань . ето нелюди. ...
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Рассматривать дело... Какой смысл? Сразу извинитесь перед ним и идите загорать. Труханов вам предоставит теплое место на пляже. Красота. Что еще нужно судье?
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Ой! да ладно!.. судьи просто немного обоготятся, адвокаты Богданы озолотятся, а СБУ Баканова немножко не заметит..
Вот и вся проститутция, как Труханов решает вопросы в судах..
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Труханова за "Краян" виправдали,ну а за декларації оштрафують на 340 гривень. Справу про недостовірні декларації Труханова почнуть розглядати по суті 19 липня, - САП - Цензор.НЕТ 9004
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСправу про недостовірні декларації Труханова почнуть розглядати по суті 19 липня, - САП
 
 
 
 
 
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