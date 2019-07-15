 Україна продовжила на 2020 рік дію ембарго на російські товари

Відповідну постанову №605 від 5 липня оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін указом 24 червня цього року продовжив із 1 січня до кінця 2020 року продовольче ембарго й обмеження на транзит українських товарів.

Раніше, 15 травня цього року, український уряд вирішив суттєво розширити перелік заборонених до ввезення товарів із Російської Федерації, а відповідну постанову було оприлюднено 26 червня.

Зокрема, з 1 липня 2019 ембарго поширюється на сировину для виготовлення цементу (клінкери), а також усі готові види цементу, мінеральні (азотні, калійні і фосфорні) добрива, корми для тварин і продукцію ветеринарної медицини. До розширеного переліку увійшли також сірники, фанерна продукція, шпалери, продукція легкої промисловості, дроти металеві та з вуглецевої сталі, труби і трубки, сітки металеві, кріпильні вироби, сталевий посуд і транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, трактори тощо). Крім цього, з 1 березня 2020 року забороняється ввезення вживаних залізничних і трамвайних вагонів.

У новій постанові №605 від 5 липня, Кабмін зробив невеликі послаблення, зокрема відтермінувавши заборону на ввезення легкових автомобілів та інших моторних транспортних засобів до кінця поточного року.

Крім того, уряд дозволив ввезення товарів із переліку на суму здійсненої передоплати за них, якщо вона була виконана до набуття чинності забороною та за умови попереднього отримання Держфіскальною службою документального підтвердження здійснення такої передоплати від банку за зверненням української компанії. Кабмін також надав ДФС право здійснювати перевірку країни походження товарів, якщо вона не передбачена в пунктах пропуску через кордон.

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