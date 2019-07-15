 Україна продовжила на 2020 рік дію ембарго на російські товари

Відповідну постанову №605 від 5 липня оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін указом 24 червня цього року продовжив із 1 січня до кінця 2020 року продовольче ембарго й обмеження на транзит українських товарів.
Раніше, 15 травня цього року, український уряд вирішив суттєво розширити перелік заборонених до ввезення товарів із Російської Федерації, а відповідну постанову було оприлюднено 26 червня.
Зокрема, з 1 липня 2019 ембарго поширюється на сировину для виготовлення цементу (клінкери), а також усі готові види цементу, мінеральні (азотні, калійні і фосфорні) добрива, корми для тварин і продукцію ветеринарної медицини. До розширеного переліку увійшли також сірники, фанерна продукція, шпалери, продукція легкої промисловості, дроти металеві та з вуглецевої сталі, труби і трубки, сітки металеві, кріпильні вироби, сталевий посуд і транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, трактори тощо). Крім цього, з 1 березня 2020 року забороняється ввезення вживаних залізничних і трамвайних вагонів.
У новій постанові №605 від 5 липня, Кабмін зробив невеликі послаблення, зокрема відтермінувавши заборону на ввезення легкових автомобілів та інших моторних транспортних засобів до кінця поточного року.
Крім того, уряд дозволив ввезення товарів із переліку на суму здійсненої передоплати за них, якщо вона була виконана до набуття чинності забороною та за умови попереднього отримання Держфіскальною службою документального підтвердження здійснення такої передоплати від банку за зверненням української компанії. Кабмін також надав ДФС право здійснювати перевірку країни походження товарів, якщо вона не передбачена в пунктах пропуску через кордон.
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Вы не понимаете , что при порохе-----------была КОРУПЦЫЯ !!!
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🤔
Да, а чим експорт продукції «ROSHEN», «АВК», «Лукас», "КОНТІ" може зашкодити Україні?
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???????
Подумала, что комплимент Зеле, а он как раз и ни при чем к санкциям.
Хотя... ему это вряд ли поможет.
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Ужэ все ЗАБЫЛИ,,
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Можэт кто НАПОМНИТ ???
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Молдавию и СТРОЙ АРМИЮ ???
Фамилию "Валленберг" Сталин и члены Политбюро несомненно знали, семья Валленбергов была активно вовлечена в бизнес с Россией еще с дореволюционных времен - в частности, оборудование телефонных станций, потом шарикоподшипники поставлялись фирмами, принадлежавшими семье Валленбергов. Фирма Валленбергов СКФ не только поставляла в СССР шарикоподшипники, но и построила в Москве завод по их производству, теперь это Московский подшипниковый завод ГПЗ-2. На фотографиях начала 1930-х годов видно, что в те времена на здании завода красовалось три огромных буквы - SKF. Несмотря на проблемы с доставкой через зоны военных действий, поставки шарикоподшипников из Швеции шли и во время ВОВ. Причем оплата, по меньшей мере в некоторых случаях, поступала в банк Валленбергов в виде платиновых слитков, а для этого нужны были специальные решения Политбюро.
Так что Сталин, узнав о задержании Валленберга, наверняка был рад случаю заполучить члена этой семьи - для дальнейшего возможного давления на шведов. Перед войной фактически было отложено выполнение торгового договора с Швецией, и вопрос "висел" всю войну, а в 1946 году договор о кредите и торговле со Швецией был подписан. Поэтому потенциально переговоры об освобождении Рауля Валленберга могли бы служить моментом давления на шведов. Наверное, Сталин был немало удивлен, когда шведы не связали подписание договора с требованием освободить Валленберга.
Советские и затем российские официальные лица утверждали, что Валленберг умер в июле 1947 г. от инфаркта миокарда, но реальные обстоятельства его смерти остаются неизвестными. - www.svoboda.org/a/30040326.html
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ЧТО ??
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Не понимаете ??? При ПОРОШЕНКО БЫЛА КОРУПЦЫЯ !!! ????????????
Турчинов: Украина способна снести Крымский мост за считанные минуты
http://www.rosbalt.ru/world/2019/07/15/1792253.html
фото к новости зачет=))
Один из крупнейших импортеров РАСЕЙСКИХ автомобилей- корпорация "Богдан"- Гладковский О.В ( он же Свынарчук) с участием Порошенко..
- пока Коломойша с ВАЗелином будут править...
- вместе со своими ольгинскими речевками...
А то вы тут скулите... а сами покупаете.....
Чего и всем остальным желаю....и тогда никто ничего не будет завозить...
наступна серія в ВР --95 квартал