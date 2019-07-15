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 Політика України, Економіка
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Все про:Росія (18898) ембарго (18)

 Україна продовжила на 2020 рік дію ембарго на російські товари

Україна продовжила на 2020 рік дію заборони на постачання до країни значного переліку російських товарів, уперше введеної наприкінці 2015 року як відповідь на обмежувальні заходи з боку Російської Федерації.

Відповідну постанову №605 від 5 липня оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін указом 24 червня цього року продовжив із 1 січня до кінця 2020 року продовольче ембарго й обмеження на транзит українських товарів.

Раніше, 15 травня цього року, український уряд вирішив суттєво розширити перелік заборонених до ввезення товарів із Російської Федерації, а відповідну постанову було оприлюднено 26 червня.

Зокрема, з 1 липня 2019 ембарго поширюється на сировину для виготовлення цементу (клінкери), а також усі готові види цементу, мінеральні (азотні, калійні і фосфорні) добрива, корми для тварин і продукцію ветеринарної медицини. До розширеного переліку увійшли також сірники, фанерна продукція, шпалери, продукція легкої промисловості, дроти металеві та з вуглецевої сталі, труби і трубки, сітки металеві, кріпильні вироби, сталевий посуд і транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, трактори тощо). Крім цього, з 1 березня 2020 року забороняється ввезення вживаних залізничних і трамвайних вагонів.

У новій постанові №605 від 5 липня, Кабмін зробив невеликі послаблення, зокрема відтермінувавши заборону на ввезення легкових автомобілів та інших моторних транспортних засобів до кінця поточного року.

Крім того, уряд дозволив ввезення товарів із переліку на суму здійсненої передоплати за них, якщо вона була виконана до набуття чинності забороною та за умови попереднього отримання Держфіскальною службою документального підтвердження здійснення такої передоплати від банку за зверненням української компанії. Кабмін також надав ДФС право здійснювати перевірку країни походження товарів, якщо вона не передбачена в пунктах пропуску через кордон.

Читайте також: Кабмін запровадив спецмита на товари з РФ та ембарго на російські цемент і фанеру

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137649
 
   
 Топ коментарі
 
Телевизоры, инструмент, и даже бритвы с зубными щетками все идет из Рашки. И самое печальное что узнаешь об етом когда уже приобрел через интернетмагазин так как производитель у нас всегда скрывается.
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Вчера ходили в Комфи выбирать дочке смартТВ, все самсунги и ЛЖ парашкостанские. Где эмбаргА, млять?! Україна продовжила на 2020 рік дію ембарго на російські товари - Цензор.НЕТ 1554 Україна продовжила на 2020 рік дію ембарго на російські товари - Цензор.НЕТ 3079
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Ага,коштують як три Рошенівські торти))
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РЕБЯТА!!
,
Вы не понимаете , что при порохе-----------была КОРУПЦЫЯ !!!
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А продукция " РОСшена " в списке есть??
🤔
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читай уважно, якщо грамотний.
Да, а чим експорт продукції «ROSHEN», «АВК», «Лукас», "КОНТІ" може зашкодити Україні?
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У ваты при слове Рошен течет слюна и отключается остаток мозга, как у собак Павлова.
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А чому не на всі?Зеля барижить буде,як Петро?
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СВАТЫ-- Это ужэ не ТОЛЬКО КОНФЕТЫ ....
.
.
???????
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Ага,коштують як три Рошенівські торти))
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знову брехливий зебіл бреше, і брехливо прикривається смайлами.
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Не поняла юмора. Україна продовжила на 2020 рік дію ембарго на російські товари - Цензор.НЕТ 8084
Подумала, что комплимент Зеле, а он как раз и ни при чем к санкциям.
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За санкции 1 можно и перед запятой поставить.
Хотя... ему это вряд ли поможет.
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Но самая большая КОРУПЦЫЯ --БЫЛА при СТАЛИНЕ !!!
,
,
Ужэ все ЗАБЫЛИ,,
,
????
.
Можэт кто НАПОМНИТ ???
.
Молдавию и СТРОЙ АРМИЮ ???
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і знов про корупцію під час "свящєнной вайни"

Фамилию "Валленберг" Сталин и члены Политбюро несомненно знали, семья Валленбергов была активно вовлечена в бизнес с Россией еще с дореволюционных времен - в частности, оборудование телефонных станций, потом шарикоподшипники поставлялись фирмами, принадлежавшими семье Валленбергов. Фирма Валленбергов СКФ не только поставляла в СССР шарикоподшипники, но и построила в Москве завод по их производству, теперь это Московский подшипниковый завод ГПЗ-2. На фотографиях начала 1930-х годов видно, что в те времена на здании завода красовалось три огромных буквы - SKF. Несмотря на проблемы с доставкой через зоны военных действий, поставки шарикоподшипников из Швеции шли и во время ВОВ. Причем оплата, по меньшей мере в некоторых случаях, поступала в банк Валленбергов в виде платиновых слитков, а для этого нужны были специальные решения Политбюро.
Так что Сталин, узнав о задержании Валленберга, наверняка был рад случаю заполучить члена этой семьи - для дальнейшего возможного давления на шведов. Перед войной фактически было отложено выполнение торгового договора с Швецией, и вопрос "висел" всю войну, а в 1946 году договор о кредите и торговле со Швецией был подписан. Поэтому потенциально переговоры об освобождении Рауля Валленберга могли бы служить моментом давления на шведов. Наверное, Сталин был немало удивлен, когда шведы не связали подписание договора с требованием освободить Валленберга.
Советские и затем российские официальные лица утверждали, что Валленберг умер в июле 1947 г. от инфаркта миокарда, но реальные обстоятельства его смерти остаются неизвестными. - www.svoboda.org/a/30040326.html
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Хочеш ВАЗ чи бувший у вжитку трамвай?
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ВЫ ..
.
ЧТО ??
,
Не понимаете ??? При ПОРОШЕНКО БЫЛА КОРУПЦЫЯ !!! ????????????
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панимаем! и да здраствует корупцыя!
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кацапские новости:
Турчинов: Украина способна снести Крымский мост за считанные минуты
http://www.rosbalt.ru/world/2019/07/15/1792253.html

фото к новости зачет=))


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А сенс в цьому? Міст не відстрілюється.
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Очередной пшик от Турча. Он не то что мост не снесет, он боится полноценную ответку рашистам дать находящимся на окупированной территории Украины. Неоднократно бьыла информация от разведки что на узловых ж/д станциях разгружается росийская техника с личным составом и боеприпасы и гавнокомандующий не решился нанести по тем обьектам ракетный и артиллерийский удар.
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кровожерливий Пастор ..в младенцев стріляє ..распятих ..а той мальчік в красніх трусіках в поле машет
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Паста, тільки не кажи що у тебе в руках амерканська зброя?
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И какое же у нас эмбарго если все данные статистики пишут что у нас отрицательное сальдо в торговле с рашкой?
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рятуємо агресора від ембарга накладеного союзниками.
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Обясните мне, если на росийские автомобили действует уже несколько лет ембарго, то откуда в наших автосалонах берутся росийские жигули, киа и хундаи, которые производятся в РФ?
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наскільки я знаю, до війни ці авто збирались на українських заводах. Здається, один з них - в Луцьку. Як зараз - не цікавився. Але все може бути...
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Ви неуважні, "В новом постановлении №605 от 5 июля, Кабмин сделал небольшие послабления, в частности, отсрочив запрет на ввоз легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца текущего года"
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Ага понял. Старый завоз автомобилей у Пети закончился, решил на время снять санкции чтобы новую партию завести и опять якобы санкции включит. Кстати есть подозрение что мера Конотопа Семенихина убрали а потом совершили попытку убийства банда Парашенка за то что он неоднократно ловил Парашенка на контрабанде росийскими автомобилями и углем из РФ.
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Можливо, в нас мало російських товарів, в основному інструмент, побутова хімія вже польска, були корма для тварин, замінили балтійськими, угорськими, чеськими. Ще техніка по всіляких Ельдорадо.
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Телевизоры, инструмент, и даже бритвы с зубными щетками все идет из Рашки. И самое печальное что узнаешь об етом когда уже приобрел через интернетмагазин так как производитель у нас всегда скрывается.
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Мені простіше, я всю цю хімію і особисту гігієну купляю в Джамбо в Болгарії, десь на 30 відсотків дешевше.
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Самое обидное , что єто брєндьі , напр. Самсунг. Запрет давно заставил бьі их организовать сборку в Украине. Даже польская или словацкая сборка для нас более приемлема.
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не знаю как у вас, а я в конце мая в Днепре был. кругом - раша, раша, раша. тьфу! от токо петрикiвський роспис делать пока не научились...
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то ви не все знаєте, Там навіть є засекречені графи експорта/імпорта на сотні мільйонів. Купляємо навіть вироби з каменю, чай та каву!
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По ембарго попали спички, сетки, обои, фанера, стальная посуда.... Таких смешных санкция я никогда не слыхал. Они хоть когда то ввозили ето говно в Украину? Вместо етого в украинских магазинах полно росийского инструмента, автомобилей, гречка, бытовая химия и тд. Еще раз убедился что торговля с врагом у Парашенка важнее Украины и украинского народа.
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А ви уявляєте, як було важко знайти кацапські товари для санкцій, які не ввозять в Україну?!
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Ну тоді приберу якщо приколіст,поважаю людей з почуттям гумору
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"..В новом постановлении №605 от 5 июля, Кабмин сделал небольшие послабления, в частности, отсрочив запрет на ввоз легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца текущего года..". Источник: https://censor.net.ua/n3137649
Один из крупнейших импортеров РАСЕЙСКИХ автомобилей- корпорация "Богдан"- Гладковский О.В ( он же Свынарчук) с участием Порошенко..
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Надо было продлить до 2024 года
- пока Коломойша с ВАЗелином будут править...
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та не будьте клоуном, з 2014 року торгівля тільки зростає.
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Сасохни козломордый даун
- вместе со своими ольгинскими речевками...
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Машини та обладнання, хімічна продукція, транспортні засоби зросли навіть в порівнянні до 2013 року (Янукович-біндеравец!)
Україна продовжила на 2020 рік дію ембарго на російські товари - Цензор.НЕТ 5794
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Яке там нафіг ембарго? Всі базари завалені кацапським електроінструментом, а торгівельні мережі побутовою технікою виготовленою на кацапщині. То все фуфло повне, Україна і досі залишається головним ринком для "Сделано в России" і посіла 6 місце серед торгівельних партнерів Кремля. При тому що, Якщо Німеччина і Нідерланди закупають сировину то, Україна закупає "високотехнологічне" лайно з високою добавленою вартістю. Ба, навіть каву з чаєм Україна сама купити не здатна, а тільки через Мацкваабад.
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То все фигня...главное что "сваты" теперь на всех экранах.. и в Украине... и в паРаше....
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Ну, якщо "Свати" це, експорт до кацапщини то, у нас Ельдорадо з Фокстротом та компанією завозять на сотні мільйонів "Сделано в Рассии"
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Какой нах экспорт?? Это дерьмо в паРаше снимается.....
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А ты не покупай....и не будут завозить.....
А то вы тут скулите... а сами покупаете.....
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На відміну від тебе я давно не купую все "Сделано в Рассии" та Рошен. Важковато але рідні вже звикли і на свята попереджають одразу що, тортики правильні (не Рошен).
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Рошен лучшие конфеты в Украине....так что тебе подходит вот это.."на зло бабушке сниму шапку и отморожу себе уши"....
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Лично я...и моя семья...с 2014-го года не купили сделанного в паРаше ни на копейку....
Чего и всем остальным желаю....и тогда никто ничего не будет завозить...
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свати--то вся президентьська рать...
наступна серія в ВР --95 квартал
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Вчера ходили в Комфи выбирать дочке смартТВ, все самсунги и ЛЖ парашкостанские. Где эмбаргА, млять?! Україна продовжила на 2020 рік дію ембарго на російські товари - Цензор.НЕТ 1554 Україна продовжила на 2020 рік дію ембарго на російські товари - Цензор.НЕТ 3079
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Мені довелося поганяться за мадьярським Самсунгом.
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как хорошо, что у нас этого дерьма нет...
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Да дело тут не в марке. Где бы не делали, к примеру, самсунги они соответствуют своему бренду. За этим следят строго, это же пристиж фирмы. Дело в том, что кацапсячая быдломасса которая голосует за ***** получает с этого зарплату. Вот в чем дело.
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фігня, там не просто так стоїть клеймо "Для стран СНГ", їх ніде більше продавати не можна тому що, не витримані специфікації.
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Не заню. Покупал себе самсунг еще до 2013-го, по моему в 2012-м тогда бум был на сорокадюймовки 3Д, была акция, я в интернет магазине АЛЛО заказывал. Обсмотрел его всего. Написано что сделано в кацапстане но клейма, что для стран СНГ там я не видел.
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ЗІ: майстор, який ремонтував мою посудомийку пояснив, як тільки завдяки довжини кабелів можна впізнати виробника. Кацапи економлять навіть на кабелі збираючи побутову техніку відомих брендів, а потім це викликає незручності з ремонтом.
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Не знаю, что там они экономят, за брендом следят это факт. К самсунгам вопросов нет. Ведь составляющие компоненты (модули) делаются не в парашкостане. Там их только собирают вкучу (обезьянья робота) так по всему миру их собирают. Я о другом, о том, что писал выше.
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а против российского предпринимателя Медведчука и его ТВ каналов в Украине- санкции ввели?
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У нас надля Порошенко з Свинарчуками санкцій не вводили.
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потрібно самим БОЙКОТУВАТИ руssкі товари: просто їх не купувати і не вживати, як було в 2013-14 з ригіАналами....це буде найкраще діяти.....на руSSкій мір і всіх його адептів....
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