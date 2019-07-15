 Десантники 95-ї ОДШБр здійснили обкатку нових бронетранспортерів БТР-3ДА. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДК "Укроборонпром".

"Нині ми проводимо, так би мовити, "обкатку" цих машин. Техніка не підводить", – розповідає боєць 95-ї ОДШБр – старший водій роти вогневої підтримки старший солдат Андрій Маркір’єв, який керує БТР-3ДА.

Серед беззаперечного позитиву своєї нової машини солдат назвав хороші німецькі двигуни, автоматичну коробку передач та покращену ходову частину. Крім цього, за словами військовослужбовця, бійці бригади схвально відгукуються про посилений броньовий захист машини.

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"Розумієте, тут стоїть не просто електроніка, яка запалює габаритні лампочки та підсвічує панель приборів, це вже складний комп’ютер, можна сказати, штучний інтелект. Дуже хороші приціли, що дозволяють вести точний вогонь зі всього озброєння на далеких дистанціях. Крім цього, є окрема взаємно дублююча система роботи командир-навідник. Це дуже зручно в бою, адже можна швидко визначати особливо небезпечні цілі та знищувати їх. Командир може додатково робити цілевказання навіднику, або вести вогонь самостійно. Також у нас стоять новітні прилади нічного бачення, яке дозволяє вести прицільний вогонь уночі і в умовах сильного задимлення місцевості. Хочу подякувати конструкторам і за хорошу ергономічність бойової машини. Всі місця екіпажу дуже зручні. Можна виконувати свої завдання, не заважаючи один одному", – зазначають десантники.

Також схвально відгукувались українські воїни і про засоби зв’язку, що встановлені на цих машинах. Вони виготовлені з урахуванням можливостей російських військ ставити перешкоди та знищувати наші канали зв’язку. Це дозволяє безперервно керувати підрозділами, коли російські окупаційні війська застосовують свої засоби радіоелектронної боротьби.

БТР-3ДА – серійно виробляється на "Київському бронетанковому заводі", що входить до складу ДК "Укроборонпром", і на постійній основі постачається українському війську.

БТР-3ДА оснащений бойовим модулем "Штурм-М" з 30-мм автоматичною гарматою, що має скорострільність у 330 пострілів за хвилину, кулеметом та автоматичним гранатометом. Завдяки наведенню озброєння за допомогою сучасного цифрового комплексу з лазерним далекоміром, а також стабілізатору гармати, вдається досягти високої точності та кучності на всіх режимах вогню. Окрім того, БТР-3ДА оснащений високоточним протитанковим комплексом "Бар‘єр", що здатний знищувати сучасну бронетехніку противника на відстані до 5 км.

За маневреність на полі бою відповідає шасі 8х8 та потужний німецький двигун Deutz, який поєднаний з американською автоматичною трансмісією від Allison. Це дозволяє розганяти 16-тону машину до 100 км/год та забезпечити високу прохідність, а також можливість форсування водний перешкод уплав.

Також БТР-3ДА оснащений сучасними цифровими системами, які відповідають за захищений зв‘язок, супутникову навігацію, виявлення противника та спостереження за полем бою.

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