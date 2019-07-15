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 Десантники 95-ї ОДШБр здійснили обкатку нових бронетранспортерів БТР-3ДА. ФОТО

95-а окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ випробувала на бригадних тактичних навчаннях БТР-3ДА від ДП "Київський бронетанковий завод".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДК "Укроборонпром".

Десантники 95-ї ОДШБр здійснили обкатку нових бронетранспортерів БТР-3ДА 01

"Нині ми проводимо, так би мовити, "обкатку" цих машин. Техніка не підводить", – розповідає боєць 95-ї ОДШБр – старший водій роти вогневої підтримки старший солдат Андрій Маркір’єв, який керує БТР-3ДА.

Серед беззаперечного позитиву своєї нової машини солдат назвав хороші німецькі двигуни, автоматичну коробку передач та покращену ходову частину. Крім цього, за словами військовослужбовця, бійці бригади схвально відгукуються про посилений броньовий захист машини.

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"Розумієте, тут стоїть не просто електроніка, яка запалює габаритні лампочки та підсвічує панель приборів, це вже складний комп’ютер, можна сказати, штучний інтелект. Дуже хороші приціли, що дозволяють вести точний вогонь зі всього озброєння на далеких дистанціях. Крім цього, є окрема взаємно дублююча система роботи командир-навідник. Це дуже зручно в бою, адже можна швидко визначати особливо небезпечні цілі та знищувати їх. Командир може додатково робити цілевказання навіднику, або вести вогонь самостійно. Також у нас стоять новітні прилади нічного бачення, яке дозволяє вести прицільний вогонь уночі і в умовах сильного задимлення місцевості. Хочу подякувати конструкторам і за хорошу ергономічність бойової машини. Всі місця екіпажу дуже зручні. Можна виконувати свої завдання, не заважаючи один одному", – зазначають десантники.

Також схвально відгукувались українські воїни і про засоби зв’язку, що встановлені на цих машинах. Вони виготовлені з урахуванням можливостей російських військ ставити перешкоди та знищувати наші канали зв’язку. Це дозволяє безперервно керувати підрозділами, коли російські окупаційні війська застосовують свої засоби радіоелектронної боротьби.

Десантники 95-ї ОДШБр здійснили обкатку нових бронетранспортерів БТР-3ДА 02

БТР-3ДА – серійно виробляється на "Київському бронетанковому заводі", що входить до складу ДК "Укроборонпром", і на постійній основі постачається українському війську.

БТР-3ДА оснащений бойовим модулем "Штурм-М" з 30-мм автоматичною гарматою, що має скорострільність у 330 пострілів за хвилину, кулеметом та автоматичним гранатометом. Завдяки наведенню озброєння за допомогою сучасного цифрового комплексу з лазерним далекоміром, а також стабілізатору гармати, вдається досягти високої точності та кучності на всіх режимах вогню. Окрім того, БТР-3ДА оснащений високоточним протитанковим комплексом "Бар‘єр", що здатний знищувати сучасну бронетехніку противника на відстані до 5 км.

За маневреність на полі бою відповідає шасі 8х8 та потужний німецький двигун Deutz, який поєднаний з американською автоматичною трансмісією від Allison. Це дозволяє розганяти 16-тону машину до 100 км/год та забезпечити високу прохідність, а також можливість форсування водний перешкод уплав.

Також БТР-3ДА оснащений сучасними цифровими системами, які відповідають за захищений зв‘язок, супутникову навігацію, виявлення противника та спостереження за полем бою.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137648
 
   
 Топ коментарі
 
Кілька сотень? Між зйомками роликів для Фейсбука? Тим більше, що Петро все розікрав і нажився? Оце Зєля! Оце будівник! Віртуальний, правда, в Ютубі і на Фейсбуці. Ось забаниш у Фейсбуці - Україна залишиться без преЗЕдента.
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Ого. Зєля набудував нових бронетранспортерів?
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Ангел-Воин-Герой, вечная Память!!
Герои не умирают! (пока мы о них помним)
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Ого. Зєля набудував нових бронетранспортерів?
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Кілька сотень? Між зйомками роликів для Фейсбука? Тим більше, що Петро все розікрав і нажився? Оце Зєля! Оце будівник! Віртуальний, правда, в Ютубі і на Фейсбуці. Ось забаниш у Фейсбуці - Україна залишиться без преЗЕдента.
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Ще одна зрада від Зеленського - так порохоботи ? от зараза Зеленський озброює армію зливщик і зрадник )))
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а до чого тут твій зЕбіл? Десантники 95-й ОДШБр провели обкатку новых бронетранспортеров БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 5890
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95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ испытала на бригадных тактических учениях БТР-3ДА от ГП "Киевский бронетанковый завод".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".
Десантники 95-ї ОДШБр здійснили обкатку нових бронетранспортерів БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 7229
"Сейчас мы проводим, так сказать, обкатку этих машин. Техника не подводит", - рассказывает боец ​​95-й ОДШБр - старший водитель роты огневой поддержки старший солдат Андрей Маркирьев, который управляет БТР-3ДА.Источник: https://censor.net.ua/n3137648При тому порохобот - що в армію постачається нове озброєння ! втрати терористів виросли у рази .. військовим нарешті дозволили знищувати .. техніку противника без розбору .. - а тупим порохоботам все погано
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А, так это ты с клоуном за пару месяцев БТРов нашлепал...ну и дебилы же вы, ваЗЕлинщики Десантники 95-й ОДШБр провели обкатку новых бронетранспортеров БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 3976
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чмо - "Сейчас мы проводим, так сказать, обкатку этих машин. Техника не подводит", - рассказывает боец ​​95-й ОДШБр - старший водитель роты огневой поддержки старший солдат Андрей Маркирьев, который управляет БТР-3ДА.Источник: https://censor.net.ua/n3137648
95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ испытала на бригадных тактических учениях БТР-3ДА
- відбувається тільки опкатка і випробування машин БТР-3ДА- і відбувається це при Зеленському !
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Ви перещбуджені і не розумієте сарказму. Тому вам краще прийняти Барбовал. ☺
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Так від бояришника і перещбуджені. ☺ А у Барбовалі теж трохи спирту є. Якщо флакончик нараз випити, то і напитись можна, і спати потягне. У всякому разі так казав вже покійний дядя Ваня, вже покійний чтстопородний кацап.
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ну тупим москалям ераще знати що вони пють )) бухай і здохни .. недорозвинутий
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Нет. Твой шоколадный хозяЕн лично в цеху стоит. Вместе со своими бедными детками. Ага.
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Нє, то Пєдро з Парубієм наробили. Мозолистими руками.
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а при чём тут Зе?? БТР не производится за неделю если вы не в курсе. Производственный цикл более 3-4 месяцев минимум. Т.е. зеленским там и не пахло....скоро БТР совсем перестанут выпускать - это будет как раз означать что кончились нароботки кондитера, а комик на них вообще забил.
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Шо Вы им поясняете? Там же клиника - "прошла зима, настало лето - спасибо клоуну за это".
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Пусть лучше те кто служат в "Десне " расскажут как Петруха передавал армии одни и те же танки что при его появлении из ангаров выгоняли.. Десантники 95-ї ОДШБр здійснили обкатку нових бронетранспортерів БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 6824
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Ангел-Воин-Герой, вечная Память!!
Герои не умирают! (пока мы о них помним)
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Гибнут стада и родня умирает.
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
Громкая Слава деяний достойных.

Старшая Эдда, Речи Высокого.
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несоизмеримое горе,невосполнимая утрата у РОДИТЕЛЕЙ(((
читаешь ,вот ,такие воспоминания и слёзы сами наворачиваются(они ведь по возрасту совсем детьми были,но защищали РОДИНУ,как мужи(((
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ
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ждем главного эксперта.
що скажешь игорек?=))
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Ігорьок, не звертай уваги, в ти добре пишеш, не "яд" і слюні в очі бризкаєш, із ненависті чи зависті, а пишеш конструктивну критику,саме по-ділу, а не так- гівно метати.
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Да и сухпай перебор - пусть на собак охотятся. А сэкономленные деньги - выдать как премию. И броню можно делать из швеллеров - тоже ведь перебор - бронесталь переводить.
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Ух-ты, как Порох армию "разворовал"! Срочно всем переодеться в "дубок" , а то, понимаешь, избыточное имущество развели.
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порохобот .. так Зеленський уже президент 50 днів? чи ні ?
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За 50 дней клоун только фонтан успел форсировать и сухпай из шаурмы испытал на себе. До тяжелой техники с импортными двигателями и системами управления огнем у него очередь еще не дошла. Вот офис запилит новый за 300 лямов и тогда уж, как...
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та шо ж такое?! уже и БТРов наделал, а Крым и Донбас все еще не освободил. може ему чего не хватает? местного референдума по отмене декоммунизации или регионального статуса русского языка? я уже не знаю шо и думать...
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А теперь вместо парада на фронт взамен советских.
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неплохие буцефалы, ребятам в помощь..... что-то таки производим......
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Буцефал это "четверка".
Индонезия вроде закупает. В море даже выплывали)
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игор сказал что фигня, резина пробивается из любого бронебойного орудия
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А броня - ФАБ500 не держит. Неужели не могут сделать броню на основе термоплазмы холодного синтеза с подогревом?
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Надо оббить металлической полосой, как колеса на бричке.
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да и пушка 30-мм фигня, вот бы этак 155 о тогда да=))
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есть такая английская буква Р, звучит как пи
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модернізація, добре шо не кацяпські двигуни! Десантники 95-й ОДШБр провели обкатку новых бронетранспортеров БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 3614
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Барига для параду тримав,думав що Українці його не погонять))
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игорек в команде ЗЕ, так шо теперь вся техника супер и придраться не к чему=))
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кацапские новости:
Турчинов: Украина способна снести Крымский мост за считанные минуты

фото к новости зачет=))

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Интересно а этот Пластырь уже насчёт сдачи Крыма в ГБР давал показания или этот снимок уже в Израиле делали? Этому жиду верить нельзя. Десантники 95-й ОДШБр провели обкатку новых бронетранспортеров БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 5056
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интересно увидеть таблицу ТТХ немецких американских рюських и наших БТРов и каменты от специалистов
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лучший спец это игорек, раз молчит, значит все супер=))
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Это или другой Игорек, или ему пересадили мозг.
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uyt Nik

игорек в команде ЗЕ, так шо теперь вся техника супер и придраться не к чему=))
15.07.2019 20:52

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Да нет. Посмотри его первый пост: - "ПОПРОБУЙ «ДОГОВОРИТЬСЯ ГДЕ-ТО ПОСЕРЕДИНЕ», ЗЕЛЕНАЯ МРАЗЬ"
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Для упоротых все, кто не поддерживал Петрушку - "в коменде зе"...
Игорек всегда за Гриценко топил вообще-то.
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Украинские-лучшие, можно не смотреть в таблицу, кацапский БТР - 82 просто хлам по сравнению с украинским БТР.
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Украинские лучше кацаских, это понятно. А вот относительно немецких Боксеров? Или амеровских Страйкеров?
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Це вже не БТР...а авіаносець зі швидкістю до 100 км за годину
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У ДБР ВЖЕ НЕМАЄ ПРЕТЕНЗІЙ ДО ЯКОСТІ БРОНЕЖИЛЕТІВ ЗСУ - БІРЮКОВ

З останньої заяви глави Державного бюро розслідувань Романа Труби випливає, що претензій до бронежилетів минулих років випуску немає. Це означає, що глава ДБР 26 червня збрехав про те, що три з п'яти бронежилетів для Збройних сил України браковані.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав екс-радник міністра оборони Юрій Бірюков

"Тільки що Труба (глава ДБР) на камеру заявив наступні речі: претензій по бронежилетах минулих років випуску - немає; весь сир-бор через партії, яка почала надходити на склади з квітня; експертизу по цій партії - не проводили ще; були якісь "слідчі дії" з тестування, які робив незрозуміло хто і незрозуміло де. Звідси питання: а на якій підставі він на всю країну заявив 26 червня про те, що три з п'яти бронежилетів браковані і завдано збитків на 100 мільйонів гривень?!", - написав Бірюков.
https://prm.ua/glavu-dbr-vikrili-u-brehni-shhodo-brakovan…/…
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"написав Бірюков" - больше ничего не говорите и не коментируйте, если первоисточник - проститутка Бирюков
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У фронтовиков совсем другое мнение,некоторые партии и выдерживали пули,то гнулись так что человек бы удара не выдержал.
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Цензор.НЕТНовиниФоторепортажДесантники 95-ї ОДШБр здійснили обкатку нових бронетранспортерів БТР-3ДА. ФОТО
 
 
 
 
 
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