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 Один український воїн загинув, одного поранено від початку доби 15 липня. Ворог 6 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-центрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу Водяного: з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

поруч і Широкиним - зі стрілецької зброї;

по околиці Авдіївки - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби одного українського воїна поранено, зафіксовано 5 прицільних обстрілів позицій ОС, - Міноборони

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

неподалік Луганського - з крупнокаліберного кулемета;

в районі населеного пункту Новоолександрівка - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і крупнокаліберного кулемета.

Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн загинув, одного поранено. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137647
 
 
 Топ коментарі
 
Найшвидшого одужання воїнам...........
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Наступає час, на який довго чекали кацапи - Руїна-2
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Счасс мертветчуки лохотронят БУДКт..
.
Как бы 3е не за путина..
.
полнейший ЛОХОТРОН,,
, НАПЕРСТНОЧНИКИ поняли-- где большой КУШ
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КАК ВЫ укроФАШИСТы не понимаете !!!
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ПРИ порохе---БЫЛА КОРРУПЦЫЯ !!!!
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Ото ж. Треба дитину в дитсадок, «отсчітай», а то «мєст нєт» ....
А тому «нєт», шо у 1990-ті камуняки з трибуни Ради завивали : «Пра страітєльство какіх дьітсадкои ви тут брєдітє?! Саюз прєкратіл сущєстврваніє ! Жизнь закончілася !!!!!!!!»
А зараз онуки Вітренчихи мать в американському дитсадку....
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В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !!
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Не было такой КОРРУПЦЫИ--- КАК ПРИ СТАЛИНЕ !
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ВСПОМНИТЕ " строй" АРМИЮ !!! в Молдове !!!
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Эта КОРУПЦЫЯ ЗАТМИТ ВСЮ КОРУПЦЫОНЕРССКУЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !!!!
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Найшвидшого одужання воїнам...........
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Наступає час, на який довго чекали кацапи - Руїна-2
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Свинарчуки продолжают наживаться на войне при новом Президенте! Ничего не меняется, опять к власти пришли подонки.
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За час прєЗєдєнта, вже загинуло більше воїнів, ніж тих моряків, яких ***** віддасть Зєлєдєнту, для «правільного голосуванія стада»...
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6 раз нарушить перемирие - все равно что потерять девственность 6 раз.
По-моему одного раза достаточно. Или перемирие сразу перезагружается после нарушения? В чем тогда смысл?
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спасибо, что живые!
одужуйте паранені Герої...
.
горіть у пеклі москалі (с)
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А где же припадочные Рабинович и Кива? Где Медведчук и Бойко? Почему не приехали "пагаварить" с русскими братьями? Почему не ведут прямых переговоров с обезьянами? Этоженашилюди!!!
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А вы ..
********** укрофашисты ПОРОХОБОТЫ!!,-Не ЗНАЕТЕ ??
.
Что у пороршенка ---БЫЛА КОРУПЦЫЯ ??? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,
Вы это знали ??
.
Или мы вам глаза всегда "...открываем "???
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОдин український воїн загинув, одного поранено від початку доби 15 липня. Ворог 6 разів порушив перемир'я, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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