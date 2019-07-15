 Один український воїн загинув, одного поранено від початку доби 15 липня. Ворог 6 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-центрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
тричі поблизу Водяного: з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
поруч і Широкиним - зі стрілецької зброї;
по околиці Авдіївки - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
неподалік Луганського - з крупнокаліберного кулемета;
в районі населеного пункту Новоолександрівка - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і крупнокаліберного кулемета.
Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн загинув, одного поранено. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".
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Как бы 3е не за путина..
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полнейший ЛОХОТРОН,,
, НАПЕРСТНОЧНИКИ поняли-- где большой КУШ
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ПРИ порохе---БЫЛА КОРРУПЦЫЯ !!!!
А тому «нєт», шо у 1990-ті камуняки з трибуни Ради завивали : «Пра страітєльство какіх дьітсадкои ви тут брєдітє?! Саюз прєкратіл сущєстврваніє ! Жизнь закончілася !!!!!!!!»
А зараз онуки Вітренчихи мать в американському дитсадку....
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Не было такой КОРРУПЦЫИ--- КАК ПРИ СТАЛИНЕ !
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ВСПОМНИТЕ " строй" АРМИЮ !!! в Молдове !!!
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Эта КОРУПЦЫЯ ЗАТМИТ ВСЮ КОРУПЦЫОНЕРССКУЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !!!!
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Чого не саджають?
По-моему одного раза достаточно. Или перемирие сразу перезагружается после нарушения? В чем тогда смысл?
одужуйте паранені Герої...
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горіть у пеклі москалі (с)
********** укрофашисты ПОРОХОБОТЫ!!,-Не ЗНАЕТЕ ??
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Что у пороршенка ---БЫЛА КОРУПЦЫЯ ??? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Вы это знали ??
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Или мы вам глаза всегда "...открываем "???