 Один український воїн загинув, одного поранено від початку доби 15 липня. Ворог 6 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-центрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу Водяного: з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

поруч і Широкиним - зі стрілецької зброї;

по околиці Авдіївки - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

неподалік Луганського - з крупнокаліберного кулемета;

в районі населеного пункту Новоолександрівка - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і крупнокаліберного кулемета.

Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн загинув, одного поранено. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".