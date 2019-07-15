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 ЦВК зобов'язала у низці округів на бюлетенях поставити штампи про вибуття кандидатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) зобов'язала своїх представників проставити штамп "Вибув" на відомостях щодо кандидатів у нардепи, чия реєстрація була скасована.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Комісії.

Зобов'язання торкнулося округів № 12, 17, 21, 24, 27, 31, 32, 36, 39, 40, 64, 65, 70, 74 - 76, 78, 81, 84, 94, 96, 97, 100 - 102, 123, 130, 135, 136, 141, 143, 149, 159, 176, 182 - 184, 200 - 202, 204, 212.

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Штамп поставлять горизонтально. Його відбиток охоплюватиме порожній квадрат, прізвище, ініціали та інші відомості про кандидата зі скасованою реєстрацією. У ЦВК зазначили, що відбиток не повинен жодним чином охоплювати інформацію про іншого кандидата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137646
 
 
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Ну і хто це має класти, бюлетні будуть в ДВК лише в п'ятницю.
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секундочку - а разве можно портить бюллетени штампами даже цик ?!
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штамп вибув не псує бюлетні а лише покращує ЦВК зобов'язала у низці округів на бюлетенях поставити штампи про вибуття кандидатів - Цензор.НЕТ 9792
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК зобов'язала у низці округів на бюлетенях поставити штампи про вибуття кандидатів
 
 
 
 
 
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