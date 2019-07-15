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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:посол (532) Чалий (134) дипломати (222) Офіс Президента (20)

 Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента

В рамках оновлення дипломатичного корпусу України президент прийняв рішення про заміну 12 керівників посольств у всьому світі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу Президента в Фейсбук.

"Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Чалий: Підготовка зустрічі Зеленського і Трампа завершиться в серпні-вересні

В Офісі Президента зауважили, що паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів. Відповідні укази Глави держави будуть опубліковані найближчим часом.

Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137643
 
 
 Топ коментарі
 
Смена посла в США - это первейшая задача в свете Делаверского суда над Беней.

Других объяснений просто не существует.

Или кто-то объяснит, чем хреновый нынешний посол в США и кто его заменит с большей пользой для Украины, а не для Бени ?

Зелеботы, вы все вместе разрушили Украину.
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Готується здати України та розповсюджувати "рузьку правду" світовій спільноті.
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Цікаво, що будуть писати, якщо мінстець закриють, а думка форумчан не зміниться?
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Та сильно багато щось багато одноманітних "думок форумчан" стало з наближенням виборів. Особливо з картинками про зеленського.
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Ну побачим, може дійсно хтось зникне.
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нам, украинцам, по фигу, шо там ваше хйло с нашим сцыклом замутили - ничего путнего у уродов не родится.. к тому же хйло зелю поматросит и бросит.. в одну камеру, в Ростов
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Яке розумово обдароване створіння відписалося...
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есть надежда на великие слова плебса вышиватного-"хуже не будет!" куда уж
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обновление дипкорпуса новыми кадристами-приколистами, очевидно, сильно подорвёт позиции квартала95 на сцене.. но и это ничего - пусть только кто-то в зале попробует не засмеяться и не захлопать, когда надо - гидрант тут же баканову позвонит по поводу этих чертей бессмертных..
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Надо все новости о Зе начинать так; контора президента решила ...... . Ведь контора это и есть офис по википедии. Так вот она новая жизнь Контора ну это меняет дело.
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Там что, уже пошли в ход гримеры и костюмеры студии 95 квартал или уже до электриков и сантехников добрались?
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Вывалило целое стадо порохоботов ) Любой пришедший к власти президент меняет послов, которых назначал предыдущий президент - конкурент нынешнего. Трамп убрал из Киева посла Йованович, назначенного при Обаме, так почему Зеленский будет держать в Штатах Цеголко - 100-процентного человека Порошенко?
Самое интересно что этого Цеголко здесь на Цензоре песочили все 4 года работы послом в США Зеленський прийняв рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 2439
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Сори, не Цеголко, а Чалый ) (хотя это почти одно и тоже)
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иди займись камнями с неба.. умничаешь тут
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Придурок, я в 2014г. голосовал за Порошенко, как же он нас нае#ал (
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ты всегда голосуешь за халяву, и всегда она, халява, тебе только снится
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Я голосовал за Украину.
Придурок, лугандон это восток, а не юго-восток, карту купи
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украина это зеленка???
янык хоть хохлом был... а это убожество даже не хохол
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У тебя примитивное линейное мышление. Если слаб мозгами, то дополню - я за Украину, причем будучи русскоязычным из русскоязычного региона. На президентских выборах я голосовал за Гриценко. Сейчас буду за партию Смешка, а по мажоритарке за представителя "Голоса" (жаль что в моем округе нет никого из Нацкорпуса)
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судя по списку предпочтений, у тебя нет инструмента для мышления
вот пример внятных оценок
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11850571.html
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Тебе это конечно недоступно понять, но я попробую - я за то, чтобы в Раде был баланс проукраинских сил и при этом не было гегемонии какой-либо силы. Так понятно?
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Мне, в отличие от тебя, не нужны примеры для оценок, у меня для этого есть своя голова
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мне они вообще не нужны. я не голосую, уж лет 25 ))))))
ты просто поделился и я поискал адекватные оценки, дабы ты мог сравнить с собой...
не хошь, не надА..)))))))
оставайся юХО восточным...)))))
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Так ты оказывается сам платный ватник на заказе и работающий под прокси, здесь таких как ты сотни Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 5446
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Яник був ким? У нього мати і жінка росіянки,( як і в Кучми), а батько білорус. Як можна чекати від них поваги до українців. Це тільки "хохли" їм можуть вірити і ховати голову в пісок.
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мадам, если действительно мадам,
в моем коменте.янын присутствует как эталон ничтожества.
но зеленка даже его переплюнул...
однако вы все же выбрали зеленку
не обляпайтесь
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Делетанта Зеленского люди выбрали потому, что никто из политических профессионалов не смог (не хватило мозгов) заинтересовать народ, доведенный до отчаяния в эпоху Януковича - Порошенко
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поищите в инете про проект единая эстония..2010-2011
вся технология развода лохтората списана оттуда...
в том числе и "доведение до отчаяния" и экстаза )))))))))))))
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да и у вас запутинцев другая география...
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малороссия, малороссия, твари....
БУДЕТ вам малороссия, зебилы ублюдочные, будьте вы прокляты....
https://www.youtube.com/watch?v=l8ja3POx5MI

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накрыло? ты не бухай. работать иди.
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Освобождаются места для шариковых и прочей живности из РЫГов.
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Хватит ли евреев в Украине на все посады или будут приглашать с Израиля?
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Такого засилья иудеями как при Вальцмане никогда не будет.
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https://thequestion.ru/questions/65536/answer-anchor/answer/69043?utm_source=yandex&utm_medium=wizard#answer69043-anchor
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http://kievvlast.com.ua/gossip/petr_poroshenko__ne_valcman_ego_otec__ne_cehovik
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Голосувати за Зе все одно не буду тому, що знаючи Украіну і знаючи як у нас все складно... Більш ніж впевнений що нашому клоуну потрібна надійна опозиція... Кстаті тим хто гонить на картавого людина має ступінь фізико математичних наук... Тут якщо одна десята таких дописувачів набереться і то буде добре.
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сегодня по тв. уже марафон начался, показывают на двух каналах! На Эспрессо и на Прямом и все время порошенко! Медведчук рекламирует того кто орет геть від Москви?)))) Два агента кремля))) Народ совсем за лохов держат)
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Если интересно, подготовившись, не сдерживай эмоции!
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порох подписал контракт. будет работать свинарчуком у медведчука.
извините за тафтологию.
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Ну да, звільнить, розігнать, а ще краще посадить - лехторату подобається, а як що знов назначені десь лажонуться, то можна все на Поршенко списати
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Суддя Кірєєв зачитує вирок:
- За дебош, розбій, збиття автомуса з пасажирами, згвалтування неповнолітніх, вбивство і зраду Батьківщині Зеленський Володимир Олександрович засуджується до ВИЩОЇ міри покарання! Останнє слово засудженому!
- Ну це вже *** вообщє....
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флюгер, ты вот это написал ради слова "Батьківщині"?
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Писать "Зеленским принято решение...", все равно, что писать "чайником с водой принято решение..." . Нужнописать как раньше- "у зеленского принято решение" )))
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Даже при совке не принято было говорить: "Я решил". Говорили: "Есть мнение..."
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Наверное заменили послов в тех странах, где занимались приписками на выборах президента в пользу Порошенко. Как то подозрительно, что там почти 100 % проголосовали за Порошенко.
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там г+г и прочие аналы не смотрят. в отличие от вас )))))))))))
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ну 100% врядли, есть исключения, но из тех с кем общался таки да, все голосовали не за ЗЕ или не голосовали вообще.
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Это значит, и Джулиани об этом говорил. что назначение людей Каломоева на высшие посты Украины - несовместимая акция с дружбой США.
Но клоун никогда не пойдет против своего хозяина Коломойского, на которого статьи в США тянут на пожизненно и у которого арестованы все счета на Западе.
А если не США - то Россия и путен введи!
Зебилы, вы ввели цэ разом!
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история это спираль которая на самом деле большой круг

Зеленський прийняв рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9272
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Следующая волна назначений- педикюрши, стилисты, массажисты Квартала, надо думать. Офигеваю я от этих перетасовок! ЭТИХ непременно уберу, они от попередника, а новых пока нет, но за бугром подождут... Ладно, ЗЕ, с него спрос, как ..., но Богдан- тертый калач и не дает необходимых рекомендаций новоиспеченному..! Похоже, ЗЕ подставляют... Сам нарвался...
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Соевые стараются день и ночь все на Зеленского фекалии изливают....Придурки поймите ваш поезд ту-ту а барыга вор и политический импотент... Зеленський прийняв рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 8075
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Історія з бандитами на митниці вже пшиком закінчилася - тепер за дипломатів узялися. Дипломати - люди підневільні, то їх повиганяти таки можна - і Пристайко їм у поміч. Є тільки одне питання. Немає в країні професійних дипломатів, яких би не призначав Порошенко (не кричіть - це не комплімент Порошенку - це просто факт). Якщо ще згадати про шизоїдну пропозицію усіх люструвати - то де вони візьмуть заміну? Напевне у Андрюхи пристойних дипломатів у друзях немає. Те, що уся ця фігня точно не могла бути "ініційована" паном Зеленським - очевидно, бо він мабуть і країни ті на мапі не знайде. Дитячий підхід призначати тих "хто ніколи ніде не був" - тут не проходить - бо дипломат то таки фахівець - а отже "був". Від цієї історії за кілометр тхне дубовою "спецоперацією" по заміні посла у США - у Бені підгоряє не по дитячому. А інші дипломати - то для камуфляжу. Поспішають вони до виборів у Раду, бо рейтинг у штопорі і після 21-го пробку із дупи їм таки виб'ють - буде вже не до шаурми. Тому уважно слідкуємо - як буде карячити пана Пристайко - і кого будуть сунути послом у США.
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Нифига себе, сколько работников в квартале, что и на дипкорпус хватило.
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Клоуны продолжают выступление на манеже.
15 июля, 19:28
В Одесской области кандидат от партии Зеленского неоднократно попадался на уклонении от уплаты налогов

Новые лица команды президента Владимира Зеленского, идущие в депутаты Верховной Рады от его партии «Слуга народа», не всегда могут похвастаться своей известностью среди избирателей. Взять хотя бы Виктора Куртева, который представляет Зе-команду в Измаиле (округ 143). Рядовые граждане действительно его не знают, а вот правоохранители, как выяснилось, очень даже…
Ранее мы уже сообщали о том, что одна из коммерческих структур Виктора Куртвева не платит арендную плату за земельный участок. Однако оказалось, что в бизнес-деятельности одного из «слуг народа» - это меньшее из зол. Так, согласно официальным сведениям, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, Виктор Куртев является генеральным директором ООО «НТК Метрополия». А ранее согласно ведомостей веб-портала мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра «Опендатабот», он был руководителем ООО «УК Метрополия». Анализ Единого госреестра судебных решений показывает, что у этой фирмы неоднократно возникали проблемы с законом.

Так, в 2016 году инспекторы Государственной фискальной службы установили факт неуплаты предприятием почти 267 миллионов гривен. За это на генерального директора ООО «УК Метрополия», коим являлся Виктор Куртев, составили протокол об административном нарушении и выписали штраф в размере 170 гривен. А в сентябре 2016 года из-за неоплаченного долга перед ООО «Черноморэнергоспецмонтаж» директору ООО «УК Метрополия» запретили выезд за пределы Украины.
Это никак не повлияло на тактику ведения бизнеса Виктором Куртевым. Фирмы, связанные с новоявленным политиком, еще неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов. Так, в феврале 2017 года в «УК Метрополия» правоохранителями изымалась документация в рамках уголовного дела о присвоении руководством предприятия 18,5 млн грн ряда энергетических компаний. Следователи установили, что в сговоре с руководством нескольких облэнерго (70% средств в которых - государственный капитал) «УК Метрополия» заключила фиктивные договора о выполнении работ, завысив их стоимость более чем в пять раз.
При этом следствие установило, что часть полученных средств обналичили, и под видом возвратной финансовой помощи выдали на руки директору (364 тыс. грн) и главному бухгалтеру предприятия (4 млн 540 тыс. грн), а еще 14 млн 800 тыс. грн перевели по фиктивным хозяйственным договорам на счета других подконтрольных фирм: ЧП «Метрополия» и ООО «НТК «Метрополия».
По странному стечению обстоятельств, согласно ведомостей веб-портала «Опендатабот», в то время руководителем ООО «УК Метрополия» был никто иной как Виктор Куртев. Он же, согласно реестру юридических лиц, являлся директором ООО «НТК «Метрополия» и ЧП «Метрополия».
К слову, история создания упомянутого ЧП «Метрополия» весьма интересна. Согласно данным судебного реестра, изначально основателем этого предприятия выступил безработный киевлянин, на которого «неустановленное лицо» за 500 гривен оформило эту фирму, забрав паспорт и идентификационный код. В дальнейшем директором предприятия стал Виктор Куртев.
Уже в феврале 2018 года внимание налоговиков привлекло ООО «НТК «Метрополия» - фискалы подозревали, что через ряд специально созданных подставных фирм предприятие нынешнего кандидата от «Слуги народа» уклонялось от уплаты налогов.
В начале апреля 2019 года полиция начала расследование уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов. В конце апреля суд разрешил налоговикам изучить оригиналы и сделать копии договоров ООО «НТК «Метрополия» с рядом других предприятий.
Фискалы подозревают, что между предприятиями заключались договоры на выполнение работ, которые в реальности не проводились. В результате фирма не уплатила в бюджет налогов на сумму 4 млн 785 тыс. 460 грн. Примечательно, что дело возбуждено по ч.3. ст.212 Уголовного кодекса Украины - уклонение от уплаты налогов, совершенное лицом, ранее судимым за аналогичное преступление (то есть, ранее решением суда уже признанным виновным).
Из последних судебных решений можно отметить определение от 30 мая 2019 года о доступе следователей к документации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 УК - обвинение доказывает, что руководители предприятия подделали ряд финансовых документов: налоговых деклараций с НДС, налоговых накладных, расходных накладных, налоговой отчетности и других документов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. На сегодняшний день решение суда о виновности еще не вынесено, и уголовное дело остается открытым.
Основателем ООО «НТК «Метрополия» и ЧП «УК «Метрополия» является кипрская компания. Называется она Управляющая компания «Метрополия» ЛТД и зарегистрирована по адресу: Георгиу Грива Диджени, 113, Астромеритис, 2722, Никосия).Очевидно, опальный бизнесмен выводил полученные сомнительным путем средства на счета офшорной компании.
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Ещё один слуга народа спешил к столу.
15 июля, 17:35
В Украину не пустили «вора в законе» из клана Ровшана: он ехал в Одессу контролировать таможню

Одесские пограничники совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой 47-летнего иностранца, связанного с криминалитетом.
Как сообщили «Думской» источники в полиции, речь идет о грузинском «воре в законе» Давиде Герлиани по кличке «Дато Сван».
Иностранного «вора в законе» уже задерживали в Одессе в 2016 году, после чего выдворили за границу. Тогда ему и запретили въезд в Украину на три года.
Однако это не остановило злоумышленника. Несколько месяцев назад он снова попытался въехать в Украину, и его снова задержали - на этот раз миграционная служба запретила ему въезд в страну.
Сейчас «Сван» вновь попытался въехать в Украину и в третий раз был задержан. В отношении задержанного открыто уголовное производство по ст.332, часть 2 - незаконное пересечение через государственную границу.
По информации «Думской», «Сван» считается достаточно авторитетным криминальным авторитетом, отбывшим в заключении в российских и грузинских тюрьмах несколько лет, в колониях и изоляторах он много раз поднимал бунты.
«Сван принадлежит к клану вора Ровшана Ленкоранского, который базируется в Турции. Он его зять. Сейчас клан Ровшана проявляет усиленный интерес к Одессе, а именно к таможне. Есть информация, что воровской клан планирует взять под свой контроль часть потоков контрабанды. Таможню сейчас «штормит» Зеленский - предполагаются увольнения ключевых таможенников, которые контролировали потоки. На роль «смотрящего» от воров по таможне и над одесским криминалитетом планировалось поставить как раз «Дато Свана». К тому же в городе ослабло влияние воров, несмотря на то, что в Одессе есть номинальный смотрящий - вор Антимос, есть еще влиятельные воры «Шарик» и «Полтава», но все трое уже в возрасте, и по факту слабо контролируют местный криминалитет», - рассказал наш собеседник в полиции.
К слову, воровской клан Ровшана Ленкоранского не первый и не последний, кто желает «порулить» одесским криминалитетом и контрабандой. В Одессе не первый год с переменным успехом борются за это еще два воровских клана - группировка Омара Уфимского и группировка вора Миндии Гораздзе по кличке «Хромой».
Также нельзя сбрасывать со счетов интересы влиятельного местного чеченского авторитета Халеда, который также претендует на контроль над таможней.
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Просто цікавий детектив про одеську таможню. Хочеться побажати удачі місцевому чеченському авторитету Халєду.
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Ну в США это ясно, там Беню **...т во все дыры, а наше консульство ни чего не делает, чтоб это «безобразие» остановить ! А остальный чем перед клоуном провинились ? Маленьким рейтингом на прошедших президентских выборах ?
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Новые послы будут из семейства юзиков? Новых послов не назначили? Ещё не успели у ***** согласовать?
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"Вы считаете, что я идиот?" - Зеленский
цікаве запитання! а як називається людина, яка цілеспрямовано руйнує державу?
Оце тільки з найостаннього:
- Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, - Разумков- Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского ·
Суд снял арест с недвижимости Коломойского в деле кредитов "Приватбанка"
- Зарплата нового секретаря СНБО Данилюка в два раза выше, чем была у Турчинова. ДОКУМЕНТ: За 4 рабочих дня в мае ему было начислено 3 044 гривни зарплаты. За июнь Данилюк заработал 92 320 гривен. - Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович ·
- Зеленский предложил приостановить экоинспекции в морских портах до урегулирования этих вопросов новым парламентом · Буду говорить по-русски, пока у нас есть оккупированные территории, - Разумков ·
- "Слуга народа" проверит информацию об израильском гражданстве кандидата по 169-му округу Куницкого, - Разумков ·
- Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого .
Іще невеличка збірка «добрих справ» Зеленський прийняв рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4979 від Serhii Liushuk
БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.
8) Медведчук скуповує телеканали і хоче влаштувати телемости з кремлем.
8) Медведчук безнаказанно ганяє по ОРДО і звільняє "заручників", які є дезертирами і злочинцями.Хуже не будет!СЛІШКОМ МАЛО ВРЄМЕНІ ПРОШЛО, ІЩО РАНО СУДІТЬ, НУЖНО НІМНОЖКО ПОДОЖДАТЬ...


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Чувствую что будет полная ж... в стране после выборов, надеюсь ошибаюсь...но такое же чувство как будто Янык вернулся...(((
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Кого ты будешь назначать, у тебя и так скамейка запасных пустая, а после люстрации надо будет беженцев из Африки назначать.
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А цьому вилупку лишилося тільки Україну замінити на Росію --"и дело сделано"
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Клоун хочет заменить прозападный дипломатический корпус на пророссийский.
Что скажете, зебилы?
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Все порохоботы делятся на три группы:
1. Открыто продавшие душу дьяволу и готовые в случае чего вообще свалить из страны . Эти просто косят бабло и у них, как правило , самая высокая ставка . Так сказать за " позор" и за " риск".
2. Тонкие порохоботы, мягко критикующие власть на фоне ее "несравненных достижений , достигнутых в трудных условиях". Эти не готовы сжигать мосты, но и ставка у них поменьше.
3. Замаскированные порохоботы, фокусирующие усилия в основном на критике противников власти. При наличии таланта можно зарабатывать неплохое бабло и почти без всякого риска для репутации.
Явление "прохоботничества" не ново для современной Украины, зародилось оно еще во времена позднего Кучмы, но именно при нынешней власти оно приобрело такой масштаб и такие изощренные технологии , что народ присвоил этому явлению имя нарицательное.
Чем занимаются порохоботы? Довольно многим и труд их нелегок, но, если коротко, то они , в соответствии с установками власти (темниками), формируют в общественном сознании виртуальную реальность. И чем хуже настоящая реальность, тем активнее работают порохоботы, тем больше у них работы и тем больше их заработок.
Особенно энергично трудятся порохоботы, когда власть впадает в полосу невезения, например, когда взрываются склады боеприпасов, горит нефтебаза или другие какие случайные неприятности. В этом случае использует массированный прием переключения внимания и т.д.
Имя " титушка " стало нарицательным от фамилии Титушко ,- парня , который честно признался в своей наемной деятельности. В отличии от титушек , ни один порохобот никогда не признается в том что он порохобот. Поэтому имя нарицательное "порохобот " имеет иную этимологию.
Андрей ГОЛОВАЧЕВ

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Порохоскот-это позор и горе в семье.Причем,что самое смешное-сами порохоботы стесняются быть порохоботами.
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ПОВТОРИ КАПСЛОКОМ, ЛАХТО. МЕНІ ЛІНЬКИ ШУКАТИ ОКУЛЯРИ.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський ухвалив рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента
 
 
 
 
 
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