 Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу Президента в Фейсбук.
"Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона", - йдеться в повідомленні.
В Офісі Президента зауважили, що паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів. Відповідні укази Глави держави будуть опубліковані найближчим часом.
Самое интересно что этого Цеголко здесь на Цензоре песочили все 4 года работы послом в США
Придурок, лугандон это восток, а не юго-восток, карту купи
янык хоть хохлом был... а это убожество даже не хохол
вот пример внятных оценок
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11850571.html
ты просто поделился и я поискал адекватные оценки, дабы ты мог сравнить с собой...
не хошь, не надА..)))))))
оставайся юХО восточным...)))))
в моем коменте.янын присутствует как эталон ничтожества.
но зеленка даже его переплюнул...
однако вы все же выбрали зеленку
не обляпайтесь
вся технология развода лохтората списана оттуда...
в том числе и "доведение до отчаяния" и экстаза )))))))))))))
БУДЕТ вам малороссия, зебилы ублюдочные, будьте вы прокляты....
https://www.youtube.com/watch?v=l8ja3POx5MI
извините за тафтологию.
- За дебош, розбій, збиття автомуса з пасажирами, згвалтування неповнолітніх, вбивство і зраду Батьківщині Зеленський Володимир Олександрович засуджується до ВИЩОЇ міри покарання! Останнє слово засудженому!
- Ну це вже *** вообщє....
Но клоун никогда не пойдет против своего хозяина Коломойского, на которого статьи в США тянут на пожизненно и у которого арестованы все счета на Западе.
А если не США - то Россия и путен введи!
Зебилы, вы ввели цэ разом!
15 июля, 19:28
В Одесской области кандидат от партии Зеленского неоднократно попадался на уклонении от уплаты налогов
Новые лица команды президента Владимира Зеленского, идущие в депутаты Верховной Рады от его партии «Слуга народа», не всегда могут похвастаться своей известностью среди избирателей. Взять хотя бы Виктора Куртева, который представляет Зе-команду в Измаиле (округ 143). Рядовые граждане действительно его не знают, а вот правоохранители, как выяснилось, очень даже…
Ранее мы уже сообщали о том, что одна из коммерческих структур Виктора Куртвева не платит арендную плату за земельный участок. Однако оказалось, что в бизнес-деятельности одного из «слуг народа» - это меньшее из зол. Так, согласно официальным сведениям, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, Виктор Куртев является генеральным директором ООО «НТК Метрополия». А ранее согласно ведомостей веб-портала мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра «Опендатабот», он был руководителем ООО «УК Метрополия». Анализ Единого госреестра судебных решений показывает, что у этой фирмы неоднократно возникали проблемы с законом.
Так, в 2016 году инспекторы Государственной фискальной службы установили факт неуплаты предприятием почти 267 миллионов гривен. За это на генерального директора ООО «УК Метрополия», коим являлся Виктор Куртев, составили протокол об административном нарушении и выписали штраф в размере 170 гривен. А в сентябре 2016 года из-за неоплаченного долга перед ООО «Черноморэнергоспецмонтаж» директору ООО «УК Метрополия» запретили выезд за пределы Украины.
Это никак не повлияло на тактику ведения бизнеса Виктором Куртевым. Фирмы, связанные с новоявленным политиком, еще неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов. Так, в феврале 2017 года в «УК Метрополия» правоохранителями изымалась документация в рамках уголовного дела о присвоении руководством предприятия 18,5 млн грн ряда энергетических компаний. Следователи установили, что в сговоре с руководством нескольких облэнерго (70% средств в которых - государственный капитал) «УК Метрополия» заключила фиктивные договора о выполнении работ, завысив их стоимость более чем в пять раз.
При этом следствие установило, что часть полученных средств обналичили, и под видом возвратной финансовой помощи выдали на руки директору (364 тыс. грн) и главному бухгалтеру предприятия (4 млн 540 тыс. грн), а еще 14 млн 800 тыс. грн перевели по фиктивным хозяйственным договорам на счета других подконтрольных фирм: ЧП «Метрополия» и ООО «НТК «Метрополия».
По странному стечению обстоятельств, согласно ведомостей веб-портала «Опендатабот», в то время руководителем ООО «УК Метрополия» был никто иной как Виктор Куртев. Он же, согласно реестру юридических лиц, являлся директором ООО «НТК «Метрополия» и ЧП «Метрополия».
К слову, история создания упомянутого ЧП «Метрополия» весьма интересна. Согласно данным судебного реестра, изначально основателем этого предприятия выступил безработный киевлянин, на которого «неустановленное лицо» за 500 гривен оформило эту фирму, забрав паспорт и идентификационный код. В дальнейшем директором предприятия стал Виктор Куртев.
Уже в феврале 2018 года внимание налоговиков привлекло ООО «НТК «Метрополия» - фискалы подозревали, что через ряд специально созданных подставных фирм предприятие нынешнего кандидата от «Слуги народа» уклонялось от уплаты налогов.
В начале апреля 2019 года полиция начала расследование уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов. В конце апреля суд разрешил налоговикам изучить оригиналы и сделать копии договоров ООО «НТК «Метрополия» с рядом других предприятий.
Фискалы подозревают, что между предприятиями заключались договоры на выполнение работ, которые в реальности не проводились. В результате фирма не уплатила в бюджет налогов на сумму 4 млн 785 тыс. 460 грн. Примечательно, что дело возбуждено по ч.3. ст.212 Уголовного кодекса Украины - уклонение от уплаты налогов, совершенное лицом, ранее судимым за аналогичное преступление (то есть, ранее решением суда уже признанным виновным).
Из последних судебных решений можно отметить определение от 30 мая 2019 года о доступе следователей к документации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 УК - обвинение доказывает, что руководители предприятия подделали ряд финансовых документов: налоговых деклараций с НДС, налоговых накладных, расходных накладных, налоговой отчетности и других документов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. На сегодняшний день решение суда о виновности еще не вынесено, и уголовное дело остается открытым.
Основателем ООО «НТК «Метрополия» и ЧП «УК «Метрополия» является кипрская компания. Называется она Управляющая компания «Метрополия» ЛТД и зарегистрирована по адресу: Георгиу Грива Диджени, 113, Астромеритис, 2722, Никосия).Очевидно, опальный бизнесмен выводил полученные сомнительным путем средства на счета офшорной компании.
15 июля, 17:35
В Украину не пустили «вора в законе» из клана Ровшана: он ехал в Одессу контролировать таможню
Одесские пограничники совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой 47-летнего иностранца, связанного с криминалитетом.
Как сообщили «Думской» источники в полиции, речь идет о грузинском «воре в законе» Давиде Герлиани по кличке «Дато Сван».
Иностранного «вора в законе» уже задерживали в Одессе в 2016 году, после чего выдворили за границу. Тогда ему и запретили въезд в Украину на три года.
Однако это не остановило злоумышленника. Несколько месяцев назад он снова попытался въехать в Украину, и его снова задержали - на этот раз миграционная служба запретила ему въезд в страну.
Сейчас «Сван» вновь попытался въехать в Украину и в третий раз был задержан. В отношении задержанного открыто уголовное производство по ст.332, часть 2 - незаконное пересечение через государственную границу.
По информации «Думской», «Сван» считается достаточно авторитетным криминальным авторитетом, отбывшим в заключении в российских и грузинских тюрьмах несколько лет, в колониях и изоляторах он много раз поднимал бунты.
«Сван принадлежит к клану вора Ровшана Ленкоранского, который базируется в Турции. Он его зять. Сейчас клан Ровшана проявляет усиленный интерес к Одессе, а именно к таможне. Есть информация, что воровской клан планирует взять под свой контроль часть потоков контрабанды. Таможню сейчас «штормит» Зеленский - предполагаются увольнения ключевых таможенников, которые контролировали потоки. На роль «смотрящего» от воров по таможне и над одесским криминалитетом планировалось поставить как раз «Дато Свана». К тому же в городе ослабло влияние воров, несмотря на то, что в Одессе есть номинальный смотрящий - вор Антимос, есть еще влиятельные воры «Шарик» и «Полтава», но все трое уже в возрасте, и по факту слабо контролируют местный криминалитет», - рассказал наш собеседник в полиции.
К слову, воровской клан Ровшана Ленкоранского не первый и не последний, кто желает «порулить» одесским криминалитетом и контрабандой. В Одессе не первый год с переменным успехом борются за это еще два воровских клана - группировка Омара Уфимского и группировка вора Миндии Гораздзе по кличке «Хромой».
Также нельзя сбрасывать со счетов интересы влиятельного местного чеченского авторитета Халеда, который также претендует на контроль над таможней.
цікаве запитання! а як називається людина, яка цілеспрямовано руйнує державу?
Оце тільки з найостаннього:
- Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, - Разумков- Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского ·
Суд снял арест с недвижимости Коломойского в деле кредитов "Приватбанка"
- Зарплата нового секретаря СНБО Данилюка в два раза выше, чем была у Турчинова. ДОКУМЕНТ: За 4 рабочих дня в мае ему было начислено 3 044 гривни зарплаты. За июнь Данилюк заработал 92 320 гривен. - Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович ·
- Зеленский предложил приостановить экоинспекции в морских портах до урегулирования этих вопросов новым парламентом · Буду говорить по-русски, пока у нас есть оккупированные территории, - Разумков ·
- "Слуга народа" проверит информацию об израильском гражданстве кандидата по 169-му округу Куницкого, - Разумков ·
- Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого .
Іще невеличка збірка «добрих справ» від Serhii Liushuk
БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.
8) Медведчук скуповує телеканали і хоче влаштувати телемости з кремлем.
8) Медведчук безнаказанно ганяє по ОРДО і звільняє "заручників", які є дезертирами і злочинцями.Хуже не будет!СЛІШКОМ МАЛО ВРЄМЕНІ ПРОШЛО, ІЩО РАНО СУДІТЬ, НУЖНО НІМНОЖКО ПОДОЖДАТЬ...
Что скажете, зебилы?
1. Открыто продавшие душу дьяволу и готовые в случае чего вообще свалить из страны . Эти просто косят бабло и у них, как правило , самая высокая ставка . Так сказать за " позор" и за " риск".
2. Тонкие порохоботы, мягко критикующие власть на фоне ее "несравненных достижений , достигнутых в трудных условиях". Эти не готовы сжигать мосты, но и ставка у них поменьше.
3. Замаскированные порохоботы, фокусирующие усилия в основном на критике противников власти. При наличии таланта можно зарабатывать неплохое бабло и почти без всякого риска для репутации.
Явление "прохоботничества" не ново для современной Украины, зародилось оно еще во времена позднего Кучмы, но именно при нынешней власти оно приобрело такой масштаб и такие изощренные технологии , что народ присвоил этому явлению имя нарицательное.
Чем занимаются порохоботы? Довольно многим и труд их нелегок, но, если коротко, то они , в соответствии с установками власти (темниками), формируют в общественном сознании виртуальную реальность. И чем хуже настоящая реальность, тем активнее работают порохоботы, тем больше у них работы и тем больше их заработок.
Особенно энергично трудятся порохоботы, когда власть впадает в полосу невезения, например, когда взрываются склады боеприпасов, горит нефтебаза или другие какие случайные неприятности. В этом случае использует массированный прием переключения внимания и т.д.
Имя " титушка " стало нарицательным от фамилии Титушко ,- парня , который честно признался в своей наемной деятельности. В отличии от титушек , ни один порохобот никогда не признается в том что он порохобот. Поэтому имя нарицательное "порохобот " имеет иную этимологию.
Андрей ГОЛОВАЧЕВ