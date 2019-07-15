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Все про:посол (531) Чалий (134) дипломати (221) Офіс Президента (20)

 Зеленський прийняв рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента

В рамках оновлення дипломатичного корпусу України президент прийняв рішення про заміну 12 керівників посольств у всьому світі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу Президента в Фейсбук.

"Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона", - йдеться в повідомленні.

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В Офісі Президента зауважили, що паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів. Відповідні укази Глави держави будуть опубліковані найближчим часом.

Зеленський прийняв рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137643
 
   
 Топ коментарі
 
Смена посла в США - это первейшая задача в свете Делаверского суда над Беней.

Других объяснений просто не существует.

Или кто-то объяснит, чем хреновый нынешний посол в США и кто его заменит с большей пользой для Украины, а не для Бени ?

Зелеботы, вы все вместе разрушили Украину.
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Готується здати України та розповсюджувати "рузьку правду" світовій спільноті.
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Там что, уже пошли в ход гримеры и костюмеры студии 95 квартал или уже до электриков и сантехников добрались?
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Вывалило целое стадо порохоботов ) Любой пришедший к власти президент меняет послов, которых назначал предыдущий президент - конкурент нынешнего. Трамп убрал из Киева посла Йованович, назначенного при Обаме, так почему Зеленский будет держать в Штатах Цеголко - 100-процентного человека Порошенко?
Самое интересно что этого Цеголко здесь на Цензоре песочили все 4 года работы послом в США Зеленський прийняв рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 2439
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Сори, не Цеголко, а Чалый ) (хотя это почти одно и тоже)
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иди займись камнями с неба.. умничаешь тут
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малороссия, малороссия, твари....
БУДЕТ вам малороссия, зебилы ублюдочные, будьте вы прокляты....
https://www.youtube.com/watch?v=l8ja3POx5MI

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накрыло? ты не бухай. работать иди.
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Освобождаются места для шариковых и прочей живности из РЫГов.
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Хватит ли евреев в Украине на все посады или будут приглашать с Израиля?
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Такого засилья иудеями как при Вальцмане никогда не будет.
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https://thequestion.ru/questions/65536/answer-anchor/answer/69043?utm_source=yandex&utm_medium=wizard#answer69043-anchor
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Голосувати за Зе все одно не буду тому, що знаючи Украіну і знаючи як у нас все складно... Більш ніж впевнений що нашому клоуну потрібна надійна опозиція... Кстаті тим хто гонить на картавого людина має ступінь фізико математичних наук... Тут якщо одна десята таких дописувачів набереться і то буде добре.
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сегодня по тв. уже марафон начался, показывают на двух каналах! На Эспрессо и на Прямом и все время порошенко! Медведчук рекламирует того кто орет геть від Москви?)))) Два агента кремля))) Народ совсем за лохов держат)
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Если интересно, подготовившись, не сдерживай эмоции!
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порох подписал контракт. будет работать свинарчуком у медведчука.
извините за тафтологию.
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Ну да, звільнить, розігнать, а ще краще посадить - лехторату подобається, а як що знов назначені десь лажонуться, то можна все на Поршенко списати
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Суддя Кірєєв зачитує вирок:
- За дебош, розбій, збиття автомуса з пасажирами, згвалтування неповнолітніх, вбивство і зраду Батьківщині Зеленський Володимир Олександрович засуджується до ВИЩОЇ міри покарання! Останнє слово засудженому!
- Ну це вже *** вообщє....
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флюгер, ты вот это написал ради слова "Батьківщині"?
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Писать "Зеленским принято решение...", все равно, что писать "чайником с водой принято решение..." . Нужнописать как раньше- "у зеленского принято решение" )))
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Наверное заменили послов в тех странах, где занимались приписками на выборах президента в пользу Порошенко. Как то подозрительно, что там почти 100 % проголосовали за Порошенко.
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там г+г и прочие аналы не смотрят. в отличие от вас )))))))))))
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Это значит, и Джулиани об этом говорил. что назначение людей Каломоева на высшие посты Украины - несовместимая акция с дружбой США.
Но клоун никогда не пойдет против своего хозяина Коломойского, на которого статьи в США тянут на пожизненно и у которого арестованы все счета на Западе.
А если не США - то Россия и путен введи!
Зебилы, вы ввели цэ разом!
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история это спираль которая на самом деле большой круг

Зеленський прийняв рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9272
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський прийняв рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента
 
 
 
 
 
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