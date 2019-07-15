 Зеленський прийняв рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу Президента в Фейсбук.
"Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона", - йдеться в повідомленні.
В Офісі Президента зауважили, що паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів. Відповідні укази Глави держави будуть опубліковані найближчим часом.
Самое интересно что этого Цеголко здесь на Цензоре песочили все 4 года работы послом в США
БУДЕТ вам малороссия, зебилы ублюдочные, будьте вы прокляты....
https://www.youtube.com/watch?v=l8ja3POx5MI
извините за тафтологию.
- За дебош, розбій, збиття автомуса з пасажирами, згвалтування неповнолітніх, вбивство і зраду Батьківщині Зеленський Володимир Олександрович засуджується до ВИЩОЇ міри покарання! Останнє слово засудженому!
- Ну це вже *** вообщє....
Но клоун никогда не пойдет против своего хозяина Коломойского, на которого статьи в США тянут на пожизненно и у которого арестованы все счета на Западе.
А если не США - то Россия и путен введи!
Зебилы, вы ввели цэ разом!