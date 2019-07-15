 Зеленський прийняв рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу Президента в Фейсбук.

"Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона", - йдеться в повідомленні.

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В Офісі Президента зауважили, що паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів. Відповідні укази Глави держави будуть опубліковані найближчим часом.

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