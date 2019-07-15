 Пропагандиста Вишинського поки неможливо передати Росії, - Луценко

Про це заявив Генпрокурор Юрій Луценко, коментуючи можливе звільнення з-під варти і його обмін на українських полонених, які перебувають на території Росії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку прес-секретаря Лариси Сарган.
"Якщо говорити про Вишинського, це справді дуже серйозна справа. З різних розвідувальних джерел мені відомо, що Вишинський - людина, яка цікавить керівників Кремля найбільше. При цьому треба мати на увазі, що пан Вишинський формально є громадянином України. Тому передача його Росії неможлива. Принаймні доти, доки український суд не винесе рішення у його справі - винен він чи ні", - зазначив Луценко.
Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"
17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".
10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.
Подільський районний суд Києва 15 липня мав продовжити розгляд справи Вишинського. Однак один із суддів був у дорадчій кімнаті по іншій справі, тому розгляд перенесено на 19 липня.
Богдан, вы дурак???
Вам недостаёт "глубокой озабоченности" или "крайней обеспокоенности" ООН ?
А можете если снимете штаны получить и то и другое в одном сортире!!!
.
клоуны состезаються..
.
КТО ЛУЧШИЙ клоуОТ
На таку красномовну статистику звернули увагу в статті "Дзеркала тижня", пише співробітник Інституту масової інформації Роман Головенко. Він нагадав, що в той період Разумков обіймав посаду директора Української політконсалтингової групи.
"Ні, "у Вишинського" не просто давали новини, де ньюзмейкером був нинішній лідер партії "Слуга народу" і потенційний кандидат на посаду голови Верховної Ради парламентсько-президентської республіки Україна. Вони такі новини організовували, зокрема, шляхом проведення пресконференцій і підведення політичних підсумків тижня щоп'ятниці", - підкреслює експерт.
Також Головенко нагадав, що РИА "Новости-Украина", на якому масово публікувалися меседжі Разумкова, фінансувалося Росією через Сербію. До того ж головного редактора пропагандистського видання зараз судять за державну зраду.
"Власне, нічого дивного, якщо взяти до уваги, що Дмитро Разумков був членом Партії регіонів у період її перебування в опозиції в другій половині нульових (тобто вступив туди не з меркантильних, а з ідеологічних міркувань). Якщо хто не помітив, то ідеологія ригів - російський шовінізм", - підсумував Головенко.
Детальніше: https://dt.ua/internal/sprava-vishinskogo-yak-dzerkalo-viyni-317290_.html?fbclid=IwAR36-4F3fFub3-Ou8JKw1M223eAnIb9yAg6dYnWyxEvRVQ-vZmZLVx3GXbA
і, до речі, післязавтра п'ята річниця збиття МН17
і ще - хай живе система "Ешелон"