EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  2027  45
Все про:Луценко (2502) Росія (18898) суд (5287) Вишинський (112)

 Пропагандиста Вишинського поки неможливо передати Росії, - Луценко

Керівник "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський формально є громадянином України, тому передача його Росії неможлива.

Про це заявив Генпрокурор Юрій Луценко, коментуючи можливе звільнення з-під варти і його обмін на українських полонених, які перебувають на території Росії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку прес-секретаря Лариси Сарган.

"Якщо говорити про Вишинського, це справді дуже серйозна справа. З різних розвідувальних джерел мені відомо, що Вишинський - людина, яка цікавить керівників Кремля найбільше. При цьому треба мати на увазі, що пан Вишинський формально є громадянином України. Тому передача його Росії неможлива. Принаймні доти, доки український суд не винесе рішення у його справі - винен він чи ні", - зазначив Луценко.

Пропагандиста Вишинського поки неможливо передати Росії, - Луценко 01

Читайте також: На наступному засіданні наполягатимемо на утриманні Вишинського під вартою без можливості застави, - прокурор Комаровський

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Подільський районний суд Києва 15 липня мав продовжити розгляд справи Вишинського. Однак один із суддів був у дорадчій кімнаті по іншій справі, тому розгляд перенесено на 19 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137642
 
 
 Топ коментарі
 
наши моряки должны быть возвращены без всяких обменов и условий. Если "нет", то президент должен обратиться в ООН о увеличении санкционного давления и рассмотрении невыполнения решения суда по морскому праву. А вышинского есть смысл менять на других узников кремля.
 показати весь коментар
 
Поясняю - есть мысли обменять Вышинского(действительно важная персона) на наших моряков. И вот падла луценка заявляет, что даже если договорятся, то он будет против якобы из чистой любви чтобы все по закону.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Лишить гражданства и все, тем более он сам того хочет.
 показати весь коментар
 
 
И тут Германия, Франция и Италия запели песнь любви
 показати весь коментар
 
 
вся надежда руководителей Кремля на украинский суд
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Поясняю - есть мысли обменять Вышинского(действительно важная персона) на наших моряков. И вот падла луценка заявляет, что даже если договорятся, то он будет против якобы из чистой любви чтобы все по закону.
 показати весь коментар
 
 
Луценко и законы понятия несовместимые. Он их никогда не знал.
 показати весь коментар
 
 
наши моряки должны быть возвращены без всяких обменов и условий. Если "нет", то президент должен обратиться в ООН о увеличении санкционного давления и рассмотрении невыполнения решения суда по морскому праву. А вышинского есть смысл менять на других узников кремля.
 показати весь коментар
 
 
+ 100 . а то так и ищут кого обменять на моряков видно всё таки уже припекает
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну ты и *******! Так что, навсегда их ***** оставить?
 показати весь коментар
 
ну ты и *******! А Сенцова забрать не надо? Или можно оставить?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Никто тебе и нам ничего не должен. Все эти сказки про "санкции" и "они должны" вот уже 5 лет льют на головы лохов порохососы.
 показати весь коментар
 
Когда в стране появляется слишком много кретинов вроде тебя, считающих себя гетьманами, ждите РУИНУ-2!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кретинов (с IQ ниже 25) как было так и осталось. Около 25 процентов. Окучивай это стадо и дальше.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
то президент должен обратиться в ООН ))))))))))

Богдан, вы дурак???
Вам недостаёт "глубокой озабоченности" или "крайней обеспокоенности" ООН ?
А можете если снимете штаны получить и то и другое в одном сортире!!!
 показати весь коментар
 
 
ну у вас на росии и практики... снимайте сами там штаны в сортире перед другими, сюда не лезьте.
 показати весь коментар
 
 
Само ти падло. Хіба не ясно, що полонених моряків згідно Женевській конвенції і рішення міжнародного суду ***** має передати без ніяких умов. Сепарське лайно просто хоче встигнути це зробити до виборів, бо його мета необмежена, абсолютна влада
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"має передати"...- це що? А це маячня, бо СССР і рф ніколи , ні за яких обставин не підкорялися рішенням міжнародних судів. І всі розумні люди це знають. Так що лайно це саме ти і подібні до тебе, бо ви фактично просите ***** тримати у себе Сенцова та моряків скількі йому заманется.
 показати весь коментар
 
Моряков Ху*ло и так отдаст. На ********* еще сотни наших пленных еще с 2014 года гниют в росийских тюрьмах. Так же Сенцов и Балух. На них и обменивать ету мразь.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну вот с чего такая уверенность что "и так отдаст"? Вот с чего? Мозги промыты телепропагандой что и подумать самому тяжело?
 показати весь коментар
 
Потому что только на моряков Ху*лу грозят новые санкции. А остальные наши пленные вообще остаются без какой либо поддержки и надежды на возвращение. Пропагандиста Вишинського поки неможливо передати Росії, - Луценко - Цензор.НЕТ 31
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Грозят новые санкции" - это откуда такая инфа? Из телевизора? Ну хоть чуток подумай передтем как впитывать весь тот бред с экранов несется. Кстати, а где старые санкции? Что с ними?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Есть лучше предложение, передать русским этого алкаша и его поросячего патрона.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Можно Луценко отдать впридачу.
 показати весь коментар
 
 
ЦЫРК!
.
клоуны состезаються..
.
КТО ЛУЧШИЙ клоуОТ
 показати весь коментар
 
 
Освободить моряков и плюс 3% к рейтингу партии "За жизнь". Завидуете что вы не кумовья путина?
 показати весь коментар
 
 
Шпигун Вишинський на протязі чотирьох років був ньюзмейкером слуги урода: сплив скандальний зв'язок між ним і Д.Разумковим. У період із 2014 року по травень 2018-го на сайті РИА "Новости-Украина", де головним редактором був скандальний Кирило Вишинський, з'явилося 385 статей, у яких цитувався нинішній голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

На таку красномовну статистику звернули увагу в статті "Дзеркала тижня", пише співробітник Інституту масової інформації Роман Головенко. Він нагадав, що в той період Разумков обіймав посаду директора Української політконсалтингової групи.

"Ні, "у Вишинського" не просто давали новини, де ньюзмейкером був нинішній лідер партії "Слуга народу" і потенційний кандидат на посаду голови Верховної Ради парламентсько-президентської республіки Україна. Вони такі новини організовували, зокрема, шляхом проведення пресконференцій і підведення політичних підсумків тижня щоп'ятниці", - підкреслює експерт.
Також Головенко нагадав, що РИА "Новости-Украина", на якому масово публікувалися меседжі Разумкова, фінансувалося Росією через Сербію. До того ж головного редактора пропагандистського видання зараз судять за державну зраду.
"Власне, нічого дивного, якщо взяти до уваги, що Дмитро Разумков був членом Партії регіонів у період її перебування в опозиції в другій половині нульових (тобто вступив туди не з меркантильних, а з ідеологічних міркувань). Якщо хто не помітив, то ідеологія ригів - російський шовінізм", - підсумував Головенко.

Детальніше: https://dt.ua/internal/sprava-vishinskogo-yak-dzerkalo-viyni-317290_.html?fbclid=IwAR36-4F3fFub3-Ou8JKw1M223eAnIb9yAg6dYnWyxEvRVQ-vZmZLVx3GXbA
 показати весь коментар
 
 
"чорні лебеді" Ру вже у зграю збиваються

і, до речі, післязавтра п'ята річниця збиття МН17

і ще - хай живе система "Ешелон"

Пропагандиста Вишинського поки неможливо передати Росії, - Луценко - Цензор.НЕТ 3634
 показати весь коментар
 
Уже давно можно было впаять ему 20 лет за измену Родины, сепаратизм, создание террористических группировок и тд... А там уже обменять или отпустить взамен наших людей. Ето еще маленькая возможность освободить наших пленных.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сегодня произошел срыв возращения домой наших моряков. Срыв был санкционирован лично Порошенко !!!. Он побоялся, что пацаны вернутся до выборов и расскажут, кто их отправил на убой к русским... Таким образом они бы добили рейтинг ПЭСа окончательно...
 показати весь коментар
 
 
понятно. Методичка з Ольгіно. Так і запишемо, це - парашист.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
..смените свою пктяуроды
 показати весь коментар
 
 
і такі помилки в методичках є? Чи це - отсебятина дебільного зебіла?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
я за юлю - и за зе никогда не был ...
 показати весь коментар
 
Дядьку,ви не сюди втрапили,вам на лєнту.сру треба Пропагандиста Вишинського поки неможливо передати Росії, - Луценко - Цензор.НЕТ 5259
 показати весь коментар
 
 
А з яких таких дєлов його взагалі треба кацапам передавати? Хіба що в обмін на всіх наших полонених,і ніяк інакше...
 показати весь коментар
 
 
Кацапам? тільки після того, як його в установленому порядку позбавлять громадянства. А, поки в нього паспорт з тризубцем - після вироку можна буде обміняти на полонених, які утримуються в ордло.
 показати весь коментар
 
 
а Луценко влез в кресло в устаноленном порядке?
 показати весь коментар
 
 
зебіл, давно обсосано. Все законо було.
 показати весь коментар
 
 
Это Петин дурак еще много наломет дров. Нужно скорей его люстировать.
 показати весь коментар
 
 
Невозможно... для безмозглого Юрка. А прецендентов в мировой практике более чем достаточно. Главное, что бы сам Вышинский стремился попасть на землю "обетованную".
 показати весь коментар
 
У слуги урода знову зривається многоходовочка .За два дні до виборів зробити обмін(після виборів, Вовіку моряки вже не потрібні).Знову будуть концерти й тупотіння ніжками ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПропагандиста Вишинського поки неможливо передати Росії, - Луценко
 
 
 
 
 
 вгору