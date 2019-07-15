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 Економіка
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Все про:порт (167) Гончарук_Олексій (4)

 Офіс Президента розбереться з буксирними махінаціями в Одеському порту

Про це заявив на нараді з розвитку морських портів в Одесі заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук.

"У нас величезна кількість сигналів, що в (Одеському - ред.) морському порту діяльність здійснюється далеко не завжди в інтересах держави. Нас дуже цікавить практика, коли державні буксири здають в оренду за півціни приватним компаніям погодинно", - зазначив Гончарук, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН.

Як повідомлялося на нараді, суть схеми полягає в передачі державного майна - буксирів ДП ​​"Одеський морський торговельний порт" - у подобову оренду за заниженою вартістю фірмам, які ЗМІ пов'язують із главою Одеської філії АМПУ Ігорем Ткачуком.

Відповідаючи на запитання Гончарука, в.о. директора Одеського порту Віктор Войтко підтвердив факт оренди портофлоту, однак спростував те, що буксири здаються в оренду за заниженою вартістю. В.о. глави АМПУ Райвіс Віцкаганс, коментуючи ситуацію, заявив, що буксири є частиною неефективних державних стивідорів і їх необхідно або продати, або передати в концесію приватникам.

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У свою чергу заступник керівника Офісу Президента обіцяв розібратися з фактами корупції в Одеському порту, зокрема, з махінаціями з державними буксирами. Нагадаємо, в червні 2019 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив у телеефірі докази причетності глави Одеської філії АМПУ Ігоря Ткачука до масштабних махінацій з державними буксирами, через що державний порт втрачає десятки тисяч доларів щодня.

Ще навесні минулого року прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження проти керівників ОМТП у справі ТОВ "Екофлот", однієї з буксирних компаній, яку пов'язують із Ткачуком і його бізнес-партнером Марісовим. У лютому 2019 року співробітники порту і місцеві активісти вже протестували під АМПУ проти діяльності буксирних фірм, які пов'язують із головою Одеської філії АМПУ Ігорем Ткачуком і російським кримінальним авторитетом Андрієм Марісовим.

У червні вони звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням відправити у відставку главу Одеської філії АМПУ Ігоря Ткачука.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137641
 
 
 Топ коментарі
 
А причём офис к мор порту Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 3400 и жнец и дуец и вабще многостаночник ведь там его на кояблик не пустили Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 6260
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Нет зебилушка. Простая имитация бурной деятельности от клована и Ко.
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Не только разберётся прЭзЫ дЭнтский офис, будет бегать по Одесским причалам за буксирами. Это как раз в струю с 73%, для этого и избрали клоуна президентом, устраивать на Одесских причалах с буксирами 95 квартал.
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А причём офис к мор порту Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 3400 и жнец и дуец и вабще многостаночник ведь там его на ******* не пустили
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Кацап, я не с тобой общаюсь. Марш на лента сру!
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Спочатку руснявий напиши українською, а потім пздти про "лєнтасру" (п.с.не забудь те ж саме пояснити своєму "брату" нижче, або тому хто сидить біля тебе в "ольгіно" поруч та "строче" один-в-один методичку "шпілєйвілєй" як і ти Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 7528 )!
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Пишу на этом языке, кацап, что бы до тебя дошло!
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Нет фантазии, опять петин "агент кремля". Пе-дауны работают
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A Зедоуна не работают - они живут в этом
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зарадили зелю на канадский кораблик не пустили Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 310 Вот и результат зелёной политкии в Канаде а может просто не смог вспомнить как там столица Канады называется по причине упоротости
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Нет зебилушка. Простая имитация бурной деятельности от клована и Ко.
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А с какого времени Это функции преза?.У него внешняя политика,на которую он забил и Обороноспособность,в которой он дуб дубом.А уборщицей бабой Клавой он еще не занимался, Имитация оргазма в работе,или бенины антирессы,?
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Нет! Ета пабеда! Игде записывайся на строчную помощь волшебника на голубом вертолёт?!
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надо как петро алексееч:
5 лет ни во что не влазить, пусть дерибанят сколько хотят и на чем хотят-лишь бы заносили побольше.
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Зараз один Беня за рік винесе стільки, скільки "петру алексеечу" не занесли і за пять років! Офіс Президента розбереться з буксирними махінаціями в Одеському порту - Цензор.НЕТ 5795
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Угу, парад за бугром стоит.. а сколько стеклянные мосты там стоят? Ну у тебя претензий к кличковскому уставшему мосту втридорога нет.
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ты поосторожней с такими заявлениями. Это ж кацапы!
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свинособака, ты уже к себе на "вы" обращаешься? иди отсюда, водки здесь нет.
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у тебя какое-то сложное раздвоение личности, вызывай врача, а то ещё самоубийство совершишь.
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А Кличка на хрена приплёл? Под впечатлением Г+Г?
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Омелян - министр инфраструктуры. Кличко построил мост, который не сдан в эксплуатацию, но открыт. Вот и приплел Омеляна - это ж его дело? Или его дело парады
?
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С каких пор ты Омеляна защищаешь? С момента рождения его дитяти в США или с момента получения аванса за роботу омелеботом?
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А в чем Омелян не прав?
Вохина тысяча - до сраки... Параду быть, а Вохе там не место...
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можешь в квартире у себя маршировать - мы не против.
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Нет уж я, наверное, буду в Киеве... Ты тоже приходи, если в хате надоело...
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Парад голубых уже прошёл,ты ******** малость.... Офіс Президента розбереться з буксирними махінаціями в Одеському порту - Цензор.НЕТ 978
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Ты хоть у себя в Краснодаре не *******, патриот на палочке...
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тю, блин! .. наивные!. .там Ахметкин перевалочный бизнес рулит..
Зеклоун не хочет перед Ахметкой на корпоративе выступить?!
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Фейк. Нет такого поста на странице данного человека. https://www.facebook.com/kondratsky2208
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Ссылка на первоисточник есть? Не надо лепить ссылку на бота "Жытомырянын".
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Ты нас за дураков считаешь? Ты же взял верхнюю картинку, обрезал края и выставил здесь Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 1090 Не, порохоботик, ты прямую ссылку на этот пост дай!
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гуля в помошь Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 4923 иди работай зебил сцкливый Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 4923
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ищи сам мне не верть тви житомирянину смысл а вот балаболу и аватару что подался к зебилу Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 9789
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побей себя во вапалу грудь заяви об победе и вали как зе на кгораблик если не пустят не плакай а как зеля в море
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А... ну так бы сразу и сказал, что ненормальный. Удачи.
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Ага,щас ОНО тебе ссЦыль на фесебе даст,как же.... Офіс Президента розбереться з буксирними махінаціями в Одеському порту - Цензор.НЕТ 7275
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Не только разберётся прЭзЫ дЭнтский офис, будет бегать по Одесским причалам за буксирами. Это как раз в струю с 73%, для этого и избрали клоуна президентом, устраивать на Одесских причалах с буксирами 95 квартал.
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Какое отношение секретутки имеют к экономике страны и к местному самоуправлению. Каждая кухарка лезет управлять государством. Это пипец!!! Ни в какие ворота не лезет.
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В ОПі мабуть, свербить, чого б ото хапатися за усе...
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to alex alex. В данном случае как раз подходит высказывание Немцова о Путине: " Путин **-тый на голову". Подойдёт это и украинскому....
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to alex alex. Этим и опасны подобные личности, особенно дорвавшиеся к власти в стране с зачатками демократии и совковым быдловатым населением.
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ь заместитель руководителя Офиса Президента обещал разобраться с фактами коррупции в Одесском порту, Источник: https://censor.net.ua/n3137641 Як? З фактами корупції має розбиратися прокуратура.До чого тут офіс президента?
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Зе станет предводителем всех буксиров. А шо, так лям к ляму до первого лярда и можно Беню послать. Логично.
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Зе, поэтому народ против ***** голосовал, а если на протяжении 5 лет мерзавцев-хапуг душить будишь, то и второй срок преза тебе обеспечен.
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А у меня в селе сосед за межу залез, владимирляксандрович разберитесь.
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А у меня в подъезде курят, надо чтоб офис (контора) презедента разобрался
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В конторе Президента чупакабры бегают, это ЗЕ лично видел... дождись пока переедут тогда челобитную и подавай, а то гляди ещё в парадное занесут нечисть вместе с перепиской тогда и парадное на Охфис тоже менять придется.. Офіс Президента розбереться з буксирними махінаціями в Одеському порту - Цензор.НЕТ 524
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Чупакабры? Вы что с президентом вместе кокс потребляете?
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Про себя не знаю, "анализы" не сдавал! А относительно Зебила нужно обращаться в клинику Пальчевского, только он может сказать нащупал "закладку" в пятой точке пальчиком или нет... Офіс Президента розбереться з буксирними махінаціями в Одеському порту - Цензор.НЕТ 8188
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нехай з туалетом разбереться--срач розвели в президента..і гівном заляпують всю країну
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А в них в сортирі "туалетного утёнка" немає от мікроби з під обідка унітазу і лізуть... Офіс Президента розбереться з буксирними махінаціями в Одеському порту - Цензор.НЕТ 670 Офіс Президента розбереться з буксирними махінаціями в Одеському порту - Цензор.НЕТ 670
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порошенко продолжает гадить в штаны зеленскому через Печерский суд.. Офіс Президента розбереться з буксирними махінаціями в Одеському порту - Цензор.НЕТ 2903

Офіс Президента розбереться з буксирними махінаціями в Одеському порту - Цензор.НЕТ 9358 Ridnа_Vilnа 25%‏ @ua_ridna_vilna 5 ч.5 часов назад

Суд Лондона залишив наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, і 6 пов'язаних з ними компаній на $2,6 млрд

Але Печерський районний суд Києва виявився крутішим за Лондон і зняв арешт Генпрокуратури із 415 об'єктів нерухомості Коломойського
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А що, підмивання ЗЕ у фонтані, не допомогло? Офіс Президента розбереться з буксирними махінаціями в Одеському порту - Цензор.НЕТ 3494
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Печерський районний суд Києва - все судья за ЗЕ. Однозначно!
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