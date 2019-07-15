 Офіс Президента розбереться з буксирними махінаціями в Одеському порту

"У нас величезна кількість сигналів, що в (Одеському - ред.) морському порту діяльність здійснюється далеко не завжди в інтересах держави. Нас дуже цікавить практика, коли державні буксири здають в оренду за півціни приватним компаніям погодинно", - зазначив Гончарук, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН.

Як повідомлялося на нараді, суть схеми полягає в передачі державного майна - буксирів ДП ​​"Одеський морський торговельний порт" - у подобову оренду за заниженою вартістю фірмам, які ЗМІ пов'язують із главою Одеської філії АМПУ Ігорем Ткачуком.

Відповідаючи на запитання Гончарука, в.о. директора Одеського порту Віктор Войтко підтвердив факт оренди портофлоту, однак спростував те, що буксири здаються в оренду за заниженою вартістю. В.о. глави АМПУ Райвіс Віцкаганс, коментуючи ситуацію, заявив, що буксири є частиною неефективних державних стивідорів і їх необхідно або продати, або передати в концесію приватникам.

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У свою чергу заступник керівника Офісу Президента обіцяв розібратися з фактами корупції в Одеському порту, зокрема, з махінаціями з державними буксирами. Нагадаємо, в червні 2019 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив у телеефірі докази причетності глави Одеської філії АМПУ Ігоря Ткачука до масштабних махінацій з державними буксирами, через що державний порт втрачає десятки тисяч доларів щодня.

Ще навесні минулого року прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження проти керівників ОМТП у справі ТОВ "Екофлот", однієї з буксирних компаній, яку пов'язують із Ткачуком і його бізнес-партнером Марісовим. У лютому 2019 року співробітники порту і місцеві активісти вже протестували під АМПУ проти діяльності буксирних фірм, які пов'язують із головою Одеської філії АМПУ Ігорем Ткачуком і російським кримінальним авторитетом Андрієм Марісовим.

У червні вони звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням відправити у відставку главу Одеської філії АМПУ Ігоря Ткачука.

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