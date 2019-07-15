 Влада Угорщини займається на Закарпатті агітацією за кандидатів у нардепи, що є втручанням у внутрішні справи України, - МЗС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МЗС.

Занепокоєння української сторони викликають нещодавня зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з главою Товариства угорської культури Закарпаття, народним депутатом Василем Брензовичем у Будапешті, низка візитів до Закарпатської області офіційних осіб Угорщини і публічних заяв агітаційного характеру з боку угорських чиновників на підтримку цього та інших кандидатів на виборах до Верховної Ради 21 липня.

Також, незважаючи на відповідну рекомендацію української сторони, 15 липня в Закарпатську область, користуючись дипломатичним паспортом із неофіційним візитом прибув глава Адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш для участі в публічному заході в Ужгородському районі.

"Вважаємо такі дії угорської сторони порушенням дипломатичних канонів і духу добросусідства. Українська сторона залишає за собою право на кроки для запобігання втручання Угорщини у внутрішні справи України".

Представникам угорської влади рекомендується до завершення виборчого процесу утриматися від поїздок на Закарпаття та інших заходів, які можуть розцінюватися як агітація.

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