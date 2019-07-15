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 Політика України
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Все про:Угорщина (475) Закарпаття (773) МЗС (1816) Божок (18) Ійдярто (5)

 Влада Угорщини займається на Закарпатті агітацією за кандидатів у нардепи, що є втручанням у внутрішні справи України, - МЗС

На зустрічі в МЗС України з послом Угорщини Іштваном Ійдярто т.в.о. міністра Єгор Божок висловив занепокоєння останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МЗС.

Занепокоєння української сторони викликають нещодавня зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з главою Товариства угорської культури Закарпаття, народним депутатом Василем Брензовичем у Будапешті, низка візитів до Закарпатської області офіційних осіб Угорщини і публічних заяв агітаційного характеру з боку угорських чиновників на підтримку цього та інших кандидатів на виборах до Верховної Ради 21 липня.

Також, незважаючи на відповідну рекомендацію української сторони, 15 липня в Закарпатську область, користуючись дипломатичним паспортом із неофіційним візитом прибув глава Адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш для участі в публічному заході в Ужгородському районі.

"Вважаємо такі дії угорської сторони порушенням дипломатичних канонів і духу добросусідства. Українська сторона залишає за собою право на кроки для запобігання втручання Угорщини у внутрішні справи України".

Представникам угорської влади рекомендується до завершення виборчого процесу утриматися від поїздок на Закарпаття та інших заходів, які можуть розцінюватися як агітація.

Читайте також: Т.в.о. голови МЗС Божок викликав угорського посла після висловлювань Сійярто, що не відповідають попереднім домовленостям Києва і Будапешта

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137639
 
   
 Топ коментарі
 
Если власти будут сопли жевать-получим закарпатскую народную республику.
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забыли судьбу венгров Чехословакии? Не подставляйте закарпатских венгров. Венгры, не ведитесь, партии приходят и уходят, а Вам нужно счастливо жить на земле своих предков
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Если власти будут сопли жевать-получим закарпатскую народную республику.
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****, пора венгрів - зайд башкірських, на історічєскую родіну в Башкірію з Європи вигнати.
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якщо підорація втручається .і сто відсотково там будуть її холуї..то шо мадярам ні
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Гы-гы. МИД организует поддержку содомии властями иностранных государств. Он сам результат этой поддержки.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВлада Угорщини займається на Закарпатті агітацією за кандидатів у нардепи, що є втручанням у внутрішні справи України, - МЗС
 
 
 
 
 
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