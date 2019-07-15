 У Порошенка вимагають люструвати Трубу: "Він зізнався, що з ДБР зливають інформацію"

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі політсили.
У повідомленні зазначається: "Вимоги активістів директору ДБР Романові Трубі передали народні депутати Верховної Ради Микола Величкович та Тетяна Чорновол, а також військовий волонтер Олексій Петров та блогер Сергій Місюра.
За кілька годин після розмови Роман Труба особисто оприлюднив офіційну заяву щодо акції "Європейської Солідарності". В ній він підтвердив підозри, що з очолюваного ним відомства стаються витоки інформації.
Зокрема, Труба повідомив: "Під час досудового розслідування відбувся витік інформації – це неприпустимо для будь-якого правоохоронного органу, а тим паче для новоствореного. За цим фактом розпочато службову перевірку".
Прикро, що директор ДБР не став конкретизувати, кому і хто "зливає" інформацію з його відомства. Бо для цього, як кажуть, є свої причини. Адже у ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що першим оприлюднює конфіденційні дані із Держбюро розслідувань соратник Януковича, ексзаступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов. А самого Романа Трубу називають серед тих, хто на постійній основі контактує з вказаною особою.
Тому "Європейська Солідарність" хоче запитати у директора ДБР: проти кого конкретно розпочата службова перевірка щодо витоку інформації з його відомства? І чи викликали на допит Андрія Портнова, який має свого "крота" у ДБР? Адже саме він і оприлюднює "злиту" інформацію.
Крім того, партія "Європейська Солідарність" заявляє, що і надалі пікетуватиме будівлю ДБР з метою люстрації директора Романа Труби, який через політичну заангажованість скомпрометував себе на посаді і своїми діями загрожує національній безпеці країни".
Ви їх тут бачите за роботою! А модератор їм допомагає
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас».
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.