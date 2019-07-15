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Все про:хабар (2670) Київ (6267) Нацполіція (7831) ДБР (359)

 Оперативника поліції затримано в Києві під час одержання 1 тис. дол. хабара за повернення конфіскованого мотоцикла, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі оперативного співробітника Солом'янського Управління поліції ГУ Нацполіції у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

Оперативника поліції затримано в Києві під час одержання 1 тис. дол. хабара за повернення конфіскованого мотоцикла, - ДБР 01

За попередньою інформацією, оперативний співробітник вимагав та отримав хабар у сумі 1 тис. доларів за повернення мотоцикла Suzuki-R1000, який раніше вилучили працівники поліції.

Під час одержання хабара поліцейського затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Оперативника поліції затримано в Києві під час одержання 1 тис. дол. хабара за повернення конфіскованого мотоцикла, - ДБР 02

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Оперативника поліції затримано в Києві під час одержання 1 тис. дол. хабара за повернення конфіскованого мотоцикла, - ДБР 03
Оперативника поліції затримано в Києві під час одержання 1 тис. дол. хабара за повернення конфіскованого мотоцикла, - ДБР 04

Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди). Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137627
 
 
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надо еще повысить зарплаты, чтобы не брали!
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Наследство от Свинорылого " Рехвормы"!
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нет.реальность авакова и его рехформі палиции
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шел 2050 год, идиоты и дальше продолжали винить во всех грехах Порощенка
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Вот так бывает когда в нарушении конституции мрази отбирают имущество в обход суда.
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это пабеда!а то бронежилеты,бронежилеты! Оперативник полиции задержан в Киеве при получении 1 тыс. долл. взятки за возврат конфискованного мотоцикла, - ГБР - Цензор.НЕТ 3161
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Рэхвормований але не вмотивований. Вмотивовується...
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Мабуть дорога мациклєтка якщо давав такий хабар.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОперативника поліції затримано в Києві під час одержання 1 тис. дол. хабара за повернення конфіскованого мотоцикла, - ДБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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