 Оперативника поліції затримано в Києві під час одержання 1 тис. дол. хабара за повернення конфіскованого мотоцикла, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.
За попередньою інформацією, оперативний співробітник вимагав та отримав хабар у сумі 1 тис. доларів за повернення мотоцикла Suzuki-R1000, який раніше вилучили працівники поліції.
Під час одержання хабара поліцейського затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди). Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.