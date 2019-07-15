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Все про:крилаті ракети (13) Крим (7140) міст (225) Турчинов (840)

 Українські крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу, а за необхідності - знести Керченський міст, - Турчинов

Крилаті ракети "Нептун" зможуть знищувати російські військові кораблі будь-якого класу, а за необхідності - знести Керченський міст.

Про це колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив в інтерв'ю LB, передає Цензор.НЕТ.

"Коли нависла загроза з боку Чорного і Азовського моря, виникла необхідність оперативно відпрацювати систему ефективного захисту. Для захисту з моря ми змогли швидко провести роботу щодо модернізації ракетних комплексів С-125. Але це локальне вирішення питання. Комплексне вирішення цієї проблеми - мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", створений також у понадстислі терміни. Наші крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу не тільки в Чорному й Азовському морі, а й у портах їхнього базування, а за необхідності, впродовж декількох хвилин знести міст, яким так хизується Росія. Так вийшло, що в України на початок війни не було жодної крилатої ракети. Отримані в спадок від СРСР ми віддали росіянам, коли відмовлялися від ядерної зброї. Фактично з нуля було створено універсальний мобільний комплекс крилатих ракет. Виконано величезний обсяг роботи - роботи, яка робить нас сильними і змушує зважати на наші інтереси", - розповів він.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області на військовому полігоні випробували боєголовку крилатої протикорабельної ракети "Нептун".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ведуться роботи зі створення повітряної платформи для використання крилатої ракети "Нептун", - Полторак. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137626
 
   
 Топ коментарі
 
Пастор хватит шугать кацапов,ЗЕлень вот вот и договорится уже с братским народом!!!!!
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Украина только тогда будет в безопасности, когда украинские крылатые ракеты смогут доставать до Масквы и нести ядерный боезаряд.
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Свежая новость о конце эпохи бедности.

Ну что, зелёные лохи, красиво вас накормили дерьмецом? Суд снял арест с более 400 объектов недвижимости Коломойского. Для этого и создавался проект "Слуга народа". А люмпен пусть хавает свой любимый сериал "Сваты" , 95 квартал пятилетней свежести и сказки про Голобородько на велосипеде. А Портнов тем временем пашет в поте лица для папы Бени. А Зеля обеспечивает информ прикрытие. Зажили по новому и эпоха бедности закончилась, только не для всех. Правда, зебильчики?

Украинские крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса, а при необходимости - снести Керченский мост, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1665
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Прокидайся вже. І Точка У ще є, і Вільху на озброєння вже ставимо.
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Бред, во первых эти ракеты даже еще не поступили в производство, а во вторых можно хоть сейчас накрыть артой военную базу по Армянском, но никто этого не сделает потому что ответ будет намного серьёзней.
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Так и без ракет можно направить к Крымскому мосту 100 кораблей-камикадзе, да и вообще 100 000 патриотов смертников, заброшенных к врагам, могут там победить Мордор. Как и с ракетами, вопрос в пустяке: где это все взять? Ну и еще более пустяковый вопрос: а чем дело кончится при малейшей попытке атаковать? Давно пора пастора самого запустить сражаться с Пу, сейчас он не при делах, так что мог бы патриотично сэкономить родной державе на своей пенсии.
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значит крылатые ракеты будут - то первое, что зебл\ди сдату пуйлу по списку.
лахтинские тут не дадут соврать.
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Наприклад український Су-27 з ракетою від вітчизняного ОТРК "Грім". А така ракета може бути навіть з ядерною боєголовкою, і запущена з борту цього Су-27, що летить з набором висоти, в стратосфері, на надзвуковій швидкості, спроможна вільно долетіти до ворожої Москви. Її аеробалістична траекторія і швидкість дозволить успішно прорвати протиракетну оборону (ПРО) Москви. І навіть дуже точно без відхилення потрапити и повністью знищити лігво російських фашистів кривавого маніяка )(уйла, кривавий кремль.
А головне навіть і не атакувати ядерними ракетами але щоб наш лютий кривавий ворог окупант проклята фашистська паРаша знала що відповідь в тому числі і ядерними ударами по ворогу буде адекватною. І це б сильно отверезвляло кремлівських фашистів )(уйла в баченні їх кривавої окупаційної війни проти України ..
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Придурок курежопый. Риторика о накрытии гражданских объектов ракетами кому понравится в мире? Как террористы какие-то.
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Мост является объектом СТРАТЕГИЧЕСКИМ, особенно в военное время. Любой мост в тылу врага. Українські крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу, а за необхідності - знести Керченський міст, - Турчинов - Цензор.НЕТ 674
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А где официально закреплено это военное время?
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Какой гражданский обьект, если по нему перебрасывается в украинский, оккупированный Крым техника врага? Мы мост не заказывали.
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Больной на всю голову этот Турчинов. Керченский мост ему может понадобится снести. А если бы на начало войны уже были бы такие крылатые ракеты, то он что, по Донбассу ими херячил бы? Контуженный какой-то...
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Точки-У по Дамбацу таки херачили. И не единожды.
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але поки Турчинов видав рогатки для війни
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Специалист по продаже техники и вооружения ВСУ, и по совместительству вор и советник фигляра и любителя шаурмы без диплома клоуна, некто Апаршин уже в составе РНБо. продаст эти КР московитам, ну, как излишки ВСУ.
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Дурна заява. Мовчки показати відео військових маневрів, навчання, стрільбу ракетою по учбовій цілі, наприклад старій баржі, ракетою, випущеною за багато сотень кілометрів - це було б зовсім інше.
Не подобається пастор останнім часом. Поре дурню.
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Да только главнокомандующий - предатель. Так что...
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Не вірю Турчину. Блефує. А от зареєстрованій і пристріляній мною снайперці в сейфі у мене вдома - буду вірити. І багато чому буду вірити, якщо воно буде у мене в сейфі, як учасника тероборони.
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Сейчас все во всём мире боятся и уважают коммунофашистскую КНДР, и только потому что она ядерная держава ...Да даже самая могучая в мире держава США заискивает перед КНДР носиться с ней как дурак с писаной торбой. А ведь Северная Корея имеет в сотни раз меньший ядерный потенциал чем его ранее имела Украина. И только ядерное оружие вызывает всеобщую боязнь - почтение во всём мире и твёрдую гарантию жёсткого отпора лютому врагу оккупанту если он ещё и решится напасть на ядерную державу..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїнські крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу, а за необхідності - знести Керченський міст, - Турчинов
 
 
 
 
 
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