 Українські крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу, а за необхідності - знести Керченський міст, - Турчинов

Про це колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив в інтерв'ю LB, передає Цензор.НЕТ.

"Коли нависла загроза з боку Чорного і Азовського моря, виникла необхідність оперативно відпрацювати систему ефективного захисту. Для захисту з моря ми змогли швидко провести роботу щодо модернізації ракетних комплексів С-125. Але це локальне вирішення питання. Комплексне вирішення цієї проблеми - мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", створений також у понадстислі терміни. Наші крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу не тільки в Чорному й Азовському морі, а й у портах їхнього базування, а за необхідності, впродовж декількох хвилин знести міст, яким так хизується Росія. Так вийшло, що в України на початок війни не було жодної крилатої ракети. Отримані в спадок від СРСР ми віддали росіянам, коли відмовлялися від ядерної зброї. Фактично з нуля було створено універсальний мобільний комплекс крилатих ракет. Виконано величезний обсяг роботи - роботи, яка робить нас сильними і змушує зважати на наші інтереси", - розповів він.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області на військовому полігоні випробували боєголовку крилатої протикорабельної ракети "Нептун".

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