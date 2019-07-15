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 Політика України
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 Двоє екс-найманців "ДНР" здалися поліції в Краматорську

У Краматорську поліції здалися двоє екс-найманців "ДНР", які в 2014 році "несли службу" на контрольно-пропускних пунктах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До Краматорського відділу поліції звернулися двоє місцевих жителів 1975 і 1979 років народження. Чоловіки повідомили, що в травні 2014 року, піддавшись пропаганді, перебували в лавах "службовців" так званої ДНР. Обоє незаконно здійснювали контрольно-пропускний режим у районі Станкостроя у місті Краматорськ. В їхні обов'язки входили огляд автотранспорту та перевірка документів у водіїв і пасажирів.

Після звільнення міста колишні найманці приховували інформацію про свою роботу на терористів.

Наразі стосовно учасників незаконного збройного формування розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Після того, як буде доведено, що на час перебування в НЗФ чоловіки не скоювали тяжких злочинів, їх буде звільнено від кримінальної відповідальності.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137622
 
 
 Топ коментарі
 
Шо означает "экс"？
Они до конца дней своих падаль！
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бывших предателей не бывает
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Зрадили один раз, зрадять і другий. І взагалі, зрада не повинна мати терміну давності
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Шо означает "экс"？
Они до конца дней своих падаль！
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ну шошь - нужно понять, простить и отпустить....на тот свет...
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Зрадили один раз, зрадять і другий. І взагалі, зрада не повинна мати терміну давності
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Підуть до поліції працювати у підрозділ Голубана.
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Пля, шо тут делает колорадка в ленте крупным планом и не в запрещающем круге??? Или уже можно?
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"После освобождения города бывшие наемники скрывали информацию о своей работе на террористов. "

А сейчас, спустя 5 лет, вдруг совесть проснулась?
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Нащадки дідов-поліцаїв що служили у німців.
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Дык никто и не сомневался. В 14-м году все только и делали, что стояли на блок-постах.
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Так блокпостами Крым и подонбасса отжали в 14
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власть меняется перефарбовуватись теж вчасно треба вміти ..може і на ЗЕлено Двоє екс-найманців "ДНР" здалися поліції в Краматорську - Цензор.НЕТ 7266
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Это уже не смешно.Очередные власовцы сдались и уже традиционно не воевали ,а так себе - мимо проходили.Все либо на блок-постах,стояли,либо на кухнях жрать готовили.А кто тогда убивал и продолжает убивать наших парней?****** малахольные,проощают всякую шваль.А безнаказанность порождает вседозволенность.Эти добряки,потакающие сепарастам и прощающие их,закладывают мину будущим поколениям.
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вони чомусь всі--то охоронці трактористи і шахтьори..ніхто з них не стріляв...візьмуть на поруки
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДвоє екс-найманців "ДНР" здалися поліції в Краматорську
 
 
 
 
 
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