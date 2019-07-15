 На наступному засіданні наполягатимемо на утриманні Вишинського під вартою без можливості застави, - прокурор Комаровський

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ повідомив прокурор у справі Євген Комаровський.
"Сторона обвинувачення клопотатиме, що суду необхідно продовжити термін утримання під вартою, оскільки ризики, які були враховані попередньою постановою, в даний час існують, вони не зменшилися, також наявні вагомі докази і підтвердження, а саме, що підозрюваний зможе ховатися від органів слідства і суду для уникнення кримінальної відповідальності", - сказав прокурор.
"Прокуратура наполягатиме лише на утримання під вартою, без застави", - додав Комаровський.
Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"
17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".
10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.
Подільський районний суд Києва 15 липня мав продовжити розгляд справи Вишинського. Однак один із суддів був у дорадчій кімнаті по іншій справі, тому розгляд перенесено на 19 липня.
Скоріше за все існує домовленість "Порошенко-Медведчук-Путін", щоб і песикам і попоблоку рейтинги підняти за рахунок звільнення полонених.
https://www.obozrevatel.com/politics/byil-nyusmejkerom-chetyire-goda-vsplyila-skandalnaya-svyaz-mezhdu-vyishinskim-i-razumkovyim.htm
"Перший раунд Путін-Зеленський закінчується нищівною поразкою Зеленського.
Але при цьому всьому нам це продадуть як велику перемогу. Перед виборами зробивши подарунок тому, хто з ними приїде до Києва (Зеленський, Медведчук, хто завгодно) і дозволивши Путіну зберегти обличчя.
Чому це перемога Путіна? Тому що він не може не відпустити моряків. Є рішення міжнародного суду, обов'язково для виконання. Чи не виконає - отримає хворобливі санкції. І йому треба віддати. Він нікуди не дінеться. І це було б великою перемогою України. Публічною. Змусити агресора визнати свою провину. Показати в черговий раз, що Крим - це Україна. І що наші моряки не вчинили жодного злочину. Вони не винні, хай йому грець.
Але ні. Схоже, моряки повернуться додому не просто так. Назустріч їм поїде російський шпигун. І росіяни це продадуть ще і як захист свободи слова в Україні. Чудово. І прямо перед виборами. Збіг?
Вишинський дуже важливий для Москви. Чомусь дуже важливий. Може тому що Путін відчуває в ньому колегу. Неважливо. Його можна було б обміняти на Сенцова та інших політичних в'язнів Кремля. Настільки важливого агента більше у нас немає. Це актив. Більш вагомим, судячи з усього, може бути тільки Медведчук. Але якось не віриться, що його заарештують. І ось замість того, щоб використовувати цей актив для визволення наших полонених, ми його віддаємо просто так. Та просто так. Тому що моряки повинні були б приїхати додому в будь-якому випадку.
Це угода. Як би цинічно це не звучало. Путін цинік. І ми змушені думати як циніки, коли спілкуємося з ним. І ось уявіть, що хтось повинен вам тисячу гривень. І програв суд. Але він приходить до вас і каже, що він поверне вам цю тисячу гривень, але в обмін ви подаруєте йому ваші туфлі. Щоб ви сказали в реальному житті? Що це прохання хитро зробленого товариша, і послали б його куди подалі.
І так, моряки герої і повинні бути вдома. Це не обговорюється. Але також додому повинен повернутися Сенцов і інші. І зараз ми втрачаємо шанс повернути їх. Моряків не повинні обміняти. Їх повинні просто відпустити. І зустріти в Україні як невинних героїв. Наші дипломати і юристи зробили все для цього. А ось наші політики ...
Зеленський втрачає цей шанс. Чи то через недосвідченість. Чи то тому що йому важливий політичний піар. Але результат один. Путін-Зеленський 1-0".
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/2880653595294369
Про це Луценко заявив на брифінгу після допиту в НАБУ.
Генпрокурор підкреслив, що формально Вишинський є українським громадянином, а тому передача його в РФ неможлива.
"Генпрокурор не може коментувати суд, прошу вибачення. Мені це заборонено, але якщо говорити про Вишинського - це дуже серйозна справа, і за різними оперативними і розвідувальними джерелами мені відомо про те, що Вишинський - це людина, яка найбільше цікавить господарів Кремля. При цьому потрібно мати на увазі, що Вишинський формально є громадянином України, тому передача його в Росію неможлива. Принаймні, до того часу, поки суд не винесе рішення по його справі. Якщо суд його виправдає, він буде вільною людиною... Якщо суд його засудить, то він зможе зробити це (покинути країну, - ред.) тільки після відбуття покарання", - зазначив глава ГПУ.
https://prm.ua/vishinskogo-nemozhlivo-peredati-rosiyi-lutsenko-nazvav-prichinu/