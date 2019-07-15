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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:ДТП (2401) Зеленський (2083) кортеж (16)

 Зеленський про ДТП в Запорізькій області: Якщо співробітників УДО визнають винними - вони нестимуть відповідальність

Якщо працівники Управління державної охорони, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила і будуть визнані винуватцями ДТП в Запорізькій області, то вони будуть притягнуті до відповідальності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський на писав на сторінці в facebook. Подаємо його текст повністю.

"Останнім часом у соцмережах багато "зради" на тему того, що я обіцяв відмовитися від кортежів і не зробив цього. Повідомляю для всіх.

Під час пересування президента дорогами України їде 2 автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій – із супроводжуючими особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає "мигалок" тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі.

Що стосується ДТП у Запорізькій області – це неприпустимо. Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила й будуть визнані винуватцями ДТП, їх буде притягнуто до відповідальності. І слава богу, що всі залишилися живими.

Щодо затору на Позняках, то давайте згадаємо: 11 липня був візит до Києва Прем'єр-міністра Молдови Майї Санду. І проїзд високого закордонного гостя супроводжувався згідно з дипломатичним протоколом і міжнародними зобов'язаннями України. Відповідно, рух за маршрутом був тимчасово обмежений.

І наостанок – про жовті браслети "з клубів". На них – прізвища наших полонених моряків. Носитиму їх доти, поки не повернемо хлопців додому".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137612
 
   
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50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.

Хуже не будет!
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И напоследок - о желтых браслетах "из клубов". На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой".

может не браслеты носить - а заняться внешней политикой лучше
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а сам гидрант буде притянутий до відповідальності за провал его международной политики и его провалы в армии, смерти наших бойцов по вине его назначенцев-зебилов, за демонстративное нарушение Конституции презом и его зекомандОй, за кумовство, за лапшу на уши своему лохторату, за разбазаривание бюджета, в том числе на искусственную поддержку курса, что сразу скажется на курсе после 21-го, за неподписание обещаного ИМ закона про импичменте..?
Вася Кермит, по-нормальному, тебе уже положено "лет десять расстрела" за антиукраинскую деятельность
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Кроме микроавтобуса ещё два автомобиля кортежа пострадали и очень серьезно.
А сопля протолжает морозится.
Куда они, вообще, летели, если сопли увезли на самолёте?
Опять спешили доставить трап к прилёту?
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Зебил, и кто ж их признает виновными? Ты сам хоть подумал что ляпнул?
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Зеленая чертила вместо велосипеда вернула кортежи эпохи зека и уже начинает потихоньку давить зебильное быдло голоснувшего за него Зеленський про ДТП в Запорізькій області: Якщо співробітників УДО визнають винними - вони нестимуть відповідальність - Цензор.НЕТ 6428
Но все равно, судя по опросам, еще остается 38% упоротых на голову зебилёнков, которые продолжают верить в Голобородько
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Две машины президентской охраны вызвали не слабое ДТП: автобусы с детьми трудно не заметить. Хорошо, что только две машины было. Время быдла возвращается, время мусоров возвращается, время яныка возвращается. И отчего я не вижу никого из 73% на каких либо акциях: против медведчука, за наших пленных моряков, за достоинство нашей армии? Где вы, "правдолюбы"?
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У них одна задача и фраза вшита в мозжечек г+г-****************
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+ барыга, мародьор, свинарчуки, липецкая фабрика, офшоры, соевый, порохоботы, вальцман
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Эллочка Людоедка обзавидовалась бы словарному запасу клоунофилов.
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Теперь признают виновными и директора автопредприятия, и начальника транспортного цеха, которые автобусы в рейс выпустили и водителя и детей и даже работников, которые дорожную разметку наносили. Где то я уже слышал, а вы?
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Кстати, давно мы не слышали начальника транспортного цеха.
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Так это Майя Санду каждый день по Киеву ездит? Не пора ли уже домой в Молдову вернуться, а? Сколько можно? Зеленський про ДТП в Запорізькій області: Якщо співробітників УДО визнають винними - вони нестимуть відповідальність - Цензор.НЕТ 8737
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В тот день Владимир Александрович двигался на велосипеде по Запорожской трассе между Васильевкой и Мелитополем, в сопровождении автомобилей государственной охраны.

И вдруг пьяный водитель автобуса, который перевозил детей выехал на встречную полосу где врезался в автомобиль охраны Президента.
На водителя автобуса заведено уголовное дело о покушение на первое лицо страны.
Сотрудники УГО ни в чем не виновны, чистой воды невиновны
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...пьяный водитель автобуса, который перевозил детей…
Пьяных детей, прошу заметить.
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Винуватий водій зебеніного лісапету, патамушта йшов першим і повинен був врахувати можливість всього кортежу обігнати колону втобусів.
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був зеленский в Одесі вже декілька разів - про це дізнався випадково з новин. А коли півміста стояло в пробках, світлофори вимкнені і купа поліції на перехрестях - все місто знало до міста приїхала царь-бацька барига. З с.Маяки до м.Одеса всю дорогу нацгвардія по полях стояла, не зрозуміло хто то був приїхав - барига, ****. Так що всі ці скуління порохоботів абсолютно по цимбалах.
І да що там з дідусем якого збив кортеж баригі?
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ЗЕКОМанда = ОППОЗИЦИОННЫЙ блок.
https://www.youtube.com/watch?v=oVA873xQ3GI
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ЗекоМанда и ПОЦ НАРОДА Зеленский
https://www.youtube.com/watch?v=sdn_tlUZz5Y
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Та отож... И снова будет в конце осени. Холодно )))
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Врет как дышит. По маршруту следования кортежа менты отключают светофоры.
Пора сносить этого мелкого засранца.
Театр абсурда, блин.
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В период с 2014 года по май 2018-го на сайте РИА "Новости-Украина", где главредом был скандальный Кирилл Вышинский, появилось 385 статей, в которых цитировался нынешний глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

https://www.obozrevatel.com/politics/byil-nyusmejkerom-chetyire-goda-vsplyila-skandalnaya-svyaz-mezhdu-vyishinskim-i-razumkovyim.htm
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Я извиняюсь, а за разбитое казенное майно( авто) и приватное майно (автобус и машины) кто будет платить? Опять в карман налогоплательщиков полезете?
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Автобуси спричинили аварійну ситуацію. Ти бач як розсобачились... Їде президентський кортеж - негайно притискайся праворуч! (((
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спасибо, и о времени и планах подробнее, плиз
кому это интересно, чтобы подготовиться к встрече
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Ги. Тобто митники апріорі винні і всіх нафік розстріляти...
А тут покаже слідство...

Люблю подвійні стандарти...

Одне радує, дітки живі всі, а це означає, що пропіаритись ні на чому.
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Як завжди бреше--світофори виключають і стоїть поліція.
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Шановні, все набагато серйозніше а ніж ви думаєте, це перший теракт на нового преЗЕдента який був здійснений малолітніми злочинцями з використанням автобуса і тільки самовідданість працівників УДО врятувала життя пожирачу шаурми, купальщику у фонтанах, не їздильщику на лісапетах в кортежі, здавача аналізів Пальчевському сіамського брата Богдана В. Зеленского.
Який насправді є голубим, але так як він постійно змішаний з жовтим (бурят) Богданом, то ці дві фарби, жовта і голуба разом нам і здаються зеленою... Зеленський про ДТП в Запорізькій області: Якщо співробітників УДО визнають винними - вони нестимуть відповідальність - Цензор.НЕТ 3820
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А каждый побарыжный ПЕС с собачьей будки барыги ищет ЗРАДУ!!! ПНХ, в будку, вонючки!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський про ДТП в Запорізькій області: Якщо співробітників УДО визнають винними - вони нестимуть відповідальність
 
 
 
 
 
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