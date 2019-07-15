 Зеленський про ДТП в Запорізькій області: Якщо співробітників УДО визнають винними - вони нестимуть відповідальність

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський на писав на сторінці в facebook. Подаємо його текст повністю.
"Останнім часом у соцмережах багато "зради" на тему того, що я обіцяв відмовитися від кортежів і не зробив цього. Повідомляю для всіх.
Під час пересування президента дорогами України їде 2 автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій – із супроводжуючими особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає "мигалок" тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі.
Що стосується ДТП у Запорізькій області – це неприпустимо. Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила й будуть визнані винуватцями ДТП, їх буде притягнуто до відповідальності. І слава богу, що всі залишилися живими.
Щодо затору на Позняках, то давайте згадаємо: 11 липня був візит до Києва Прем'єр-міністра Молдови Майї Санду. І проїзд високого закордонного гостя супроводжувався згідно з дипломатичним протоколом і міжнародними зобов'язаннями України. Відповідно, рух за маршрутом був тимчасово обмежений.
І наостанок – про жовті браслети "з клубів". На них – прізвища наших полонених моряків. Носитиму їх доти, поки не повернемо хлопців додому".
Вася Кермит, по-нормальному, тебе уже положено "лет десять расстрела" за антиукраинскую деятельность
https://tsn.ua/********/policiya-ne-vidkrivatime-kriminalnu-spravu-cherez-avariyu-z-prezidentskim-kortezhem-1378374.htmlhttps://tsn.ua/********/policiya-ne-vidkrivatime-kriminalnu-spravu-cherez-avariyu-z-prezidentskim-kortezhem-1378374.html
А сопля протолжает морозится.
Куда они, вообще, летели, если сопли увезли на самолёте?
Опять спешили доставить трап к прилёту?
Но все равно, судя по опросам, еще остается 38% упоротых на голову зебилёнков, которые продолжают верить в Голобородько
И вдруг пьяный водитель автобуса, который перевозил детей выехал на встречную полосу где врезался в автомобиль охраны Президента.
На водителя автобуса заведено уголовное дело о покушение на первое лицо страны.
Сотрудники УГО ни в чем не виновны, чистой воды невиновны
Пьяных детей, прошу заметить.
І да що там з дідусем якого збив кортеж баригі?
https://www.youtube.com/watch?v=oVA873xQ3GI
https://www.youtube.com/watch?v=sdn_tlUZz5Y
https://www.youtube.com/watch?v=yu3o0-GUo28
Стас Домбровский. Одесса
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/tilki-v-kievi-22-tisyachi-veteraniv-ato-zelenskogo-poperedili-pro-tretij-majdan.htm?fbclid=IwAR1DMYHLyCUhvEBY75Sqvw9fyogtgxvnsw-2JvId8iRJDYzpCKEgjJ2oy2Q
Пора сносить этого мелкого засранца.
Театр абсурда, блин.
https://www.obozrevatel.com/politics/byil-nyusmejkerom-chetyire-goda-vsplyila-skandalnaya-svyaz-mezhdu-vyishinskim-i-razumkovyim.htm
кому это интересно, чтобы подготовиться к встрече
А тут покаже слідство...
Люблю подвійні стандарти...
Одне радує, дітки живі всі, а це означає, що пропіаритись ні на чому.
Який насправді є голубим, але так як він постійно змішаний з жовтим (бурят) Богданом, то ці дві фарби, жовта і голуба разом нам і здаються зеленою...