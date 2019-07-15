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 Політика України, За кордоном
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 Польща і Словаччина підтримують Україну в її прагненні до припинення окупації Донбасу і Криму, - Дуда

Варшава і Братислава виступають за відновлення територіальної цілісності України, а також за зближення України з ЄС і НАТО.

Про це у Варшаві під час спільної пресконференції  з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою заявив у понеділок президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обоє переконані, що потрібно підтримувати Україну в її прагненні до стабільності, до збереження повного суверенітету, повної незалежності, а отже – до припинення окупації Донбасу, Луганська та Криму, а насамперед, до реалізації реформаторських та проєвропейських дій України", - заявив Дуда.

Важливим він також назвав те, щоб Україна зближувалася до країн ЄС та НАТО.

Дуда повідомив, що під час переговорів зі словацькою лідеркою обговорено також питання двосторонньої співпраці, співробітництва у рамках "Вишеградської четвірки" та реалізації ініціативи Трьох морів.

Президент Польщі висловив вдячність Чапутовій, що вона після обрання на посаду президента Словаччини свої перші закордонні візити здійснює до країн "Вишеградської групи".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137608
 
   
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Найкраща підтримка це підтримка військами. Є спільна польсько-литовсько-українська бригада, вона вже давно мала б бути на фронті на Донбасі, набиратись бойового досвіду!
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Они же не сказали каким именно путём они ожидают всей этой деокупации и т.д. Я бы попридержал бы оптимизм до уточнения ситуации.
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а каламойский и зеленский с богданом против.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПольща і Словаччина підтримують Україну в її прагненні до припинення окупації Донбасу і Криму, - Дуда
 
 
 
 
 
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