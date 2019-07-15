 Польща і Словаччина підтримують Україну в її прагненні до припинення окупації Донбасу і Криму, - Дуда

Про це у Варшаві під час спільної пресконференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою заявив у понеділок президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми обоє переконані, що потрібно підтримувати Україну в її прагненні до стабільності, до збереження повного суверенітету, повної незалежності, а отже – до припинення окупації Донбасу, Луганська та Криму, а насамперед, до реалізації реформаторських та проєвропейських дій України", - заявив Дуда.
Важливим він також назвав те, щоб Україна зближувалася до країн ЄС та НАТО.
Дуда повідомив, що під час переговорів зі словацькою лідеркою обговорено також питання двосторонньої співпраці, співробітництва у рамках "Вишеградської четвірки" та реалізації ініціативи Трьох морів.
Президент Польщі висловив вдячність Чапутовій, що вона після обрання на посаду президента Словаччини свої перші закордонні візити здійснює до країн "Вишеградської групи".