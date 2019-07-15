 Зареєстровано законопроект, який передбачає люстрацію чиновників, які працюватимуть до 2024 р.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.
Автор зазначає, що законопроектом до переліку осіб, що підлягають люстрації, вносяться посади Президента України, народних депутатів та депутатів різних рівнів, а також "кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на пост Президента України, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів та старост у порядку, визначеному законодавством". Пропонується люструвати всіх, хто працював на цих посадах до 19 травня 2019 року.
Нардеп акцентує, що необхідно врахувати особливості процесу люстрації в Україні, її недосконалість, наявність демократичних механізмів зміни влади та особливості української політичної традиції.
Шверк вбачає покращення законодавства в тому, щоб розповсюдити дію Закону "Про очищення влади" також і на команду, яка щойно прийшла та працюватиме в Україні до 2024 року.
Проектом вноситься низка суттєвих змін до Закону України "Про очищення влади", а також до законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".
Так, до статті 3 ЗУ "Про очищення влади" запропоновано внести наступну частину:
"Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 23 лютого 2014 року до 20 травня 2024 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням".
спец??
впрочем циклопу после встречи с одиссеем некуда деваться
))))))))))))))))))
Я понимаю, что депутаты от БПП в Раде сплошь идиоты, но чтобы настолько...
а вообще,давайте введём практику Ю.Кореи,где все президенты садятся надолго сразу после выборов..
После заключения в 2013 сделки по продаже 98 % акций UMH group группе ВЕТЭК[11] Шверк покинул компанию.[12]
Это уже дурно пахнет.
Шверк прошел в Верховную Раду Украины по списку партии «Блок Петра Порошенко» после досрочного прекращения полномочий народных депутатов от одноименной фракции в парламенте Михаила Гвоздева и Романа Насирова[13
А тут с ним уже всё ясно.
Вы как мужчина можете прокомментировать "испытания" бронежилетов стрельбой по ним из винтовки Мосина с расстояния 10 метров?
Алекс Петров:
" Очень интересно было слушать про дело тех самых бронежилетов, которые якобы являются некачественными. Доказательством того, что бронежилеты оказались бракованными, являются данные экспертизы.
Именно это и озвучил пан Труба.
И вот здесь интересный момент.
Экспертиза, которая дала бы ответ на вопрос, качественные бронежилеты или нет,
НЕ ПРО-ВО-ДИ-ЛАСЬ.
А были лишь следственные действия, в результате которых со слов директора ДБР, какой-то бронежилет, где-то пробили, с расстояния 10 метров из (внимание) винтовки Мосина. Нет, я не знаю почему не из ДШК. И в тот же момент глава ДБР говорит о том, что какие-то доказательства есть."
Дебил, *****! (с)
Хороший троллинг
Предложение Пете сдать анализы перед дебатами - тоже сильная вещь.
А это так - пук в лужу. Сотню комментов не наберет.
Этот законопроект рассчитан на тех дураков, которые поверят, что зебилы вот так, с легкой руки, сами себя сейчас люстрируют))
Дебилы, *****! (С)
Некого будет люстрировать!
Не будет Украины!
Будет тут уже управлять даже не Беня, а *****!
Нельзя сейчас дать им шанс закрепиться в зРаде!!!
Вы только послушайте, что они говорят, даже не маскируясь - прямым текстом все... ВСЕ желания ***** они хотят реализовать руками дебильных недоукраинцев!!!
Безумовно Трюдо можна зрозуміти. Стати предметом чужих маніпуляцій не дуже приємно, а в положенні Трюдо ще й політично небезпечно. Коли під час візиту Зеленського в Канаду Трюдо обговорював з ним кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра він діяв з найкращих спонукань. Кандидатура Авакова здавалася йому цілком зручною і придатною, тим більше що найближче оточення цілком прихильно характеризувало цю кандидатуру. Але у будь-якій ситуації настає час АЛЕ...Ми не знаємо, чому Трюдо зажадав 'велике досьє ситуації' - багатосторінковий документ спецслужб по конкретному питанні. Швидше за все хтось порушив у ньому якісь сумніви. Може бути що ініціатива розгляду безпосередньо виходила від 'Томаса' (так неофіційно називають главу канадської спецслужби Canadian Security Intelligence Service, чиє ім'я не рекомендується називати), або за своїми обов'язками 'Томас' сам вирішив звернути увагу глави уряду на деякі деталі - це ми навряд чи дізнаємося. Ми знаємо лише результат - лють Трюдо обрушилася на всіх причетних до цього питання. Ми не знаємо зміст документа, але канадські спецслужби за традицією уважно стежать за українською ситуацією і активно обмінюються інформацією зі спецслужбами американськими. Вони багато могли розповісти Трюдо про милі витівки Зеленського і К, про принципи формування команди, про появу в структурах спецслужб України вельми специфічних персонажів і т.п. До речі, активна кампанія самопіару Коломойського в українських ЗМІ теж зіграла в цьому певну роль. Не на часі це... Тут дуже важливо вловити одну дуже тонку деталь. Коломойському зовсім не потрібна підтримка української державної влади. Йому потрібен її НЕЙТРАЛІТЕТ. Будь-яка кандидатура, Разумков. Аваков або хтось інший, які будуть цей нейтралітет забезпечувати, його влаштовують. Все інше він вирішить за допомогою 'зацікавлених' судів. Саме в цьому ключі він і впливає на вибір кандидатури майбутнього прем'єра. І ось всі ці ігри вилилися в поки приховуваний, але такий, що стрімко набирає обертів, внутріканадський скандал. Недопуск Зеленського на канадський корабель - це просто шалене 'FY', передане доступними способами адресату. Що вирішить Зеленський, або що вирішать у Зеленського, або що вирішать за Зеленського, ми поки не знаємо.
Источник: https://onpress.info/igri-idiotiv-zelenskij-vtrachaye-kanadu-172602#.XSwPrfyqPko.twitter