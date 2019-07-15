 Зареєстровано законопроект, який передбачає люстрацію чиновників, які працюватимуть до 2024 р.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

Автор зазначає, що законопроектом до переліку осіб, що підлягають люстрації, вносяться посади Президента України, народних депутатів та депутатів різних рівнів, а також "кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на пост Президента України, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів та старост у порядку, визначеному законодавством". Пропонується люструвати всіх, хто працював на цих посадах до 19 травня 2019 року.

Нардеп акцентує, що необхідно врахувати особливості процесу люстрації в Україні, її недосконалість, наявність демократичних механізмів зміни влади та особливості української політичної традиції.

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Шверк вбачає покращення законодавства в тому, щоб розповсюдити дію Закону "Про очищення влади" також і на команду, яка щойно прийшла та працюватиме в Україні до 2024 року.

Проектом вноситься низка суттєвих змін до Закону України "Про очищення влади", а також до законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Так, до статті 3 ЗУ "Про очищення влади" запропоновано внести наступну частину:

"Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 23 лютого 2014 року до 20 травня 2024 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням".

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