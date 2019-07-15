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 Заступник мера райцентру на Кіровоградщині упіймався на 30% відкатах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ викрили та блокували схему отримання хабарів, організовану посадовими особами органів місцевої влади і самоврядування на Кіровоградщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Заступник мера райцентру на Кіровоградщині упіймався на 30% відкатах, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що заступник міського голови одного з райцентрів спільно з директором комунального підприємства вимагали від комерсантів систематичні "відкати" за надання можливості виконувати договори підряду з благоустрою міста за бюджетні кошти.

Співробітники СБУ задокументували два факти отримання посадовими особами хабарів у розмірі 30% від суми виконаних робіт. Правоохоронці затримали зловмисників на робочому місці під час передачі чергової суми хабара.

Заступник мера райцентру на Кіровоградщині упіймався на 30% відкатах, - СБУ 02

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Заступник мера райцентру на Кіровоградщині упіймався на 30% відкатах, - СБУ 03
Заступник мера райцентру на Кіровоградщині упіймався на 30% відкатах, - СБУ 04

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137603
 
 
 Топ коментарі
 
слабак . у нас в Полтаве бывший мэр . Матковский требовал 50% . его так и называют Половинкин Заместитель мэра райцентра на Кировоградщине попался на 30% откатах, - СБУ - Цензор.НЕТ 8813
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Мелочь (т.е. мелкая рыбёха), а приятно.
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30 %? это ж насколько тогда завышены цены на услуги, если предприниматели 30 % отката платили, еще и себе что то оставалось? и такая система в масштабах всей страны. представьте как экономика поднялась бы, если эту схему поломать
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Потому и попался, шо 30%, совсем обнаглел
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А у нас в в городе по-божески - 5-10%. И все довольны
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И в райцентрах есть мэры? Да уж... И почему не говорят - кто он? Видимо, тоже на выборы идет. Значит, отпустят, пожурив).
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30% це всього 180 000 грн. копійки, а помпезності, як на параді. далі ж будуть накольодовані гроші і відпустять. тут і до бабки не ходи.
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слабак . у нас в Полтаве бывший мэр . Матковский требовал 50% . его так и называют Половинкин Заместитель мэра райцентра на Кировоградщине попался на 30% откатах, - СБУ - Цензор.НЕТ 8813
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30 %? это ж насколько тогда завышены цены на услуги, если предприниматели 30 % отката платили, еще и себе что то оставалось? и такая система в масштабах всей страны. представьте как экономика поднялась бы, если эту схему поломать
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Боюсь страна рухнет. Откаты - суть государственной экономики
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Цены не завышены, даже занижены до себестоимости !
Выполняются работы только на бумаге.
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Бачу на столі тільки 4 тис грн. Вам бензину не шкода було іхати зі знімальною групою заарештовувати цього місцевого Пабло Ескобара?
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ради галочки в отчете о раскрытом тяжком экономическом преступлении, не только бензина не жалко, а еще и думаю прокурору за ердр денег отслюнявили. теперь весь отдел управы может пол-года куи пинать, так как показатель сделали. эта система давным-давно так работает
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30% совсем охренели !
Нужно было сразу: "При попытке к бегству" ...
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Тупе бидло, зайнятися підприємницькою діяльністю розуму не вистачає, та й працювати потрібно, а не солодко їсти-пити і мяко спати. Перестріляти падаль, щоб другим не було повадно.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗаступник мера райцентру на Кіровоградщині упіймався на 30% відкатах, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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