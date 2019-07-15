 Розгляд справи пропагандиста Вишинського перенесли на 19 липня. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Розгляд справи, який мав відбутися сьогодні, перенесено на 17:00 п'ятниці, 19 липня.
Як повідомляє кореспондент, суддя була в дорадчій кімнаті з іншої справи.
У залі була присутня уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова.
Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"
17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".
10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.
этот сопротивляться депортации не стал бы
Сегодня не покидает ощущение, что Пуйло в Украине проводит спецоперацию по высвобождению Вышинского... Спецпосланник Венедиктов с письмом от мамы, Москалькова в Киеве на переговорах с Денисовой, слухи и обещания выпустить моряков и т.д.... Было опасение что Вышинского отпустят, а Пуйло просто кинет ....
Рашиста вышинского нужно менять на Сенцова и других политзаключенных.
@FashDonetsk
Если кто не в курсе, то 17 июля типа круглая дата - 5 лет как русские кадровые военные сбили гражданский самолёт Боинг МН 17. Моксель, кремль и полтораметровый надеются, шо все по тихому таки удастся замять, а ввх и его нацисты смогут избежать наказания за военное преступление.