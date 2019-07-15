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 Політика України, Київські новини
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Все про:Київ (6267) суд (5287) Олег Богачук (860) Москалькова (137) Вишинський (112) Роп Наталія (3)

 Розгляд справи пропагандиста Вишинського перенесли на 19 липня. ФОТОрепортаж

Подільський районний суд Києва переніс розгляд справи пропагандиста, керівника інформагентства "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Розгляд справи, який мав відбутися сьогодні, перенесено на 17:00 п'ятниці, 19 липня.

Як повідомляє кореспондент, суддя була в дорадчій кімнаті з іншої справи.

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Розгляд справи пропагандиста Вишинського перенесли на 19 липня 02
Розгляд справи пропагандиста Вишинського перенесли на 19 липня 03
Розгляд справи пропагандиста Вишинського перенесли на 19 липня 04

Розгляд справи пропагандиста Вишинського перенесли на 19 липня 05

У залі була присутня уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова.

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Розгляд справи пропагандиста Вишинського перенесли на 19 липня 06
Фото: Олег Богачук

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137602
 
 
 Топ коментарі
 
Ой, как-то неудобно вышло. Рашисты на всех каналах уже объявили что сегодня освободят этого урода.
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ні, його можна поміняти на заручників Кремля.
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Украине не следует увязывать обмен на моряков. По ним уже есть решение в европейском суде.
Рашиста вышинского нужно менять на Сенцова и других политзаключенных.
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журналисты могут себя чувствовать свободно в этой европейской стране
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В багатьох країнах россійських пропагандистів не вважають журналістами.
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так выслали бы и дело с концом

этот сопротивляться депортации не стал бы
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ні, його можна поміняти на заручників Кремля.
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тут нє цирк - тут балаган с троллінгом в рєжимє ползучєго путча
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Незаконно захоплені у полон українські моряки вже дев'ятий сидять в російському СІЗО, Як і сотні політв'язнів в РФ, з яких половина - українці, що сидять у тюрмах роками.
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Значить с обменом на наших моряков что-то пошло не так и поставили эту тему пока на паузу. Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля - Цензор.НЕТ 8270
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Ой, как-то неудобно вышло. Рашисты на всех каналах уже объявили что сегодня освободят этого урода.
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видимо ждали выкуп, да этот недоработник СМИ никому не нужен
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ой, а омбудсменТша Ру што, так і нє согласовала обмєнниє кандідатури?..
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уже лучше....
Сегодня не покидает ощущение, что Пуйло в Украине проводит спецоперацию по высвобождению Вышинского... Спецпосланник Венедиктов с письмом от мамы, Москалькова в Киеве на переговорах с Денисовой, слухи и обещания выпустить моряков и т.д.... Было опасение что Вышинского отпустят, а Пуйло просто кинет ....
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может боятся перед выборами отпускать. а уж после 21-го...
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Украине не следует увязывать обмен на моряков. По ним уже есть решение в европейском суде.
Рашиста вышинского нужно менять на Сенцова и других политзаключенных.
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Идёт торговля по морячкам Наши верховные жрецы как всегда будут рады обменять наших моряков по которым есть решение морского трибунала и которых должна срашка безоговорочно отпустить Но их будут менять как преступников Лишь бы зеля с блаженной улыбкой сообщил эту новость в своём видео-обращении ( Интересно до 21го успеют)
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Судьи - сцыкуны. Ждут результатов Парламентских выборов. Уверен, в пятницу это бздливое животное в мантии снвоа (под любым предлогом) перенесет рассмотрение дела на следующую неделю.
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ой, а єто тож случайно нє замєтілі?..




@FashDonetsk


Если кто не в курсе, то 17 июля типа круглая дата - 5 лет как русские кадровые военные сбили гражданский самолёт Боинг МН 17. Моксель, кремль и полтораметровый надеются, шо все по тихому таки удастся замять, а ввх и его нацисты смогут избежать наказания за военное преступление.
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Что бы рейтинг не портить решили выпустить эту кацапскую мразь ПОСЛЕ выборов.
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И месяца не пройдет как этот урод отправится на свободу....еще и компенсацию получит....
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суд по моряка в рф перенесли на 16 , по вышинскому на 19, так что все логично...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРозгляд справи пропагандиста Вишинського перенесли на 19 липня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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