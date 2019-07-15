 Портнов контролює директора ДБР Трубу, - Чорновол

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це після годинної зустрічі з главою ДБР заявила народний депутат, кандидат від партії "Європейська Солідарність" Тетяна Чорновол.
"Була на зустрічі у керівника ДБР Романа Труби. Запитала: "Чому Портнов, юрист режиму Януковича, агент Кремля, вже місяць в Україні і не сидить?". Труба відповів, що це питання не до нього. Довелося йому нагадати, що ДБР – новий орган, був створений депутатами-майданівцями, бо зіштовхнулися з тим, що старі органи прогнили і не можуть впоратися із розслідуванням справ Майдану", – написала на сторінці у мережі "Фейсбук" Тетяна Чорновол.
"Тому відповідальність у Труби більша, ніж у когось іншого, а Портнов повинен сидіти. Однак, на жаль, ентузіазму з цього приводу у Труби ми не побачили. Все навпаки: Портнов нині перехопив керівництво над ДБР. Він настільки контролює керівника ДБР Романа Трубу, що ми отримали державну зраду в найсвятішому", – наголосила вона.
Тетяна Чорновол зауважила: "За заявою Портнова Труба порушив справу за фактом організації контрнаступу українських Збройних Сил, в результаті якого відбулося звільнення Слов’янська, Бахмута, Северодонецька… Тобто, мова йде про події літа 2014 року, коли завдяки мобілізації захисників України та безстрашності добровольців була звільнена чимала частина Донбасу, яка зараз живе у відносному мирі, захищена від "бєзпрєдєлу" кремлівського атаманського пекла ДНР і ЛНР".
"Той контрнаступ – гордість і перемога України, яких би нам побільше. Але Труба, на замовлення Портнова, вперто шукає в цьому злочин. Така справа потрібна Кремлю, така справа потрібна Медведчуку, але як сміє розглядати як злочин священну конституційну боротьбу державний орган? Хіба це не державна зрада? І нічого з цього приводу Труба нам не відповів. Дуже цинічно ухилявся від прямих відповідей, мовляв, "розслідуємо"", – підкреслила політик.
Парламентар зазначила: "А на моє питання – "А якщо Портнов завтра принесе заяву про переслідування добровольців 2014 року, які не були військовими і захищали Україну зброєю добутою у бою, він теж порушить справу і почне тягати їх по слідству?" Труба знову промовчав".
"Ми вимагаємо від Труби чітких відповідей з приводу провокацій Кремля, які робляться його руками", – резюмувала Тетяна Чорновол.
Ну то просто посилаймо його!
Зацитую сам себе: "не просто так Порошенко підписав указ про призначення Труби. А цим самим він просто виконав церемоніальну функцію Президента - підписав указ на призначення осіб, яких обрала конкурсна комісія. (Втім, таку ж саму церемоніальну функцію Президент виконує і стосовно суддів, відібраних ВККС+ГРД). І не підписати цей указ (накласти вето) Президент міг з вагомих, юридично обгрунтованих причин. Знайомство Труби і його підлеглість Портнову в домайданий період такою причиною бути не може!"
Хотіти, може, і хотів; ТА - НЕ МІГ!
Євген Магда @rozumaha 3 часа назад
Не Труба, а якийсь свисток Богдана-Портнова
Он дал себе слово привлечь порошенко к ответственности и все.
Видимо, пахнет жареным.
все таки члены СНБО со своим плешивым бойфрендом
псы. №27 ... по любому мимо таза, даже если пецин цик пропустит его @ляцкий цирк
Итак! Несколько собственных впечатлений от встречи с директором ДБР.
1. Ни одного чёткого ответа на казалось бы простые вопросы мы так и не получили. Общие фразы. Не больше.
2. Да, они обязаны принять заявление от любого гражданина Украины. И если всё оформлено правильно (а Портнов это может), возбудят дело.
Так как мы, простые солдаты и офицеры, не являемся объектами внимания ДБР, то уголовные дела могут начать клепать пачками в отношении например... мммм Андрея Парубия или же например Александра Турчинова.
Например за организацию Майдана. (Портнов придумает свою формулировку). Так же вполне вероятно, что уголовные дела по обвинению в хрен знает чём, будут возбуждены в отношении тех, кто возглавил АТО весной 2014 года. Комбриги так же, могут оказаться фигурантами дел. Нами, теми кто попроще, займутся другие органы.
3. На вопрос, «Каким образом экс-глава АП времён Януковича, получает инсайд о планах ДБР», ответа так и не получили. Судя по всему, даже спецпроверки не назначены по факту возможной утечки информации.
Напомню, что следователи ДБР, во время обысков в ГУРСМЗ, изъяли компьютеры, которые содержали информация ДСК. В таком случае нет никакой гарантии, что данные о перспективных разработках элементов индивидуальной защиты для ВСУ, не окажутся в третьих руках.
Именно это и озвучил пан Труба.
И вот здесь интересный момент.
Экспертиза, которая дала бы ответ на вопрос, качественные бронежилеты или нет,
НЕ ПРО-ВО-ДИ-ЛАСЬ.
А были лишь следственные действия, в результате которых со слов директора ДБР, какой-то бронежилет, где-то пробили, с расстояния 10 метров из (внимание) винтовки Мосина. Нет, я не знаю почему не из ДШК. И в тот же момент глава ДБР говорит о том, что какие-то доказательства есть.
5. Судя по всему, в ДБР не совсем понимают, какой ящик Пандоры они открыли, начав клепать портновские дела по действиям ВСУ в тот или иной период.
Истеричкам, любящим покричать о том, что проход кораблей из Одессы в Мариуполь, это была провокация Украины, напомню про решение Международного морского трибунала.
Результат того "контрнаступления" - утрата контроля над частью Донбасса и 13 000 тыс. погибших.
Так же как ЦВК , ВС, и значительную часть КС .
Именно Пепа в ручном режиме назначал большую часть судей , которые сейчас напринимали "странных" вердиктов .
И они его как "решалы" раньше вполне устраивали . Именно Пепа 4 года тормозил создание антикоррупционного суда и именно его ручная юрколлегия в ручном режиме утвердила в ручном режиме тех судей , которых забраковала "комиссия доброчестности" ...
Танюха пребывает вне реальности в каком-то виртуальном мире и слегка подзабыла , что тот же Портнов был в одном БЮТе с её ближайшими соратниками и друзьями : Пашинским и Турчиновым . Так же как и Пепа был в одной власти Ибуковича с тем же Портновым ...
И чем тогда "министр по потокам" у ********* менее злочинен , чем и.о. министера юстиции ?!!
А кого контролює голова комітету ВР Пашинський?
Так это выходит Портнов контролировал самого Порошенка? Во дела!
«ГОЛОС» БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ «ЕС» В НОВОМ ПАРЛАМЕНТЕ
https://bykvu.com/bukvy/122369-golos-budet-podderzhivat-es-v-novom-parlamente
Директор ДБР зізнався, що справа бронежилетів та обвинувачення про розкрадання 100 млн гривень - сфальсифіковані (Відео)
Так що з'ясувалось сьогодні у кабінеті Романа Труби, однокласника голови Офісу президента Андрія Богдана?- претензій по бронежилетах минулих років випуску - немає;
- весь сир-бор через партію, яка почала надходити на склади з квітня;
- експертизу по цій партії - ЩЕ НЕ РОБИЛИ!!;
- були якісь «слідчі дії» з тестування, які робив незрозуміло хто і незрозуміло де.