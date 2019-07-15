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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
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Все про:Портнов (78) Чорновол Тетяна (88) Труба (93) ДБР (359) Європейська Солідарність (68)

 Портнов контролює директора ДБР Трубу, - Чорновол

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не дав гарантії, що не порушить справу проти добровольців, якщо про це його попросить соратник Януковича Андрій Портнов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це після годинної зустрічі з главою ДБР заявила народний депутат, кандидат від партії "Європейська Солідарність" Тетяна Чорновол.

"Була на зустрічі у керівника ДБР Романа Труби. Запитала: "Чому Портнов, юрист режиму Януковича, агент Кремля, вже місяць в Україні і не сидить?". Труба відповів, що це питання не до нього. Довелося йому нагадати, що ДБР – новий орган, був створений депутатами-майданівцями, бо зіштовхнулися з тим, що старі органи прогнили і не можуть впоратися із розслідуванням справ Майдану", – написала на сторінці у мережі "Фейсбук" Тетяна Чорновол.

"Тому відповідальність у Труби більша, ніж у когось іншого, а Портнов повинен сидіти. Однак, на жаль, ентузіазму з цього приводу у Труби ми не побачили. Все навпаки: Портнов нині перехопив керівництво над ДБР. Він настільки контролює керівника ДБР Романа Трубу, що ми отримали державну зраду в найсвятішому", – наголосила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Партія Порошенка пікетувала ДБР: "Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ". ВІДЕО+ФОТО

Тетяна Чорновол зауважила: "За заявою Портнова Труба порушив справу за фактом організації контрнаступу українських Збройних Сил, в результаті якого відбулося звільнення Слов’янська, Бахмута, Северодонецька… Тобто, мова йде про події літа 2014 року, коли завдяки мобілізації захисників України та безстрашності добровольців була звільнена чимала частина Донбасу, яка зараз живе у відносному мирі, захищена від "бєзпрєдєлу" кремлівського атаманського пекла ДНР і ЛНР".

"Той контрнаступ – гордість і перемога України, яких би нам побільше. Але Труба, на замовлення Портнова, вперто шукає в цьому злочин. Така справа потрібна Кремлю, така справа потрібна Медведчуку, але як сміє розглядати як злочин священну конституційну боротьбу державний орган? Хіба це не державна зрада? І нічого з цього приводу Труба нам не відповів. Дуже цинічно ухилявся від прямих відповідей, мовляв, "розслідуємо"", – підкреслила політик.
Парламентар зазначила: "А на моє питання – "А якщо Портнов завтра принесе заяву про переслідування добровольців 2014 року, які не були військовими і захищали Україну зброєю добутою у бою, він теж порушить справу і почне тягати їх по слідству?" Труба знову промовчав".

"Ми вимагаємо від Труби чітких відповідей з приводу провокацій Кремля, які робляться його руками", – резюмувала Тетяна Чорновол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137595
 
   
 Топ коментарі
 
а про медведчука она ничего не спрашивала ни у кого?))
все таки члены СНБО со своим плешивым бойфрендом
псы. №27 ... по любому мимо таза, даже если пецин цик пропустит его @ляцкий цирк
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Т.е. это Портнов на должность главы ГБР Трубу утвердил. а не Порошенко? Портнов контролирует директора ГБР Трубу, - Чорновол - Цензор.НЕТ 784
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Нет слов . У нас новая проблема - зеля . Портнов контролирует директора ГБР Трубу, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2150
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Никому это не интересно, весь пар ушел в гудок. Уже и про Свинарчуков не вспоминают...
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Из-за синей горы понагнало другие дела... (с) Портнов контролирует директора ГБР Трубу, - Чорновол - Цензор.НЕТ 5281
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Чорновол зійшла з розуму, направте її на психіатричну експертизу! Ну хто повірить що директор ДБР буде слухати портнова і відкривати справи проти активістів, добровольців, майданівців. Завдання портнова для якого йому дозволили повернутись в Україну - посадити порошенка, а все що не стосується порошенка, це не питання портнова! Після того як порошенко сяде портнова знову попросять з України, або посадять!
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Толсто, тут еще задумаешься, кто из вас сильнее болен...
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Цей зебіл не хворий,він просто ворог України,який прикидається патріотом.
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І не просто ворог, а ворог на оплаті з-за поребрика.

Ну то просто посилаймо його!
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Та в нього щось з головою . Вавка в голові , а зеленка не допомогає , от і мучиться нещасне .
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ну, так давай його нищити! Нахрена нам тут такі?
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Игорь! либо вас не любили родители, либо вас любят доктора.. либо вы любите лекарства!
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Игорок,психиатрическая экспертиза по тебе плачет не один год. Так шо будь потолерантнее с вдовой военного погибшего на войне с РФ. А то мы тебе быстро напомним как твой корефан Грыць-Стыць будучи министром обороны на телевизор рассказывал как "ВСУ выполняет отдельные задания для МО РФ,ПОТОМУ,ЧТО МЫ ПАРТНЕРЫ"! Так,что с Грыцем пойдете под суд за развал и распродажу армии.
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Почекай трохи, спочатку порошенко, яценюк, турчинов та парубій будуть косити під дуранів і заявляти про свою непідсудність через психічні розлади. Те що Чорновіл неадекватна і має проблеми з психікою зрозуміло всім і кожному після її відверто неадекватних заяв, які виправдовували мафію порошенка-яценюка. Будь яка нормальна людина розуміє що красти гроші в держави під час війни це мародерство та зрада батьківщини, але Чорновіл це не зрозуміло, вона буде виправдовувати злочинців та ставати на їх сторону, тільки тому що це її політичні партнери. Таких людей називають безпринципними неадекватами і ніякої різниці між неадекватами януковича і неадекватами порошенка-яценюка немає! Злочинці завжди злочинці, бо вони чинять злочини не залежно від політичної чи патріотичної позиції крадіїв та корупціонерів. Чорновіл свій вибір зробила - замість викриття нової-старої мафії стала захисником кримінала та корупції і тому відношення до Чорновіл у населення різко змінилось! Вона швидко перестала бути авторитетом для населення і перетворилась на чергову брехливу говорящу голову мафії!
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У хрякотролей и *********** на это запрет, т.к. Трубу поставил порошенко, а хряка критиковать нельзя, а то еще пролетит мимо ВРУ.
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Ще раз: трубу поставила незалежна конкурсна комісія з участю наших грантоїдів (вважай, які сидять на євробаблі). Вже тут раз розбиралось! Ось тут: 15.07.2019 15:09
Зацитую сам себе: "не просто так Порошенко підписав указ про призначення Труби. А цим самим він просто виконав церемоніальну функцію Президента - підписав указ на призначення осіб, яких обрала конкурсна комісія. (Втім, таку ж саму церемоніальну функцію Президент виконує і стосовно суддів, відібраних ВККС+ГРД). І не підписати цей указ (накласти вето) Президент міг з вагомих, юридично обгрунтованих причин. Знайомство Труби і його підлеглість Портнову в домайданий період такою причиною бути не може!"
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Ты в это веришь? Ты веришь в то, что хряк оставит без контроля такую должность? Ну-ну, наивняк.
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От шо-шо, якби він хотів мати "під контролем" - просунув би, хоча би Павла Жебрівського!
Хотіти, може, і хотів; ТА - НЕ МІГ!
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спс, а мі нє зналі...

Євген Магда‏ @rozumaha 3 часа назад

Не Труба, а якийсь свисток Богдана-Портнова
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О, конкретный **********. Трубу поставил порошенко. Ты поняло?
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Нет слов . У нас новая проблема - зеля . Портнов контролирует директора ГБР Трубу, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2150
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і новинський і мертвечук і шуфрич, і піп павло і багато інших повинні сидіти, але ж чогось не сидять, я все жду коли отого нещасного луганчанина--сашку випустять. він за них усіх уже відсидів.
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Странно,вначале уважаемая была,пока не скурвилась - как и Гадя?
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после того как стала подстилкой пашинского.
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А Шо Петя по этому поводу думает,не Он ли с Выводка Рыговского? И эту Шушеру наплодил,еще и Гадю орденом Наградил??
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Черновол всегда была занозой в заднице. За то и любима и ненавидима. Теперь будет занозой у вас зеленки.
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Никого он не контролирует.
Он дал себе слово привлечь порошенко к ответственности и все.
Видимо, пахнет жареным. Портнов контролирует директора ГБР Трубу, - Чорновол - Цензор.НЕТ 6159
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а про медведчука она ничего не спрашивала ни у кого?))
все таки члены СНБО со своим плешивым бойфрендом
псы. №27 ... по любому мимо таза, даже если пецин цик пропустит его @ляцкий цирк
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Т.е. это Портнов на должность главы ГБР Трубу утвердил. а не Порошенко? Портнов контролирует директора ГБР Трубу, - Чорновол - Цензор.НЕТ 784
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У нее клиника,постмайдановская
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Помню как жалели ее и я переживал за побитую бандитами,но те времена канули в лета!
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опять по заборам с камерой лазить и "потужные расследования" делать. только привыкла маникюры и прически в салонах делать, платья от версаче покупать, и нннаа тебе, опять на помойку
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Какие то ранимые сегодня, коммент удалили. Шо там такого было😳
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Значит Пашинский поимел неплохую долю с некачественных броников.
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у нее представление о работе правоохранительных органов и юриспруденции, на уровне 3-ти классника. почему не сидит? для начала пусть назовет конкретно за что он должен сидеть? и если она знает за что, почему не идет, не пишет заяву? и кстати, тут вопросы надо задавать в первую очередь товарищу генитальному плокулолу, так как уголовные дела без прокуратуры не возбуждаются
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Главное что Труба ни в чем не виноват. Виноваты другие.
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ну так труба, это один из многих элементов потужной реформы правоохранительных органов. только пару часов назад с кентом из прокуратуры общался. говорит, что сейчас кого то посадить вообще не реально. развалили всю систему, и законодательство такое, что можно любое уголовное дело затянуть до бесконечности
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Тады дело Танюхи - Труба,раз все так ПРосрали-как ЙОлопы? Хоть Дом то достроила?
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Так у нее и уровень умственного развития на уровне 3-го класса!
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Олексій Петров

Итак! Несколько собственных впечатлений от встречи с директором ДБР.

1. Ни одного чёткого ответа на казалось бы простые вопросы мы так и не получили. Общие фразы. Не больше.

2. Да, они обязаны принять заявление от любого гражданина Украины. И если всё оформлено правильно (а Портнов это может), возбудят дело.
Так как мы, простые солдаты и офицеры, не являемся объектами внимания ДБР, то уголовные дела могут начать клепать пачками в отношении например... мммм Андрея Парубия или же например Александра Турчинова.
Например за организацию Майдана. (Портнов придумает свою формулировку). Так же вполне вероятно, что уголовные дела по обвинению в хрен знает чём, будут возбуждены в отношении тех, кто возглавил АТО весной 2014 года. Комбриги так же, могут оказаться фигурантами дел. Нами, теми кто попроще, займутся другие органы.

3. На вопрос, «Каким образом экс-глава АП времён Януковича, получает инсайд о планах ДБР», ответа так и не получили. Судя по всему, даже спецпроверки не назначены по факту возможной утечки информации.
Напомню, что следователи ДБР, во время обысков в ГУРСМЗ, изъяли компьютеры, которые содержали информация ДСК. В таком случае нет никакой гарантии, что данные о перспективных разработках элементов индивидуальной защиты для ВСУ, не окажутся в третьих руках.
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4. Очень интересно было слушать про дело тех самых бронежилетов, которые якобы являются некачественными. Доказательством того, что бронежилеты оказались бракованными, являются данные экспертизы.
Именно это и озвучил пан Труба.
И вот здесь интересный момент.
Экспертиза, которая дала бы ответ на вопрос, качественные бронежилеты или нет,
НЕ ПРО-ВО-ДИ-ЛАСЬ.
А были лишь следственные действия, в результате которых со слов директора ДБР, какой-то бронежилет, где-то пробили, с расстояния 10 метров из (внимание) винтовки Мосина. Нет, я не знаю почему не из ДШК. И в тот же момент глава ДБР говорит о том, что какие-то доказательства есть.

5. Судя по всему, в ДБР не совсем понимают, какой ящик Пандоры они открыли, начав клепать портновские дела по действиям ВСУ в тот или иной период.
Истеричкам, любящим покричать о том, что проход кораблей из Одессы в Мариуполь, это была провокация Украины, напомню про решение Международного морского трибунала.
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На счет бронежилетов имеется в виду небольшая апрельская партия, а вони на весь мир...
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Портнов образцовый юридический тролль. Его просто нужно посылать нахер
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Стоило бы. Но по закону обязаны принять заявление от любого гражданина, даже такого как портнов.
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Обязаны. Но почему-то простому гражданину в большинстве случаев приходится через суд обязывать их регистрировать уголовные дела. Они только Портнову регистрируют заявы с ходу.
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Що з ним треба зробить, усі чудово знають. Але тут повстає проблема, описана в старому совєтському анекдоті: "Бабушка, а у вас в дєрєвнє єсть комуністи?" - "Є, синку, кому їсти. Та нема кому робити".
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капец...Труба был протеже порошка и он его ставил и утверждал на эту должность, и получается что Портнов его сейчас взял в аренду!? ..Таня иди проспись или иди к доктору !!
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Не поможет.Уже была.И справка от врача есть.Но...Не помогло.Не лечится наверное.Болезнь неизлечима.
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Портнов досконально знает юриспруденцию. У Трубы нет шансов помочь чем-то Порошенко.
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вот тут то и собака зарыта...петру по ходу уже не поможет никто !!! Ни Таня ни Труба ...Портнов контролює директора ДБР Трубу, - Чорновол - Цензор.НЕТ 9885
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....а Портнов должен сидеть ! А Черновол не спросила об этом у Луценко ? Тот уже и Саакашвили сажал ,и Савченко с Рубаном ,и еще туча дутых дел. Портнов выиграл все !!! европейские суды,которые готовила бездарная ГПУ.
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Как сладко смотреть и наблюдать за ЗЕбилами которые голосовали за зеклована, эти шкуры думали что, что то измениться в лучшую сторону когда клоун придет к власти, а получилось наоборот, пусть все эти тупые сказочники теперь прочувствуют на своей шкуре весь реванш зеКоМанды-рыгов.
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Смотрю на Таньку и вспоминаю старый мультик,который очень часто крутили по телеку в советском союзе- "вокруг света за 80 дней".Был там один такой персонаж-Паспорту,который во всех проблемах винил Фикса,постоянно повторял:"Это проделки Фикса,проделки Фикса".Так и сейчас,да и все пять лет после майдана,трындит Чорновол:"Это проделки Портнова,это все Портнов".Что мешало все эти пять лет НФ и БПП разобраться с Портновым,да и всей рыговской шоблой?Арестовать имущество и активы,обьявить в международный розыск?А так один трындеж и игра на публику.Кстати,теперь Танька в Петиной ЕС.Обновился Петя однако,ну как и обещал.Номер два- идиот Парубий,номер N- Танька Чорновол со справкой из психбольницы.
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А куда же вы смотрели , когда Трубу в кресло сажали ?
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Логика полной дуры, если Труба не арестовал Портнова то он под его контролем.
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Таки Да! Толи Пете Труба,то ли Сам Он с Трубой?
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я так понимаю, что её остальные непосаженные рыги не волнуют. волнует только портнов, и только потому, что имеет какой-то компромат на пороха.
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То контрнаступление - гордость и победа Украины, которых бы нам побольше.

Результат того "контрнаступления" - утрата контроля над частью Донбасса и 13 000 тыс. погибших.
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Трубу назначил ни ЗЕ , ни Портнов , а именно Кондитер -- вот к нему и все претензии !
Так же как ЦВК , ВС, и значительную часть КС .
Именно Пепа в ручном режиме назначал большую часть судей , которые сейчас напринимали "странных" вердиктов .
И они его как "решалы" раньше вполне устраивали . Именно Пепа 4 года тормозил создание антикоррупционного суда и именно его ручная юрколлегия в ручном режиме утвердила в ручном режиме тех судей , которых забраковала "комиссия доброчестности" ...

Танюха пребывает вне реальности в каком-то виртуальном мире и слегка подзабыла , что тот же Портнов был в одном БЮТе с её ближайшими соратниками и друзьями : Пашинским и Турчиновым . Так же как и Пепа был в одной власти Ибуковича с тем же Портновым ...
И чем тогда "министр по потокам" у ********* менее злочинен , чем и.о. министера юстиции ?!!
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На Трубу у ФСБ и Портнова имеется компромат, вот ваш честный Трубач будет делать все что скажет Портнов и вы никуда не денетесь, схапаете в очередной раз наглость кацапов.
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Труба дєло...
А кого контролює голова комітету ВР Пашинський? Портнов контролює директора ДБР Трубу, - Чорновол - Цензор.НЕТ 5923
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Чем ближе 21 июля тем сложнее диагноз у пациентов.
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Дело заключается в том какие есть основания для проведения следственных мероприятий. Если в ходе следствия не будет найдено достаточное количество улик по тому или иному делу, то прокуратура просто не передаст дело в суд, а закроет его. Но, в случае, если будет найдено достаточное количество улик, то дело пойдёт в суд. Например, дело по "кузне на рыбальской", - там же явное отмывание огромной суммы денег, - 300 миллионов долларов. Тигипко не имеет столько денег, его декларации в свободном доступе, - там за каждый год у него доход несколько миллионов максимум. Т.е., Порошенко с подставных оффшорных фирм украденные деньги провёл как якобы деньги Тигипки и легализовал наворованное, при этом ещё и в бюджет ничего заплачено не было. Какая разница, кто принёс заявление по этому делу, - мог принести любой, кто владел минимумом информации.
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Тігіпко, особисто, може і не має триста лямів, але підприємства і банки, якими він володіє - можливо, і мають. Тим більше, "Кузня на Рибальському" куплена ним в россрочку.
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Трубу кто назначил на должность Петя?
Так это выходит Портнов контролировал самого Порошенка? Во дела!
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Кто есть Кто перед выборами. "Голос" открыл свою порошистую личину:

«ГОЛОС» БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ «ЕС» В НОВОМ ПАРЛАМЕНТЕ

https://bykvu.com/bukvy/122369-golos-budet-podderzhivat-es-v-novom-parlamente
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https://enigma.ua/articles/direktor-dbr-ziznavsya-shcho-sprava-bronezhiletiv-ta-obvinuvachennya-pro-rozkradannya-100-mln-griven-sfalsifikovani-video_1

Директор ДБР зізнався, що справа бронежилетів та обвинувачення про розкрадання 100 млн гривень - сфальсифіковані (Відео)

Так що з'ясувалось сьогодні у кабінеті Романа Труби, однокласника голови Офісу президента Андрія Богдана?- претензій по бронежилетах минулих років випуску - немає;
- весь сир-бор через партію, яка почала надходити на склади з квітня;
- експертизу по цій партії - ЩЕ НЕ РОБИЛИ!!;
- були якісь «слідчі дії» з тестування, які робив незрозуміло хто і незрозуміло де.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПортнов контролює директора ДБР Трубу, - Чорновол
 
 
 
 
 
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