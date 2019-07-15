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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:кандидат (173) полювання (25) Дубневич (24) Кальцев (1)

 Дубневич і Кальцев - убивці тварин: активісти почали флешмоб #КандидатиВбивціТварин. (ФОТО 18+)

Захисники тварин запустили флешмоб #КандидатиВбивціТварин, щоб зібрати і систематизувати інформацію про кандидатів у депутати, які хвалилися на камеру вбитими тваринами.

Про це написала в соцмережі активістка Юлія Шаболтас, інформує Цензор.НЕТ.

Шаболтас опублікувала фото Володимира Кальцева та Богдана Дубневича з трупами тварин.

"Пропоную флешмоб із хештегом # КандидатиВбивціТварин. Ці люди не можуть бути у Верховній Раді. Злочини проти тварин - не менш огидні, ніж злочини проти людей чи держави. Прохання поширити цей пост і скидати мені інформацію про інших кандидатів, яких було помічено в жорстоких убивствах тварин. Не будьте байдужими!" - написала активістка.

Вона нагадала, що в мережі активно обговорюють свіжі фото з полювання Володимира Кальцева, який балотується за списком Опозиційної платформи, але він не єдиний, хто хизувався убитими тваринами.

Дубневич і Кальцев - убивці тварин: активісти почали флешмоб #КандидатиВбивціТварин 01

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"Мережу обурила інформація про кандидата в нардепи Володимира Кальцева і вбитого лева. Але хіба він один такий? Є такий депутат і водночас кандидат у 118 окрузі на Львівщині на отримання мандата в Раді наступного скликання - Богдан Дубневич. Трохи погуглила, знайшла фото з кривавого сафарі", - додала активістка Шаболтас.

Дубневич і Кальцев - убивці тварин: активісти почали флешмоб #КандидатиВбивціТварин 02

Вона закликала збирати всю інформацію про кандидатів-убивць тварин і публікувати її під єдиним хештегом.

Нагадаємо, що днями в мережі з'явилися фото кандидата від Опозиційної платформи Володимира Кальцева, де він позував з убитими на сафарі тваринами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137592
 
   
 Топ коментарі
 
А чо на цензоре запрет на упоминание ПЕСа? Дубневич бывший БППшник, нынешний евросолидарист. Нравятся убийцы животных? Голосуйте за жопоблок и ЕС.
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парасёнка то может и можно былоДубневич и Кальцев - убийцы животных: активисты начали флэшмоб #КандидатиВбивціТварин - Цензор.НЕТ 8852
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Причем у него мясо стерильное после такого количества спиртного. ))
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Да, свинорус, ты так и остался в прошлом веке. Новую методичку еще не получил? Ах да, у тебя же там "Почта Раиси"...
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винторез с оптикой, а у парасенка кровища из носу хлещет, наврядли этот свинарчук смог ему прямо в пятак влучити , наверняка машиной по пьяни сбили пумбу демоны ... а дома да, потом за рюмкой чая расказуе как в африке на кабана с голыми руками ездил ... это тот самый Дубневич который со своим братом на львовской зализнице паразитировали? БПП или Народный Фронт?
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А чо на цензоре запрет на упоминание ПЕСа? Дубневич бывший БППшник, нынешний евросолидарист. Нравятся убийцы животных? Голосуйте за жопоблок и ЕС.
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Твоя патологічна залежність від Пороха уже нікого не дивує, лише набридла
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У нас в суспільстві полювання стало чимось негативним?
До чого це? Як хочуть так най і розважаються, аби закон не порушували.
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ради интереса погуглите сколько будет стоить сафари с возможностью убить льва, там цены такие что простые люди за всю жизнь столько зарабатывают
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Так это же элита жуликов! Они целое государство превратили в свою прачечную
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Як питання в цьому то викреслювати потрібно майже всіх кандидатів. А то й взагалі всіх.
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Ну а як терорист рознесе міною твою дитину, то й я скажу шо він просто розважався. Тим більше його за це посадять, років на 5. А може й ні Дубневич и Кальцев - убийцы животных: активисты начали флэшмоб #КандидатиВбивціТварин - Цензор.НЕТ 7393
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Полювання то розвага. Як для кого розвага просто вбивати він не їде в африку, він їде на базар та купує курку.
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И эти люди нам будут рассказывать про зубожЫння с трибуны Рады?Да ну нафиг.
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і кравчук вбиває тварин, і 2\3 верховної зради такі самі. і фіг вони приймуть закон про заборону мисливства і рибальства в промислових цілях, хочаб на років 5.
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Всеобщее порицание и презрение к убийцам животных....
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"Преступления против животных - не менее отвратительные, чем преступления против людей или государства."

Смердить теза антигуманізмом. Але цікаво ще, які такі "злочини". Хіба лев до цього не вчинив багато злочинів, убиваючи антилоп.
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Лев мабуть убивав антилоп, щоб прогодувати себе. А мисливці?
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А у людини на відміну від тварин є вищі потреби.
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Мерзавцы. Ненавижу таких выродков. Нет чести у них - это ясно. А что они слюдьми будут делать? Думаю, не трудно догадаться.
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В африканских национальных парках так регулируют численность животных продавая лицензии на сафари. Или любители зверюшек предпочитают смерть львов не нашедших места в прайде от голода и болезней?
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Зоошизе пох... как на людей, так и на зверей. Им главное устроить срач, что бы о них не забывали.
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Я не знаю, хто це такі. Проте чому такий шум через полювання? Всі, абсолютно всі чиновники та депутати є членами мисливських клубів. Якщо це не бракон'єрство, то я не бачу в цьому криміналу.
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При "легітимному" януковощі моновладці вже полювали на людей. Як на на мене, то часи повертаються. Бажаю Вам не стати об'єктом полювання.
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Котлетки їси? Стейки *********? Шашлички на природі смакуєш?
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Як же вас ботів, навчають маніпулювати. Хижі тварини також вбивають, але не за ради задоволення.
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Небот, скільки можновладців, чинуш та іншої плісняви їздть на полювання? Давай, про всіх зроби розслідування, і виклади на ЦН. Не вийде, бо немає таких "обраних", що ігнорують полювання. Сам я не фанат полювання, у мене і рушниці немає, проте від дичини не відмовляюсь.
То як, шашлички повикидав і нанизав на шампур кабачки та помідори? Небот xD
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Не бажайте смерті людині. Але ж на фото поряд з убитими тваринами не люди?
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Може я трошкы утрырую, але там вбыты люды, а тварыны красуются з рушныцямы. Покыдькы.
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Тьху, какая гадость. Тебе рожу еще не перекрутило? Более мерзкого вісера за день еще не видел. Либо кацап, либо малорос. Украинец не будет так говнять мову. на Путина - Дубневич и Кальцев - убийцы животных: активисты начали флэшмоб #КандидатиВбивціТварин - Цензор.НЕТ 6658
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В этом вопросе мне с "активистами" по пути.
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От і попонтувалися "за життя".......... Оце таке і вас олені жде, якщо будете голосувать "за життя" і "жопоблок"
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до слез жалко больших диких котов...
(и мой Кот Тихон с этим согласен)
убивать хищника, спасая чью-то жизнь - это одно, убивать тварынку чтоб не умереть с голоду - это другое, а убивать выпендрежа ради - это... грех
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Дурачки, ладно, жизнь удалась, но нафига это в соцсети выкладывать?
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Во-во, это как клеймить коррупцию, а прочитав шо кто-то отказался от взятки, заверещать: во дурааак, да я бы греб под себя даже степлеры, не то что от бабок отказаться то))
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Я бы это говно закрыл на месяц в клетке....
Вместе с трупами, от, "трофеями" этих "мужиков".
А потом на привязь. Тоже мне альфа-самцы, с прицелом убить это же так рискованно. И они подыхали с голода, "мужики" эти, так что должны были выживать, ага.)
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Приятно наверное стрелять и убивать, не опасаясь выстрела в ответ.Да,еще делать это с метров трехсот,рядом с джипом,и при помощи винтовки с мощной оптикой.Какие у них выражения лиц,позы на фото: Мачо,Охотники,Мужчины!Титановые Яйца!
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Ці хоч в Африці полюють,а є депутати котрі в Україні полювали на людей,і їм за це майже нічого не було.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДубневич і Кальцев - убивці тварин: активісти почали флешмоб #КандидатиВбивціТварин. (ФОТО 18+)
 
 
 
 
 
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