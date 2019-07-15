 Дубневич і Кальцев - убивці тварин: активісти почали флешмоб #КандидатиВбивціТварин. (ФОТО 18+)

Про це написала в соцмережі активістка Юлія Шаболтас, інформує Цензор.НЕТ.

Шаболтас опублікувала фото Володимира Кальцева та Богдана Дубневича з трупами тварин.

"Пропоную флешмоб із хештегом # КандидатиВбивціТварин. Ці люди не можуть бути у Верховній Раді. Злочини проти тварин - не менш огидні, ніж злочини проти людей чи держави. Прохання поширити цей пост і скидати мені інформацію про інших кандидатів, яких було помічено в жорстоких убивствах тварин. Не будьте байдужими!" - написала активістка.

Вона нагадала, що в мережі активно обговорюють свіжі фото з полювання Володимира Кальцева, який балотується за списком Опозиційної платформи, але він не єдиний, хто хизувався убитими тваринами.

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"Мережу обурила інформація про кандидата в нардепи Володимира Кальцева і вбитого лева. Але хіба він один такий? Є такий депутат і водночас кандидат у 118 окрузі на Львівщині на отримання мандата в Раді наступного скликання - Богдан Дубневич. Трохи погуглила, знайшла фото з кривавого сафарі", - додала активістка Шаболтас.

Вона закликала збирати всю інформацію про кандидатів-убивць тварин і публікувати її під єдиним хештегом.

Нагадаємо, що днями в мережі з'явилися фото кандидата від Опозиційної платформи Володимира Кальцева, де він позував з убитими на сафарі тваринами.