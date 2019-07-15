 Зеленський підписав указ про святкування Дня незалежності: без параду, будуть молебні і покладання квітів

Як повідомляє прес-служба президента, відповідний указ підписано 11 липня, інформує Цензор.НЕТ.
Уряду доручено 23 серпня 2019 року, в День Державного прапора України, передбачити проведення в Києві, інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України офіційної церемонії урочистого підняття державного прапора України.
24 серпня 2019, в День Незалежності України, доручено забезпечити проведення урочистих заходів у Києві, інших населених пунктах за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, представників інших держав, міжнародних організацій, духовенства, громадськості.
Також доручено провести церемонії покладання в Києві й інших населених пунктах квітів до пам'ятників і пам'ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників операції об'єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях.
Крім того, пропонується провести тематичні наукові, науково-практичні конференції, круглі столи, присвячені 28-й річниці проголошення в 1991 році незалежності України; інформаційно-освітні та патріотично-виховні заходи, спрямовані на поширення знань про події та персоналій багатовікової історії українського державотворення, виховання поваги до державних символів України.
Уряду доручено сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення національної єдності, консолідації суспільства у справі розвитку держави, розвиток міжрегіональних зв'язків, поширення інформації та знань про Україну, утвердження її позитивного іміджу в світі; забезпечити широке висвітлення підготовки та відзначення цих дат, трансляцію тематичних передач і фільмів.
Уряд має звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести 24 серпня 2019 року молебні за Україну.
Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів із відзначення Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці Незалежності України.
Обласним, Київській міській державним адміністраціям необхідно забезпечити розробку і реалізацію регіональних планів заходів із відзначення 23 і 24 серпня.
Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України, обласним, Київській міській державній адміністрації вжити в межах компетенції заходи щодо гарантування порядку, безпеки і прав громадян під час проведення відповідних заходів.
Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що святкування Дня Незалежності цього року відбудеться без військового параду. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям у вигляді премій.
-"Військові дії козаків теж супроводжувались обрядами та ритуалами. Наприклад, коли вирішували починати військові дії, грала військова музика та лунав гарматний салют. Таким самим чином проводили зустріч військових послів, що приїжджали з сусідніх держав, і так же їх проводжали. Коли козаки вирушали в похід, на щоглі чайки командир ставив прапорець і ним подавав сигнали решті козаків. Поява прапора також означала початок або кінець битви. Повернення козаків з будь-яких військових походів супроводжувалось подячною церковною службою та поминанням загиблих."
Чим тобі не парад?
У центрі столиці США Вашингтона вперше за 27 років пройшов великий військовий парад, приурочений до Дня незалежності США.
У параді брали участь, зокрема, ВВС США, авіаційна група Блакитні ангели і бойові танки M1 Abrams, повідомляє DW.
Президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням до нації в історичному центрі Вашингтона.
Раніше він не раз схвально відгукувався про військовий огляд на честь Дня взяття Бастилії, на якому він був присутній в Парижі 14 липня 2017 року.
Критики параду незадоволені тим, що Трамп спробував політизувати національне свято. Перед парадом Мюріель Баузер, обрана в 2014 році мером Вашингтона від Демократичної партії, висловила стурбованість тим, що святкування Дня незалежності в цьому році ознаменується демонстрацією «військової могутності» США.
Протестувальники надули велику повітряну кулю, що зображає Трампа у вигляді розгніваного немовляти в підгузниках.
Інша група демонстрантів розгорнула транспарант з написом: «Трамп - зрадник».
Зазвичай святкування 4 липня в Вашингтоні супроводжується історичним карнавальною ходою, багато учасників якого одягнені в форму солдатів періоду американської Війни за незалежність.
Обсяги витрат на нинішній огляд «Привітання - Америці» не розголошуються. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вартість військового параду, який відбудеться у Вашингтоні, дуже мала в порівнянні з тим, чого воно варте.
"Навіщо ти це їм пишеш?"
"Навіщо ти до них звертаєшся?"
"До них не доходить"
"Вони нічого не зрозуміють"
Пані і панове, я це добре знаю.
Я це усвідомив ще задовго до виборів, десь в 2015-2016 роках.
Інша справа в тому, що я не усвідомлював, що їх так багато.
Хто вони? Вони - це всі, для кого не існує держави.
Тобто, формально вона існує: гімн, вишиванка, для декого навіть мова, прапор, правильна відповідь на запитання "Чий Крим?", вигуки "Україна понад усе!", але фактично її не існує.
Це типовий білорусько-"опозиційний" варіант існування, де за біло-червоно-білим прапором і пагонею - пустота. Тобто, якби в Білорусії бацька зробив державним прапором біло-червоно-білий, то "опозиціонери" б не мали причин бути опозиціонерами.
Оскільки в нас ці формальні ознаки незалежності є, політики яких вони підтримують, відповідають правильно на запитання "Чий Крим?", то межу державності нібито не порушено. А що робиться насправді вже нікого не цікавить.
Тобто, з впевненістю можна сказати, що станом на 21 квітня 2019 року для мінімум 72% населення держави не існувало. Для них існувала "формальна держава" - географічна територія з формальними символами державності, але аж ніяк не спільнота громадян, в якої спільні цілі і ці цілі пов'язані з розвитком.
Станом на початок 2014 року таких громадян було значно менше, тобто держава існувала для значно більшої кількості громадян.
Станом на 21 липня 2019 року держава буде існувати ще для меншої кількості громадян ніж станом на 21 квітня 2019 року.
Чому? - А ви спитайте прихильників різних партій за що вони голосують, послухайте їхні відповіді і знайдіть там державу.
Там про все що завгодно: про молодих політиків, про абстрактну корупцію, про тарифи, але не про майбутнє держави. В усіх, крім партії Порошенка.
Ви послухайте риторику тих, хто голосував за Порошенка, а тепер буде голосувати, наприклад, за Голос. У відповідь на жорстке запитання про реванш, про повернення до Росії, вони починають тебе заспокоювати, що ти перебільшуєш, все буде добре, в умовах війни і оточення Янека, клоуни у владі без будь-якої системи стримування - це те що треба, бо нам треба молоді.
Тобто, і ці люди також, втратили страх за себе, страх втратити державу. В них держава також набула формальних ознак.
Саме тому ми зараз рухаємося по низхідному тренду до дна. Де це дно і чи дозволить рівень опору прихильникам формальної державності зберегти країну - ми побачимо зовсім скоро.
Але не про це мова.
Мова про те, що "формальна держава" існує завдяки 4 основним стовпам: відчуття безпеки, "хліб", "видовища", можливість використовувати цю державу (вкрасти, нити, отримати безкоштовно).
Тобто, поки населення буде почувати себе в безпеці, поки буде мати що їсти, поки буде мати можливість наіпати інших, поки видовища (селфачі, концерти, співоча гречка) будуть актуальніші і на часі, то всі ваші і мої пафосні слова про "зберегти державу" і державність для них матимуть протилежний ефект
Оскільки в них держава - це набір формальних символів, які ніхто не порушив.
Тому можна і далі розважатися, далі брехати (а вони прекрасно знають що вони брешуть, вони знають правду, але їм так зручно).
То для чого ж я їм говорю багато пафосних і високих речей про державу і державність?
Все дуже просто: відповідальність.
Кожен з них буде відповідати за свої дії.
В епоху цифрових технологій і соцмереж кожному з них прийдеться відповісти якщо не перед законом, то перед своїми нащадками за те, що він робив в 2019 році, за його вибір і за брехню, за маніпуляції, за подвійні стандарти, щоб потім ніхто з них не казав, що я чогось не знав, мене ніхто не попередив.
Відповідати прийдеться незалежно від того, чи завдяки їхнім діям Україна зараз рухне, чи завдяки самопожертві тисяч людей ми встоїмо.
***
Не перший день постає питаннячко - чи оці зойки про "Таварисч Сталін, сталася чудовіщная ашипка!" - це витверезіння, перегляд позицій, чи вижчання недорізаних холуїв до "доброго пана" в надії, що той дослухається?
https://auburn-daddy.livejournal.com/515257.html
- миллионы гривен на воздух в воюющей и бедной стране - на воздух
- несколько вечеров перекрытый центр Киева и пробки
- подубить ещё и до того убитые дороги
- задолбанные солдаты на месяц строевой балдой, вместо занятием боевой подготовкой
- праздник во время войны.
И всё для того, что б порохошакалье и прочие "патриоты" сидя на диванчике в Польше - посмотреть шоу с танчиками, пузатыми генералами и прочей провласной шоблой нафталиновой в первых рядах на своих мониторчиках.
И главное - это всё во время войны, с ежедневными погибшими и искалеченными.
Мерзкие опарыши!
Найдёшь обратное - подавай в суд. Станишь героем.
А сейчас - ты сливной бачок, по соседству со скабеевой
Отдали нам канадцы списанных бронехлам 70-х годов, мы и рады. Подкинули американцы Джавелинов - так вообще праздник.
Про флот я вообще молчу, он практически умер...
Про Францию тут писали - так её не за парады уважают, а за то, что это вторая по величине экономика в ЕС.
Будь ласка, святкуйте таким чином,
Зберіться, пройдіться маршем по Хрещатику, покричіть: "Слава сивому гетьману".
У нас вільна країна.
- Я отменяю парад!
Вор Гройсман:
- Деньги на парад мы найдем!
Президент Зеленский:
- Мы проведем аудит Укроборонпрома и вся страна узнает сколько украл мародер Порошенко со своими Свинарчуками!
Вор Гройсман:
- Денег (30 млн.) на аудит Оборонпрома тупо нема!
Ukrinform @UKRINFORM
Партія "Слуга народу" поки відмовилася від логотипа з велосипедом і булавою https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2739928-partia-sluga-narodu-poki-vidmovilasa-vid-logotipa-z-velosipedom-i-bulavou.html …