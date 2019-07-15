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 60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова

У червні 2019 року переважна більшість українців (60,5%) повірила в успіх реформ в Україні: переконані в успіху 16,5%, ще 44% в цілому вірять, хоча є і деякі сумніви.

Про свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

Не вірять сьогодні в успіх реформ значно менше – 34%, причому не вірять зовсім лише 11%, а 23% ще мають частку надії. Така віра в успіх реформ з’явилася вперше: у 2015 році вірили в успіх реформ 30%, не вірили 62%, у 2016 р. – відповідно, 29% і 65%, у 2017 р. – 27% і 67%, у 2018 р. – 35% і 60%. Вірять в успіх реформ виборці майже усіх політичних сил, що мають шанс пройти до Верховної Ради, єдиний виняток – виборці партії "Опозиційна платформа – За життя", серед яких більшість (58%) в успіх реформ не вірять.

Істотно, порівняно з попередніми роками, зросла впевненість у тому, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі, причому 34,5% громадян впевнені, що це станеться протягом найближчих кількох років, 44% відносять вирішення проблем на більш віддалену перспективу і лише 9% вважають, що Україна не здатна впоратися з проблемами та труднощами. У 2018 році лише 20% опитаних були певні, що Україна зможе здолати труднощі протягом найближчих років, натомість 15% вважали її взагалі неспроможною це зробити. Найбільш оптимістично налаштовані виборці партії "Слуга народу", серед яких 52% певні, що Україна справитися з проблемами вже в найближчі роки, виборці решти партій все ж покладаються на більш віддалену перспективу.

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Найбільші сподівання у здійснення реформ громадяни покладають на новобраного Президента Володимира Зеленського (61,5%), майбутню Верховну Раду (46%) та на майбутній уряд (42%). Зрозуміло, що найбільше вбачають у новобраному президенті рушія реформ виборці партії "Слуга народу" (87%), проте покладаються на Зеленського як на провідника реформ і виборці інших партій: "Батьківщини" (57%), "Голосу" (58%), Опозиційної платформи – За життя" (55%). А от виборці партії "Європейська солідарність" виявилися єдиними, хто не вбачає у Президенті Зеленському рушія реформ, натомість наділяючи цією роллю майбутню Верховну Раду (50%), громадські організації та волонтерів (43%). Слід зазначити, що у минулі роки і Президент, і уряд теж розглядалися громадянами як рушії реформ, але зі значно меншими сподіваннями, на рівні 25–35%.

Істотно зросла кількість громадян, готових терпіти певні матеріальні труднощі задля успіху реформ: у 2018 році були готові терпіти скільки треба 9%, у 2019 р. – 19%; готових потерпіти певний час (не більше року) – відповідно, 24% і 40%. Якщо минулого року не готових терпіти матеріальні труднощі заради реформ було 62%, то цього року – 31%. Найбільше готові терпіти труднощі заради реформ виборці партій "Слуга народу" (72%), "Голос" (71%), "Європейська солідарність" (68%). Найменше схильні до терпіння заради реформ виборці "Опозиційної платформи – За життя" (42% готові терпіти, а 51% – ні).

Ієрархія найважливіших для українців реформ вже чотири роки поспіль залишається стабільною: найважливішою є антикорупційна реформа – так вважають майже 63% населення. Далі за рівнем значущості йдуть реформа сфери охорони здоров’я (57%), пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту (52%), реформа органів правопорядку (37%), люстрація чиновників (33%), реформа армії, зміцнення обороноздатності (26%). Причому за останній рік істотно зросла значущість для населення соціальних реформ – медичної та пенсійної, загалом – системи соціального захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якщо порівняти з минулим роком, то істотно зросло у суспільстві усвідомлення того, що "держава повинна забезпечити людям однакові "правила гри" у житті, а далі сама людина несе відповідальність за те, як вона ці шанси використає" – так вважають 61% громадян (у травні 2018 р. їх було 45%). Натомість істотно менше громадян сьогодні поділяють думку, що "держава повинна нести повну відповідальність за забезпечення кожної людини усім необхідним" – 29% (торік було 44%). Найменше покладаються на державне забезпечення виборці "Голосу", найбільше – партій "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя".

Порівняно з минулим роком істотно зросло усвідомлення важливості свободи та громадянських прав, заради яких 45% громадян готові терпіти певні матеріальні труднощі; "обміняти" свободу і громадянські права на достаток готові 28%. Рік тому готових терпіти матеріальні труднощі задля збереження свобод і громадянських прав було на 10% менше. Найбільше готові йти на певні жертви заради свобод і громадянських прав виборці партії "Європейська солідарність", а єдиною партією, чиї виборці (36%) готові обміняти їх на добробут, виявилася "Опозиційна платформа – За життя", однак 36% виборців цієї партії не змогли зробити чіткий вибір, що для них важливіше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія надасть Україні €25 мільйонів на реформи

60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова 01
60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова 02
60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова 03
60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова 04
60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова 05
60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова 06
60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова 07
60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова 08
60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова 09
60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова 10

Загальнонаціональне опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів. Для порівняння наводяться дані опитувань, які провів у 2014-2018 рр. Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з партнерами – соціологічною службою Центру Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137587
 
 
 Топ коментарі
 
60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1485 Пошла обработка зебобиков...мол будет трудно..но вы терпите....
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Ща нам всякие кенгуру и прочий зоопарк соевый споет про дефолт и доллар по 100500, особо упоротые, шо будем есть младенцев с голодухи
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75-90% украинцев поддержали курс реформ Зеленского. После разгона Рады, воров-руководителей таможень эта поддержка еще выросла.
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Так я не понял, эти 59,4 % готовы потерпеть или устали от такой жизни ?
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ЦЕНТР РАЗУМКОВА ????? А ЦИФРЫ СЫНИШКА ПИСАЛ ???????
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а іщо б он такой німножка шил бронєжитєткі...
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Прокинься, ти сереш!)))
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И это радует.
Впрочем, всем новым реформаторам на примере Порошенко следует помнить - нужен видимый результат, а не просто красивые слова.
Не будет результата - будет разгромное поражение на выборах, как у того же Пети.
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Какие выборы..?? Зебобик сказал что за один срок себе нацарюет предостаточно..и на второй не пойдет....
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Ні. Просто після першого терміну, лишиться вже без виборів. Це ж яка економія,також.
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а не ты ли нам тут трандело про 146 реформ? 60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3069
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какой видимый результат?

а слова то некрасивые

"59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности"
и так 28 лет
до этого, предки этих гандонов, обещали коммунизм за углом
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Если результата нет, то крайне необходимо говорить по телевизору, что этот результат есть. На тех, кто думает телевизором, срабатывает. А таких очень много. 60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8428
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Ты, придурок зеленоопый, таких получишь "рэхформ" от кремлевской падали зели, что будешь урод вспоминать Порошенко и плакать горькими слезами. Видимые реформы ему нужны. Ты очень, урод, вникал,какие делали реформы последние пять лет? А? или слушал кремлевских прихвостней, что вам должна во время войны колбаса с неба падать, а она не падает? По ходу да. Порох взял страну без копейки денег в бюджете, дефолта не допустил, а вы с вашим кАломойским его получите по самые помидоры, на конец президентства Пороха золотовалютные запасы стали 20 миллиардов долларов, которые ваша гнида зеля уже транжирит во всю, экономика медленно , но начала подниматься, а вы , полоумные, счас навыбираете рыгоАналов в слуге урода, которые только тырить во все карманы с космической скоростью могут , и больше ничего, да и не для того он идут в депутаты, чтобы Украине хорошо делать, а вам и подавно. Да валюта обвалилась, но ваш горячолюбимый януковощ тратил на это золотовалютын резервы страны, и обвал был вопросом только времени. Хотя ваше полное отсутствие мозгов доказывает, что вы это не поймете никогда. И то что работа нашего Нацбанка в прошлом году была признана всем миром образцовой- вы тоже это не знаете, вам же кремлевские методички этого не рассказывали. Про нашу Армию я даже не говорю. Но вам, предателям страны, уставшим от войны на диване с пивком и сватами это ни о чем не говорит. Наш прастый нарид только жрать, срать и ржать хочет. Поэтому рекомендация вам, зеленоопым- снять штаны, раздвинуть булки и ползти раком к раше границе, чтобы не утруждать ваших рашистских хозяев. Зеля сказал ..осать у путена- ...осите!
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"Экономика стала подниматься " - за счет перечислений заробитчан?Сколько выведено в офшоры? Про Нацбанк -и армию ("всем миром признаны" - это вы сами себи хвалите. А главное - где война ? Прирост торговли в 18% за год ? Медведчук челноком из Москвы в Киев и наоборот? Где война ?.
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Пошла обработка зебобиков...мол будет трудно..но вы терпите....
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Євген Манженко
Вчера в 04:41 ·
Їжджу оце Волинню, сиджу за довгими столами з наїдками, слухаю людей. Патріотичні, за Майдан, Росія - ворог. Всі за Зе. "Сил не було терпіти оце зубожіння. Правда, гріх жалітись. Живемо добре".
Ніякої логіки в цьому немає і не буде. Розходьтесь, 25. І 73 теж розходьтесь.
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Плохой сигнал для шоколадных.
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шанувальникам зелених сопель привіт. квитки на Ростов купили, чи чекаєте що ваш клоун вам купить?
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Идите, помолитесь на своего убогого идола-рыхфарматора, не так уж долго ему осталось.
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как оказалось, судя по статье, тама большинство верят в реформы. и только жопоблоковские зрадогниды, типа тебя, в них не верят.
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Называть меня сторонником сине-белых (хоть рыгов, хоть отпочковавшегося от них дерьма а-ля Воли народа и прочих зажопов) это как убеждённого вегетерианца пичкать кровавым бифштексом 60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1815
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а шо, есть разница между ними и зелёной ботвой? вы ж как два быка в одной упряжке в одну сторону телегу тянете. к сожалению в ту, куда промосковский погонщик цоб-цобешнет.
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А какая разница и предыдущими шоколандно-потужными реформаторами?Если большинство верят в реформы, то это значит только то, что это большинство не верит, что предыдущая власть их провела. Потому и говорю-плохой сигнал для соевых.
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Между ними и предыдущими то есть, недопечатал малость.
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Как оказалось в них не верят и прахоботы тут на ЦН. Совпадение? Не думаю.
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зеленодрочеры думают что те кто не голосуют за зеленского то все шоколадные)))
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Да нет, можно конечно сделать интеллигентное рыльце, типа я такой, весь в белом, дартаньян, я тут не при делах, я же выше этого, оба они бяки-буки, а я слишком умный и так далее. Но факт остаётся фактом:либо Зе, либо Пе, остальные постольку поскольку. Выбор, ясное дело, за вами. PS ни за какую точку зрения не агитирую если что.
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схоже на опитування в дитячому садочку.
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схоже на вкид перед виборами, бо рєйтінг шота дал просааадкууу...
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Не пропускай букви. Не "шота", а "шоколадного".
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Ща нам всякие кенгуру и прочий зоопарк соевый споет про дефолт и доллар по 100500, особо упоротые, шо будем есть младенцев с голодухи
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продавал петя, оптом и в розницу.
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перед выборами ввезли много чемоданов наличных баксов.

как думаешь, их обратно никто вывозить не собирается ?
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Повідомлення від розумкова:" Ціни не понизять, зарплати не піднімуть". І ще одне... Це ВАША ініцііатива, ВИ хочете потерпіти. "60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности"
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пускай цетр разумкова и деменция терпят материальные трудности с депутатами и кварталом заодно и херли всего 51 % процент пусть все 73 терпят а я не хочу тут жизни той ерунда дается чтоб на зеексперименты тратить
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Ті зебобіки, що я знаю, з цим категорично не погоджуються. Вони хочуть кінця ери бідності прямо зараз. Вони ж за це голосували. За низькі тарифи, та зарплати по 4 тис. баксів. Лохи 60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7591
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"Зебобіків" -73%. В успіх реформ вірять 60%. На Цензорі в успіх реформ не вірить ні один прахобот. От такі цифри.Шо скажеш?
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Папа сыночку опросик провел,
итоги как надо посчитал и подвел.
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Порошенко ушел, поэтому нет оснований для писсимизма.
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Петю убрали так правильно. Все остальное в точку.
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лахта, і в твоїх методичках так напісяно? Круто, якщо так...
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Короче, поквакаем в своём родном болоте и далее. Мождет, еще и Шрека позвать, чтоб опытом личным поделился.
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От лиш купуючи другу машину і третій сімейний тур до Єгипту з початку року, "опитувані" про це не здогадуються... Бо після хайпу про "капустападаражала по 20" їм забули нагадати, що помідори в розпал сезону - по 40, і не тільки ж помідори.
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брехня опрос - быдло за коммуналку мать родную продаст
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Ты под прокси или реально в Штатах? Из далека оно Родину конечно же любить удобней.. И рассуждать о тех кто тут еще остался.
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реально но часто бываю и решив свои материальные проблемы могу быть принципиальным.
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Эта музыка будет вечной.. а тем временем.. МВФ прогнозирует значительное сокращение рабочей силы в УкраинеКорреспондент.net, Сегодня, 14:35.
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Не удивлюсь, если через полгода большинство, сидящее в говне, поверит. что реформы уже успешно завершены.
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***
- Сема, как жизнь?
- скажу без пафоса - говно!
Проходит пару лет, встречаются они снова.
- Сема! ну и как теперя жизнь?
- а помнишь я тебе в тот раз сказал, шо моя жизнь говно?
- помню ... конечно помню!
- так вот, то таки было повидло.
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терпіти і надіятись можна лиш деякий час, а не вічність. в 60-х вірили хрущову, і де зараз ссср, я вже моччу про комунізм в 80-х, як там стверджувалось.
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Я не понял, если 60% терпил готові и дальше терпеть - накуя петю поменяли на ЗЕбила?
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ТИПИЧНЫЙ ВОПРОС ТИПИЧНОГО ВЕРНОГО ХОЛУЯ СВОЕГО ХОЗЯИНА. 😂😅😂
ШО, ЗА ХОЗЯИНА ОБИДНО???? 😂😅😂
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У Украины две задачи. Всего две.
1.Изгнать из властей всех мародёров.
2.Не допускать появления во власти новых мародёров.

Если обе задачи будут решены - всё будет.
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Новые мародеры будут называть себя борцами с мародерами
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Люди в курсе, потому и пнули их 21 апреля. И ещё раз пнут через недельку.
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И маленький бонус не помешал бы - посадка свинарчуков и "крепких хозяйственников", рыгов в том числе .
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Прекрасно! Звикаймо жити як на паРаші: навіть соцопитування по кацапським методичкам проводятьб....
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Порохоботы верят в успех реформ с 14 года верующие блть.

Соевые, а когда Маску удастся колонизировать Марс? и что случится раньше? 1) Петя высадится в тюрьме. 2) Маск создаст поселение на Марсе. 3) Петя закончит реформы в Украине.???
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Украинцы видели изменение к лучшему, но кому-то реформы на хлеб не намажешь.
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А пощупать эти изменения мона? те кто незрячие, тем ваще нечего терять что ли
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60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова
Не теми реформами власть занимается.
Главная задача победить коррупцию, а все остальное, это циничная ложь и обворовывание народа под видом реформ.
Пусть богатые, олигархи с помощью паскудной евровласти себя грабят, а народ назовет это реформами.
Так можно всю жизнь прожить с их реформами, которые улучшают жизнь богатых за счет народа.
Если кому и нужно терпеть материальные трудности, так это олигархам.
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олигархов в Украине с 21-го мая больше нет. теперь это глубокоуважаемые бизнесмены.
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Головне завдання - перехід від феодалізму до капіталізму в Україні, а не перемога над корупцією. Корупція - лише наслідок архаічних соціальнихї відносин.
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Центр Разумкова готовит зелебобиков к тому, что нужно потерпеть. Денег нет - но вы держитесь))))
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Он готовит шайку прахоботов к тому, что они останутся без работы.
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От зебілам облом буде, коли восени виростуть ціни... і не лише за електроенергію...

Можна було би і посміятися - але, коли розпочнуть економити на армії; і коли орки посунуть не лише в Станицю Луганську - тоді буде всім нам не до сміху...
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шо они готовы там терпеть, если за снижение тарифов на 20 грн готовы парашке продаться полностью
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хватить вже про тяжкі жертви нам розказувати

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А схожої фотки, тільки з Мальдівів, у тебе немає? Будєм іскать...
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Запрос у общества на реформы есть.Це добре.Погано,що их ще не зробили 60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2686
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Погано, що ніхто навіть не каже, що то воно за звір - реформи
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Не варто ототожнювати поняття Реформа в значенні 1) з «удосконаленнями», «реорганізацією», «модернізацією» ... Реформа в значенні 1) є, по суті, корінний перелом усталених процесів, традицій тощо. Саме таке, більш однозначне трактування поняття Реформа, використовується в історичному аспекті. Проте, політики частенько з непристойною метою, ввести в оману суспільство, називають Реформою будь-які суспільні зміни, які не є Реформою змісту 1).

Тобто реформа,це злам кланово-олигархического правления,як системного утворення та переход к прозорой демократии.В нас олигархат на месте,тому перелома не произошло.Тому треба ломати далi 60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9755
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А 73% не только верят в успех реформ, они уже абсолютно твёрдо убеждены, что конец эпохи бедности настал!
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Мы готовы потерпеть,затянуть пояса,ради такого,где то я это уже слышал
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28 лет терпилы терпят материальные трудности и еще готовы терпеть...
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Слуги урода готовят обоснование для свёртывания социальных выплат!
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Особисто я почав хороше жити після виборів - не набагато гірше ніж до них. 60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5664
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Ти нічіво ні панімаєш. Тєбє толька так кажицца. Праклятиє Бєня с Зєлєнскім хатят у тібя всьо украсть.
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№22 Рух Новых Сил приходит после 21-го.Но барыги,смотрю уже готовятся теребить друг-другу на киче шоколадный глазик.
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Ну центру Разумкова резону брехати не має
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Люди готові терпіти,а раніше казали,що не можуть. 60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6788
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Похоже, что большинство хочет таких "реформ", чтобы разных благ получать побольше, а работать поменьше: пенсии повысить, здравоохранение улучшить, социальные выплаты и льготы увеличить. Да еще, чтобы почти сразу, а не то будем считать, что реформы не удались. А за какие такие шиши вы это всё хотите, дорогие? (Только не надо про коррупцию: если все воруемое изъять и размазать тонким слоем по всему населению, это будет сущий мизер!)
Посмотрите на пример Польши или стран Балтии: им пришлось больше десятка лет трудиться над перестройкой экономики так, чтобы увеличить долю добавленной стоимости в своих продуктах, чтобы торговать на международных рынках знаниями, умениями и квалификацией (раз нет для торговли сырьевых ресурсов, как в Московии или Нигерии). А вот про такие реформы никто даже не обмолвился… А может об этом и не спрашивали?
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Уже готовы терпеть трудности? 60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6605 Мои вы лапочки.

"Зубажиння!!! Кушить нечава!!!! Денех нифатаит камуналку за 120 метров платить?"
Никакой голос разума о том, что у нас война, что ради сохранения Украины стоит потерпеть, не помогает разбудить совесть и усыпить жадность.

Приходит ЗЕлупа и оказывается, шо те же люди готовы терпеть лишения и муки ради Коломойского.

И чем 73% дибилов в Украине отличаются от 86% дибилов на Роисе, которые тоже готовы терпеть шо угодно величия, незабываемых реформ и самого великого реформатора ***** ради? 60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 59
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Вот я теперь искренне хочу, шоб 73% теперь терпели трудности до конца своей никчемной жизни.

Заслужили!!! 60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9076 Потому, что сделали ЭТО вместе.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова
 
 
 
 
 
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