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 Суспільство
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Все про:корупція (2441) Одеса (1984) митниця (529)

 Корупція на Одеській митниці: 90% тканини оформлюється за нульовою ставкою мита

У центрі столиці активісти вимагали від влади зупинити корупцію на Одеській митниці. Вони стверджують: 90 відсотків тканини оформлюється за нульовою ставкою державного мита.

Від такої схеми втрати державного бюджету України сягають 100 мільйонів гривень на місяць, пише Деловая столица.

Сьогодні в Києві активісти перекривали, пікетували ДФС, Міністерство фінансів та Офіс президента з вимогами розслідування злочинів чиновників та відсторонення корупціонерів, що вимагають хабарі від білого бізнесу на Одеській митниці та "кришують" "сірі" схеми, що приносять державі мільйонні збитки. Ініціативна група, що складається з представників білого логістичного бізнесу, експедиторів, водіїв, громадських активістів, провела попереджувальні акції під стінами Державної фіскальної служби, Міністерством фінансів та Офісом президента з вимогами втрутитись у ситуацію з корупцією на Одеській митниці і покарати чиновників-корупціонерів.

Активісти стверджують: дві групи митників-корупціонерів тероризують білий логістичний бізнес, що працює на Одеській митниці, змушують до сплати хабарів та створюють штучні перешкоди в роботі. Витісняючи білий бізнес, митники допомагають "сірим" імпортерами уникнути сплати митних зборів до бюджету України. За словами активістів, на ВМО №1 Митного поста Чорноморський Одеської митниці ДФС 90 % тканини, що надходить, оформлюється нульовою ставкою державного мита. Підприємці, які мають домовленості з митниками, подають тимчасову митну декларацію на тканини за ставкою 8 %. У подальшому зразки, що відібрані на експертизу, підміняються, і подається додаткова декларація зі ставкою мита нуль. Від такої схеми втрати державного бюджету України сягають 100 мільйонів гривень на місяць.

Тим часом для інших підприємців кожен 10-й контейнер, який виїжджає з одеської митниці, підлягає відбору зразків, повного розвантаження товару з контейнера. Рух вантажів затримується на тижні, товар свідомо псується. Цього можна уникнути, якщо погодитися платити хабарі митникам. Інакше збитки від псування товару і простоїв є суттєво більшими. Сума хабаря за один контейнер з товаром, становить 200-300 доларів, заявляють експедитори. Наразі близько 2000 контейнерів змушені платити "данину" митникам, ще 1000 до того змушують.

Активісти називають і винних, що створили корупційні схеми на Одеській митниці. Одну з груп очолює Олександр Домніч, в.о. директора Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, зі своїми підлеглими. Вони почали так звану операцію "Бастіон", яка є приводом для вивантаження ще більшої кількості контейнерів, на яких можна "заробити". Друге угруповання, стверджують експедитори, очолює начальник Одеської митниці Володимир Передерій, який створює штучні проблеми для усіх контейнерів з тканинами на користь "сірого" монополіста. З контейнерів "відбирають зразки" тканини, іноді по 200 погонних метрів з контейнеру, які недоотримає клієнт. Те, що лишилося, втрачає товарний вид і часто стає непридатним для реалізації. Крім умисного псування товару, свідомо затримується транспорт. Автомобілі простоюють уже майже 3 тижні на пункті пропуску. Водночас для "сірого" монополіста митники створюють всі умови для ухиляння від сплати мита.

Ініціативна група передала керівництву Державної фіскальної служби петицію з описом схем на митниці та вимогою зупинити корупціонерів-митників і притягти їх до відповідальності. Якщо ж ситуація з утисками легального бізнесу і тотальним хабарництвом митників на Одеській митниці не припиниться, активісти обіцяють продовжити вуличні акції та боротися з корумпованими чиновниками усіма можливими законними способами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137583
 
   
 Топ коментарі
 
Саакашвілі пропонував перевести митницю на імпортне програмне забезпечення, яке було розроблене для Грузії міжнародними донорами, щоб унеможливити несанкціоноване втручання корумпованих працівників митниці та стороннії осіб в електронні бази даних митниці, щоб неможливо було підробляти документи, замінювати їх в базі заднім числом, ходити без пароля та без контролю скрізь де заманеться! Саме ця пропозиція Саакашвілі і стала останньої краплею після якої мафія порошенка почала виганяти Саакашвілі з України! Для того щоб провести реальні реформи потрібно запросити Саакашвілі з командою інакше всі ці відставки закінчаться зміною смотрящих які сидять на кримінальних грошових потоках! Тільки зміна системи допоможе побороти корупцію, а змінювати систему потрібно радикально, зносячі всі інструменти корупції, які сьогодні працюють на мафію! Повна заміна програмного забезпечення, повна заміна систем обліку та управління на сучасні європейські системи, в які неможливо влізти і щось змінити!
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Разве только на Одесской таможне такое творится?! ..ВСЯ таможня Украины дала добро Коррупция на Одесской таможне: 90% ткани оформляется по нулевой ставке пошлины - Цензор.НЕТ 2729
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Аби шось ляпнуть. Ты новость читал ? Ни кто ни кого не разогнал из воров на Одесской таможне. Вот поэтому активисты и собрались, чтоб власть не забыла про свои обещания.
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Чаще воры патриоты , чем то , что предлагает команда ZE .
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Саакашвілі пропонував перевести митницю на імпортне програмне забезпечення, яке було розроблене для Грузії міжнародними донорами, щоб унеможливити несанкціоноване втручання корумпованих працівників митниці та стороннії осіб в електронні бази даних митниці, щоб неможливо було підробляти документи, замінювати їх в базі заднім числом, ходити без пароля та без контролю скрізь де заманеться! Саме ця пропозиція Саакашвілі і стала останньої краплею після якої мафія порошенка почала виганяти Саакашвілі з України! Для того щоб провести реальні реформи потрібно запросити Саакашвілі з командою інакше всі ці відставки закінчаться зміною смотрящих які сидять на кримінальних грошових потоках! Тільки зміна системи допоможе побороти корупцію, а змінювати систему потрібно радикально, зносячі всі інструменти корупції, які сьогодні працюють на мафію! Повна заміна програмного забезпечення, повна заміна систем обліку та управління на ******* європейські системи, в які неможливо влізти і щось змінити!
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Аби шось ляпнуть. Ты новость читал ? Ни кто ни кого не разогнал из воров на Одесской таможне. Вот поэтому активисты и собрались, чтоб власть не забыла про свои обещания.
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Разве только на Одесской таможне такое творится?! ..ВСЯ таможня Украины дала добро Коррупция на Одесской таможне: 90% ткани оформляется по нулевой ставке пошлины - Цензор.НЕТ 2729
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Я би ржав, якби на писали--на одеській таможні--відсутня корупція.
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Ну да , это как растоптать многовековую традицию .
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как-же им Марушевская и Михо мешали. теперь и Зеля начал хипиш. ломают, огенты кремля такую стройную систему.
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Причина коррупции не в коррупционерах, а в дебильных законах.
Уберите возможность применять разные ставки пошлин на одну группу товаров
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В начале 90-х так и было, весь Митиний тариф умещался на 5-и страницах.
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Тоесть налоги на ткань не платились но в Украине одежда и обувь стоит в 3-5 раз дороже чем в Европе? Тогда в какой карман шли все ети деньги?
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Чого не в 50? Коли останній раз був в Європі?
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Да вон на прошлой неделе родственники привезли мне по заказу одежду и кросовки фирменные адидас. Кросы $ 35. Футболки от $15 В Украине кросовки от 2500грн говно китайское даже не хочется мерять. А футболки паленые от 600-800грн.
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Значить попали на акцію, я два тижня назад заходив в Космос в Салониках, на малу найдешеші кросовки 85 євро, а якщо якась відома фірма від 135 стартують, потім попав на акцію в Джамбо в Софії, там да, трохи прикупились але не через те що дешевше, а через те що трохи відрізняється від нашого Китаю.
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Цікаво. Підкинь пару-тройку адрес магазинів у Празі, де взуття якісне, шкіряне та дешевше, ніж в Украіні в 3-5 разів.
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Якісне, шкіряне і дешеве? Корупція на Одеській митниці: 90% тканини оформлюється за нульовою ставкою мита - Цензор.НЕТ 1148 Можу підказати де "дешеві" туфлі всього по 700 євро можна купити.
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Зато Петя обложил налогами посылки дороже 100Евро. Видно чтобы все через таможню Гнойсмана ехали.
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Разговор Зе Биллов
- апять папередники винаваты!
- Так их же уже нет!
- так вон же платье в шкафу висит!
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Так называемая "борьба с коррупцией на таможне" приведёт к одному закономерному результату: обогащению новых "честных борцунов с коррупцией" и росту цен на импортные товары для конечного потребителя. Запомните этот прогноз!
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А яка ставка мита на тканини повинна бути?
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та не может этого быть...ЗЕ недавно уволил и.о. начальника ГФС...вся коррупция на таможне побеждена
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоКорупція на Одеській митниці: 90% тканини оформлюється за нульовою ставкою мита
 
 
 
 
 
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