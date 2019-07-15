 Корупція на Одеській митниці: 90% тканини оформлюється за нульовою ставкою мита

Від такої схеми втрати державного бюджету України сягають 100 мільйонів гривень на місяць, пише Деловая столица.

Сьогодні в Києві активісти перекривали, пікетували ДФС, Міністерство фінансів та Офіс президента з вимогами розслідування злочинів чиновників та відсторонення корупціонерів, що вимагають хабарі від білого бізнесу на Одеській митниці та "кришують" "сірі" схеми, що приносять державі мільйонні збитки. Ініціативна група, що складається з представників білого логістичного бізнесу, експедиторів, водіїв, громадських активістів, провела попереджувальні акції під стінами Державної фіскальної служби, Міністерством фінансів та Офісом президента з вимогами втрутитись у ситуацію з корупцією на Одеській митниці і покарати чиновників-корупціонерів.

Активісти стверджують: дві групи митників-корупціонерів тероризують білий логістичний бізнес, що працює на Одеській митниці, змушують до сплати хабарів та створюють штучні перешкоди в роботі. Витісняючи білий бізнес, митники допомагають "сірим" імпортерами уникнути сплати митних зборів до бюджету України. За словами активістів, на ВМО №1 Митного поста Чорноморський Одеської митниці ДФС 90 % тканини, що надходить, оформлюється нульовою ставкою державного мита. Підприємці, які мають домовленості з митниками, подають тимчасову митну декларацію на тканини за ставкою 8 %. У подальшому зразки, що відібрані на експертизу, підміняються, і подається додаткова декларація зі ставкою мита нуль. Від такої схеми втрати державного бюджету України сягають 100 мільйонів гривень на місяць.

Тим часом для інших підприємців кожен 10-й контейнер, який виїжджає з одеської митниці, підлягає відбору зразків, повного розвантаження товару з контейнера. Рух вантажів затримується на тижні, товар свідомо псується. Цього можна уникнути, якщо погодитися платити хабарі митникам. Інакше збитки від псування товару і простоїв є суттєво більшими. Сума хабаря за один контейнер з товаром, становить 200-300 доларів, заявляють експедитори. Наразі близько 2000 контейнерів змушені платити "данину" митникам, ще 1000 до того змушують.

Активісти називають і винних, що створили корупційні схеми на Одеській митниці. Одну з груп очолює Олександр Домніч, в.о. директора Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, зі своїми підлеглими. Вони почали так звану операцію "Бастіон", яка є приводом для вивантаження ще більшої кількості контейнерів, на яких можна "заробити". Друге угруповання, стверджують експедитори, очолює начальник Одеської митниці Володимир Передерій, який створює штучні проблеми для усіх контейнерів з тканинами на користь "сірого" монополіста. З контейнерів "відбирають зразки" тканини, іноді по 200 погонних метрів з контейнеру, які недоотримає клієнт. Те, що лишилося, втрачає товарний вид і часто стає непридатним для реалізації. Крім умисного псування товару, свідомо затримується транспорт. Автомобілі простоюють уже майже 3 тижні на пункті пропуску. Водночас для "сірого" монополіста митники створюють всі умови для ухиляння від сплати мита.

Ініціативна група передала керівництву Державної фіскальної служби петицію з описом схем на митниці та вимогою зупинити корупціонерів-митників і притягти їх до відповідальності. Якщо ж ситуація з утисками легального бізнесу і тотальним хабарництвом митників на Одеській митниці не припиниться, активісти обіцяють продовжити вуличні акції та боротися з корумпованими чиновниками усіма можливими законними способами.