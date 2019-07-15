 Його охопила паніка, він просто не знав, що сталося і де перебуває, - фотограф про ключового свідка у справі Марківа Рогелона

Про це розповів Громадському сам фотограф, інформує Цензор.НЕТ.

Гого, як і Рогелон, був одним із фрилансерів, які працювали в Слов'янську на початку 2014 року.

"Нас було багато фрилансерів, як я, як і Вільям Рогелон, які вирішили приїхати на Донбас, щоб спробувати почати відправляти наші перші фотографії, наші перші розповіді. І більшість з цих фрилансерів жили в гуртожитку, розташованому в Донецьку. Вільям був одним із них. Я жив з ним три чи чотири дні в Донецьку. Він прийшов жити з нами, і з самого початку ми зрозуміли, що це був один з перших таких його досвідів", — розповів Гого.

Гого також розповів, що Рогелон поводився дуже самовпевнено, попри те, що, за його ж словами, до України зробив лише один репортаж, із Сирії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн

"Він раніше був у Сирії, але він був схожий на багатьох фрилансерів, трохи розгублений, не розумів, що відбувається. Він навіть запитав нас щось, хто поганий, хто хороший, тому ми повинні були пояснити йому, хто був сепаратистом і де була українська армія. І ми повинні були йому пояснити, що відбувається в Слов’янську", — додав він.

Гого також розповів, що вранці, коли стався обстріл, унаслідок якого загинув італійський фотограф Андреа Роккеллі, Вільям пропонував іншим фрилансерам-журналістам поїхати з ним у Слов’янськ. Того дня, 24 травня 2014 року, колеги попереджали Вільяма, що не варто наближатися до Слов’янська. Журналісти знали, що на той момент то була найгарячіша точка, каже Гого.

"Він (Рогелон, — ред.) сказав нам, що йому набридло в Донецьку, тому що війна була зосереджена в Слов’янську, і тому він вирішив туди поїхати. Він попросив нас поїхати туди з ним, і ми сказали: "Ні, це занадто небезпечно". Я пам’ятаю, що його останні слова до мене були якимись типу "Я буду телефонувати вам, якщо мені буде потрібна допомога або щось трапиться". А коли Вільям подзвонив мені в той день переляканий зі словами "вони всі мертві, мабуть, я помру". Я спробував заспокоїти його і спитав ― "Де ти? З ким? Якої вони національності? Що сталося?" Він був повністю в паніці, я тільки зрозумів, що він із росіянином та італійцем. Він не казав мені про обстріл з боку військових або сепаратистів, він просто не знав, що сталося. Тому він не знав, де він. Відтак я подзвонив у посольство, італійське і французьке посольство, і сказав їм, що щось відбувається, а потім він прийшов до лікарні, і ми дізналися, що італійський фотограф помер", — розповів Гого.

Читайте також: Рішення щодо апеляції у справі нацгвардійця Марківа може бути навесні 2020-го, - адвокат

"За кілька годин я побачив Вільяма на російському пропагандистському телеканалі. Він був у шпиталі, поранений, і говорив, що в нього стріляла українська армія", — додав фотограф.

Нагадаємо, 12 липня суд в італійському місті Павія визнав винним і засудив до 24 років ув'язнення бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого в причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов'янськом у 2014 році.

Вирок був оголошений без мотиваційної частини. Вона буде представлена ​​пізніше. Після її оприлюднення українська сторона планує подавати апеляційне оскарження.