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 Політика України, Суспільство
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Все про:ГПУ (3070) Нацполіція (7831) розшук (300) Янукович (6374) Юра Єнакієвський (90) Трикало (32)

 Соратника Януковича Іванющенка (Юру Єнакієвського) повернули в розшук

До бази розшукуваних осіб повернули колишнього соратника Віктора Януковича, ексдепутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка (Юра Єнакієвський).

Про це свідчать дані пошукових обліків Міністерства внутрішніх справ. Також це підтвердив у коментарі Цензор.НЕТ спікер Нацполіції Ярослав Тракало.

"Ми отримали відповідний лист від Генеральної прокуратури та копії постанови про скасування постанови прокуратури Одеської області про закриття кримінального провадження", - розповів Тракало.

На сайті МВС датою зникнення Іванющенка зазначено 15 грудня 2014 року.

Серед статей, інкримінованих ексдепутату, зазначено привласнення майна в особливо великих розмірах або організованою групою, вимагання чужого майна, поєднане з насильством або таке, що завдало збитків у великих розмірах.

У реєстрі також зазначено, що Іванющенка підозрюють за ч. 3 ст. 358 - використання завідомо підробленого документа.

Розшук іншого фігуранта справи про "рейдерство" Одеського ринку "7 кілометр" Сергія Аврамова здійснювався оперативним підрозділом поліції Одеської області.

"Матеріали поки направлені до оперативного підрозділу поліції Одеської області для відновлення його в розшуку", - зазначив Ярослав Тракало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія не зняла арешт із 72 млн франків і бізнес-центру Іванющенка (Юри Єнакієвського). Вони все ще можуть бути конфісковані

Як повідомлялося, Юрій Іванющенко, відомий як Юра Єнакієвський, утік з України після Революції Гідності. Іванющенка підозрювали в заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерстві відомого одеського ринку "7 кілометр".

На початку 2017 року суди закрили справу стосовно Іванющенка. Верховний Суд заявив, що в цьому винна Генпрокуратура.

Тоді генпрокурор Юрій Луценко зазначав, що йдеться про закриття всіх справ проти ексдепутата. Про нові провадження чи підозри працівники правоохоронних органів після цього не повідомляли.

На початку червня 2019 року стало відомо, що Одеська прокуратура знову закрила справу проти Іванющенка "у зв'язку зі встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення".

2 липня повідомлялося, що інформація про розшук Іванющенка зникла з бази Міністерства внутрішніх справ.

5 липня ГПУ скасувала закриття справи Іванющенка і направила в Нацполіцію лист про відновлення його розшуку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137574
 
   
 Топ коментарі
 
Рабинович, Бойко и Ко летают на самолете из Киева прямо на коврик Путину
это все, что надо знать об оппозиции
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то сняли, то поставили на учет, --деЦкая комната милиции
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Итак. Только что Труба (глава ДБР) на камеру заявил следующие вещи:
- претензий по бронежилетам прошлых лет выпуска - нет;
- весь сыр-бор из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля;
- экспертизу по этой партии - НЕ ПРОВОДИЛИ ЕЩЕ;
- были некие «следственные действия» по тестированию, которые делал непонятно кто и непонятно где.
Отсюда, ЕГО МАТЬ, вопрос: а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?! Ю.Бирюков
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5000 евро за то, чтобы докзать пророссийскость одного блоггера?
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говорит мол украинский

было же видео на канале - поискать
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Тоді контрольний в голову - на слові "паляниця" гине 90% кацапів.
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Невже генпрокуратура вчиться працювати?
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если . бы умели работать, то были бы реальные дела, а не отсутствие состава преступления
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Для чего этого урода искать ? Чтобы найти , кормить и выпустить как надю ?
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то сняли, то поставили на учет, --деЦкая комната милиции
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порошенковского кентюху повяжут намедни.При шоколадном такого не было. Соратника Януковича Иванющенко (Юру Енакиевского) вернули в розыск - Цензор.НЕТ 9334
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Эх, мля... А у пэдротив все уже так хорошо складывалось.
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Надо же при ПОРОХУ закрывают, а этот открывает. НЕ ЛАДЫ.
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при луценко открыли же. Или он уже "всё"? Позеленел?
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Конечно ПОЗЕЛЕНЕЛ, надобно по карманам пошастать.
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Мабуть ЗЄко-манду на бабки кинув, або розшукують його для того щоб дати якусь посаду у владі.
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- снятие с розыска продлевать будете?
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Після виборів новиє ліца самі це зроблять.
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Итак. Только что Труба (глава ДБР) на камеру заявил следующие вещи:
- претензий по бронежилетам прошлых лет выпуска - нет;
- весь сыр-бор из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля;
- экспертизу по этой партии - НЕ ПРОВОДИЛИ ЕЩЕ;
- были некие «следственные действия» по тестированию, которые делал непонятно кто и непонятно где.
Отсюда, ЕГО МАТЬ, вопрос: а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?! Ю.Бирюков
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Сват (отец жены сына) Порошенко - генерал ФСБ, живет в Санкт-Петербурге. Это все, что вам надо знать перед голосованием о Петре Алексеевиче.
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Рабинович, Бойко и Ко летают на самолете из Киева прямо на коврик Путину
это все, что надо знать об оппозиции
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Соратника Януковича Іванющенка (Юру Єнакієвського) повернули в розшук - Цензор.НЕТ 3908

Хотя к Медведеву. Но это не сильно большая разница. ))))
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А причем здесь голосование за Порошенко? Только потому, что эту инфу написал Бирюков? Фу! Готовимся жить дальше по Д.Оруэллу : "Ненависть продолжалась как ни в чем не бывало - только предмет стал другим." "1984"
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там еще скорые были бракованные
бракованные запчасти к бронетехнике
даже бракованные катера
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Всё бракованное - это излишки, их нужно продать и у нас есть специалисты для решения таких проблем.
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Наташа, прошлая власть все по закону и САМАЯ ЧИСТАЯ. До бабок и не дотрагивались. Да у них и на уме не было брак гнать и за это получать. ОНИ же СВЯТЫЕ. Как можно. Это все делали НЕКИЕ, НЕ ПОНЯТНО ГДЕ и КТО. По нашей жизни видать.
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Вижу, сидит ночью Турчинов и Порошенко и шлепают бракованные бронежилеты, а Марина Порошенко деньги считает и по кучкам раскладывает.
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зєдебілка...до лікаря бігом...бо по ночам вже "бєлка" ввижається..
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дорогой товарищ, это был сарказм на предыдущий пост
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очевидно , не все банкноты , переданные в чемодане на развитие семьи Луценко , оказались оригинальными , на фальшивки бабу 3го тысячилетия не прокормишь
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Бєня дозволив...та таке...на хріна йому ще один "нахлєбнік", якщо й без нього Україну поділити можна...решті олігархів та самому Бєні більше дістанеться...
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На мокрушника ничего накопать не могут, Югик проФФесионал.
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Соратника Януковича Иванющенко (Юру Енакиевского) вернули в розыск

НЕ ВЕРЮ.
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Ну кого ж ще ловить,як не тех,кого нема в Украине Соратника Януковича Іванющенка (Юру Єнакієвського) повернули в розшук - Цензор.НЕТ 6070
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Порошенко был причастен к снятию из международного розыска подельника Януковича «Юры Енакиевского»

http://argumentua.com/leshchenko-poroshenko-byl-prichasten-k-snyatiyu-iz-mezhdunarodnogo-rozyska-podelnika-yanukovicha-yur

"Иванющенко долгое время искал, через кого решить этот вопрос, - и он выходил на контакт: с господином Ложкиным, с которым его связывали отношения, с господином Суркисом, с которым его длительное время связывали отношения - сын Иванющенко даже определенное время играл в "Динамо", их связывали не только товарищеские, но и бизнес-отношения; и с Кононенко (выходил на контакт)"
"Я не знаю, через какой канал влияния Иванющенко решил этот вопрос, но вопрос решен... Я лишь могу припомнить, что в Днепровском суде расположена и прокуратура, которая была наполнена "лысыми птицами" или людьми, которые занимались откровенно незаконными действиями, которые потом были уволены из органов прокуратуры, а потом они оказались помощниками депутата Грановского"
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гыгы... ой не смешите мои тапочки...открытием дела... генеральной прокуратурой... обвинениями и подозрениями таких одиозных людей.... ДЕТСКИЙ САД ей БОГУ как говорят в народе... лижбы попой потарахтеть без дела и воздух посодрогать такими заявлениями в течении пяти лет...))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСоратника Януковича Іванющенка (Юру Єнакієвського) повернули в розшук
 
 
 
 
 
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