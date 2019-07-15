 РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

"На окупованій території Донецької та Луганської областей їх близько 37 тисяч у складі двох корпусів, підпорядкованих 8-й армії РФ. 33 тисячі в Криму. Найпотужніше угруповання російських військ розміщено вздовж нашого кордону і також готове до використання. Зі Сходу нам загрожує 8-ма армія, в резерві якої 49-ма і 58-ма армії Південного військового округу, з Півночі нависає - 20-та і 1-ша танкова армії Західного округу", - повідомив він.

Турчинов зазначив, що до цього потенціалу треба додати ще дві армії повітряно-космічних сил, які готові забезпечувати наступ з повітря і розміщені вздовж нашого кордону 6 ракетних бригад.

Читайте також: Цього тижня ситуація має прояснитися, - Безсмертний про повернення в Мінський процес

"В результаті, проти нас без додаткових резервів будь-якої миті може бути використане угруповання військ, чисельність якого значно перевищує 200 тисяч. Їм навіть розгортатися не потрібно. Досить доби, щоб почати наступальну операцію. Це колосальна загроза і проблема", - резюмував екссекретар РНБО.

Повністю з інтерв'ю можна ознайомитися за посиланням.