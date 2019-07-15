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 Політика України
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Все про:армія РФ (1974) Турчинов (840)

 РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов

На тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей перебуває близько 37 000 осіб у складі двох корпусів, підпорядкованих 8-й армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

"На окупованій території Донецької та Луганської областей їх близько 37 тисяч у складі двох корпусів, підпорядкованих 8-й армії РФ. 33 тисячі в Криму. Найпотужніше угруповання російських військ розміщено вздовж нашого кордону і також готове до використання. Зі Сходу нам загрожує 8-ма армія, в резерві якої 49-ма і 58-ма армії Південного військового округу, з Півночі нависає - 20-та і 1-ша танкова армії Західного округу", - повідомив він.

Турчинов зазначив, що до цього потенціалу треба додати ще дві армії повітряно-космічних сил, які готові забезпечувати наступ з повітря і розміщені вздовж нашого кордону 6 ракетних бригад.

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"В результаті, проти нас без додаткових резервів будь-якої миті може бути використане угруповання військ, чисельність якого значно перевищує 200 тисяч. Їм навіть розгортатися не потрібно. Досить доби, щоб почати наступальну операцію. Це колосальна загроза і проблема", - резюмував екссекретар РНБО.

Повністю з інтерв'ю можна ознайомитися за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137567
 
   
 Топ коментарі
 
Молодец пастор, не пасует, зрит в корень, но увы ЗЕмбированые не узрят.
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в стране 73% Зебилов, которые никогда не были в АТО/ООС, но жутко устали от войны и готовы стать раком под кацапов.. Но самое страшное, что по своему малодушию, они готовы передать(переложить на плечи) нерешенную проблему суверенитета Украины на плечи своих детей (типа пусть следующее поколение решает)..
Напомню этим Зебилам, что хороший процент предателей из Крымской "Альфы" СБУ,(+Донецкой и Луганской СБУ), из спецназа ВДВ расположенных в Крыму, из спецназа МВД и Внутренних войск, которые перешли на сторону Рашки, были посланы в Сирию и там сдохли как черви на солнце.. .Предателей никто не любит!!!!!!!!!!!
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Кирпічьов, хто розв'язав війну і вбиває українців?
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на этих "складах", которые оставил после себя Дрищь, местные собирали грибы. это были горы железа 3 м высотой,, свезенные со всех краев страны.
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очень много сделал, например закидал гробами кацапстан, не страну масква закидал не членинград, а далекие зауральские *****.
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У тому вся причина - 3/4 населення України втомились не від війни (вони її не відчули завдяки баризі, пастору та іншої хунти), а від проклятих новин з фронту, постійне ниття волонтерів та від патріотичного угару посічених осколками карателів бо вони забирають енергію при переключенні каналів і відволікають увагу від перегляду Сватів, слуги народу і 95 кварталу. РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 791
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Скажите, почему ни на Майдане,ни вДонбассе не потсрадал ни один представитель украианской элиты? Ни министр,депутат, чиновник, мильонер и тп? Лишь простые люди со всех сторон?Мы помним смерть Бандеры, Петлюры, Немцова..А тут...никто?
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Вася Слипак!,тебе весь список Героев писать шайтан ватный!,не пались иди дамой в расеюшку
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Ватан ты читал выше свой вопрос или у вас от ягеля ваще снесло хрюндель
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Почему не пострадали украинские ни министр,депутат, чиновник, мильонер,политик? Давай 10 чел из 13 тыс
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Ух ты ,200 тыс говорите .!! Первый раз слышу .
РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1434 . РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 490 .
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С сегодняшней властью на нас и нападать смысла нет,сами к новому году развалимся,с той дебильной командой которую тащит Зеля !
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использовав против Украины группировку свыше 200 тыс. человек

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Маловато будет. Хватит всего лишь на 3 дня интенсивного отстрела.
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Можливо, цього разу слиняве непорозуміня пробулькало правду. Але якось важко вірити тому, хто досі неощдноразово брехав.
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хто досі неощдноразово брехав? конкретно!

про велосипедик на работу и про зарплату 4000$. оказалось пошутили
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А про АТО за две недели серьёзно было???
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Ви, добродію, на ставці чи, даруйте, корисний ідіот, що безплатно писюкає бздури?
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Да оно кацап, у них в лахте давно методички не менялись
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Ну пастор и загнул,,як и барыга...
Меньше бы воровали. И поднимали боевой дух украинцев
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Теперь очередь Зеленского поднимать боевой дух украинцев. И Апаршина. РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4998 РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4998 РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4998
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Після звернення зазєлєобраного про "надання допомоги для захисту конституційного ладу ", танки путєна з Білорусі будуть давити в Києві "націків" через чотири години . Армію до того часу бєня зведе до мінімуму .
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а що московію не влаштовує новий президент?!)не називає їх таргавельним партньорами?!
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ПреЗЕдент їх влаштовує. Їх не влаштовує Україна та українці.
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їх це все їх існування не влаштовує - перетопчуться
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РФ в любой момент может начать наступление, использовав против Украины группировку свыше 200 тыс. человек, - Турчинов

где рокеты ольхи дебил церковный?? чем занимался 5 лет??

шашлыки жарил на учениях.

с фотками в инстаграмме.
а еще деребанил бабло с гладковским и мальдивским - на 3-х.
5 лет.
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вот и лодку не надо раскачивать - выходить сейчас с протестами - это играть на стороне Путина
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Якщо тобі так хочеться скоштувати чеченського прутня- то сиди і чекай. Майдан буде.
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На переправе коней не меняют. Все кто выйдет на Майдан - 5 колонна, агенты Путина.
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раньше бы сказали просто: не раскачивай лодку, сегодня - не пробей дно!
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Пастир, не бійся. У на 73% населення готові відразу покласти життя за власну батьківщину.
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Нічого приємного немає, але 200 тис. для України замало.
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Так а шо ж вьі пять лет складьі взрьівали чтобьі скрьіть хищения и оборонньій бюджет разворовьівали, если в любой момент может напасть? И вам еще парада не хватает для полного счастья, упьіри?
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Да какое там "наступление"? Они к Медведчуку пойдут, "пагаварить".
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Армия России на много сильнее армии Украины.. Но если россияне начнут полномасштабное вторжение в Украину то если учесть все нюансы они потерпят поражение со 100 процентной вероятностью - это чистое самоубийство. Интервенции РФ можно ждать только в условиях третьего майдана в Украине и ее погружения в хаос.
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;Рассія нє нарушаєт граніци- ана іх пєредвігаєт;
В.А. Зєлєнскій.
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Не сси Кровавий Пастор. За Зебіла проголосувало 12 млн. - 6 млн. з них чол. роду. З цих зебілів чоловічого роду (відкинувши пенсіонерів) мінімум 3 млн. призовного возрасту. Ці 3 млн. зебілів-призовників так "обнимут и расцелуют" тих 200 тис. кацапів, що ті будуть тікати аж за Урал, аби лиш не заразитись. "В каждой шутке есть доля шутки" - на жаль.
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Тем, кто не видит разницы между украинской армией 2014 и армией 2019 - уже ничто не поможет. Увы.
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Это верно, пять складов на воздух....но Петя не унывает, и тянет липкие рученки за власть подержаться...
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твої рученята не дотягнулись, як тебе , кацаб коробе
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Разница, безусловно есть. По штатовским рейтингам армий, Украина сейчас на 29 месте. Вот только запамятовал, на каком месте она была в 2014 г. То ли на 22-м, то ли на 21-м.
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Ну снова новенькое, петушок кацапский, отсосал уже? На каком месте?
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О! И ты тут, дырявый? За тобой не угонишься. Куда ни приду, а там уже ты причмокиваешь. Приятного аппетита!
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Брысь отсюда, ватка. Какая численность боеспособных подразделений была в 2014?
Что-то запамятовал, 3 или 4 тысчи?
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Ты че, ам ериканский фаш ист, Штатам не веришь?! Смотри, выпорют!
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Украина выстоит. Вопрос в другом. Какие действия предпримет главнокомандующий ВСУ? Командовать парадом он уже отказался. Акт капитуляции его команда уже подготовила? И куда он валить будет? В Расею, Израиль или сразу в пекло?
РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2903
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Шо, опять!
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Пять лет одно и то же , что Порох, что эта куриная жопка , кукарекают ту же песню , внешняя угроза это , конечно придуманно еще 300 лет назад, но народ же не глупый вестись на эту дичь.
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когда тебе якут заедет прикладом по тупому ипалу ты сразу все поймешь, покрайней мере на даунбасе сразу поняли, но позно.
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Кстати,это существо и есть тот самый якут...
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Такие заявления отпугивают инвесторов и вредят финансовой системе Украины. Если ему чтото такое важное известно то он должен был обратится в СБУ, а теперь вот СБУ должна вызывать Турчинова на допрос.
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Мне так нравятся веселые коментарии зеботов:чему радуетесь,клоуны?Вам на пальцах показывают что на наших границах развернута 200 тыс группировка противника.Или вы думаете,что миллиарды доллоров путлер просто так на ветер выкидывает?Да,это можит быть просто угроза.А УГРОЗА всегда сташнее ее применения(старое правило шахмат).Невозможно проводить наступательнве операции на донбассе,как пример.
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***** нужна сдача без единого Выстрела,потому и Пастор Каркает..?
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Турчинов бьіл куратором программьі "Ракетньій щит Украиньі" , но не обеспечил даже финансирование работ по созданию ракетного оружия сдерживания. А єто самая лучшая гарантия безопасности - возможность нанесения ответного удара по центрам противника, в т.ч. и Москве.
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Турчинов привык людей разводить в церкви на пожертвования и десятины, так теперь страну разводит )))))))))
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Тобишь Турчинов врет и группировки нет?
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Лахта ************ ,думаешь,что поставили тебе в ник ЮЭЙ и тебе сразу куча доверия от украинцев? Ты очень ошибаешься,негодяй...
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Россия может конечно начать наступление, так как неоднократно нападала на Украину.
Но главная проблема не в этом. Во все времена если Украина еще как-то оборонялась, то с информационной защитой у нее всегда были большие проблемы и благодаря этому фактору россия всегда добивалась того, чего хотела.
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Вот, на новость сразу кинули просто кацапню. Они уже и не шифруются под каких-то там «зелеботов». Как ещё объяснить подобную реакцию на то, что у «ихних» границ стоит целая группировка врага, готовая к атаке?!
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Штатный нагнетатель - Пастор, вхолостую проработал все 5 лет и дальше продолжает нагнетать. А что значит - "может напасть"? У нас разве и так нет войны с Рашкой? Или этот сказочник и сам не верит?
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В твоём посте, русский, нет никакого смысла-ты сам себе противоречишь.
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Русский ? Батенька,вы заблуждаетесь, оно говно чувашское
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Боятся пацаки Украину.Нагнали войск по периметру.Бо Украина сама в состоянии,двинуть в якусь москальскую губернию при желании
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РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3745
Показові вирази обличь генералів на "верховного" недокурка. Особливо погляд авіаційного генерала багато говорить...
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Чомусь пацаки уверены,що война не затронет территорию Рашки.Звiткiля така самовпевненнiсть?Местые губернаторы РФ,накаченные криминальным баблом и имеющие свои частные армии криминальных питбулей,сами будут рвать друг дружку по всей Рашке.А Украина,пока они будут рвать друг дружку,спокойно займёт москву.Як вариант РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5597
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Когда этого дебила уже посадят - с 2014 года все срет - ни как не высрется. Крым сдал, потом сдал Донецк и Луганск. И как с гуся вода😡.
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А вначале хоть чуток,а уважали Пастора,мож и Петю-это несмотря на сдачу Крыма??
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Помню как в Крамоторске десатники ВСУ сдавали свои БРДМы без единого выстрела. Сдаваться им тоже Турчиров приказал ?
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Наверное поетому Парашенко не поставил в армию ниодного нового танка, а вооружает мусоров бронемашинами, вертолетами и даже уже хочет заказать самолеты?
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"із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону" - це одне з повноваженнь нацгвардії, так що не всрись в штанцях
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Выглядит более адекватным, чем все эти "новые лица".
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ти весь час тор використовуєш, сцися як якась су.ка політична
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Турч, расскажи лучше как они перелезут через Сенькину стену? А еще расскажи что делает росийское посольство в Киеве, как и почему не введен визовый режим и не прекращена торговля и сотрудничество с врагом.
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Кацап, утихомирься, нападать на Украину ваше ***** уже не решится, просрали вы своё время, потери ваши будут огромны, плюс партизанское движение, отрезанные головы, ну всё как вы любите
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Голосуй за Порошенко, а то Путин нападе! РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7303
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Партизанскую войну никто не отменял,они загрузли в маленькой Ичкерии,у нас здохни все
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Так осіб і в Україні ще для якогось котла можна назбирати, тільки де та зброя. розробку і виробництво якої 5 років імітував Турчинов?
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А ну быстренько скинулись пастору по 200 гр. ему надо армию укрепить и снаряда закупить, а то свои нечаянно повзрывались)))))))))))))))))))))
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Дебильный долбоюноша, убери UA, мордовским говном смердит
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Столько идиотов, готовых идти на смерть за Путина, в России не найдется.
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Активизировался Турчинов Таврический. Пять лет саботажа ВПК и слитый Крым...
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А кто тебе сказал слитый? Кацапа, санкции вечны, воды нет, так пустыня, без Украины
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а ти мабуть крим сам не зливав, ти б крим куйлу на як тарілочці підніс
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Но у нас есть БОГАТІРЬ с Щитом (Мальдивским) ПЕСом у ноги.! От одного вида и слова , которого бегут враги. И он конечно встанет НО если пройдет в Раду. Я все правильно понял ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов
 
 
 
 
 
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