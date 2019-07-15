 РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.
"На окупованій території Донецької та Луганської областей їх близько 37 тисяч у складі двох корпусів, підпорядкованих 8-й армії РФ. 33 тисячі в Криму. Найпотужніше угруповання російських військ розміщено вздовж нашого кордону і також готове до використання. Зі Сходу нам загрожує 8-ма армія, в резерві якої 49-ма і 58-ма армії Південного військового округу, з Півночі нависає - 20-та і 1-ша танкова армії Західного округу", - повідомив він.
Турчинов зазначив, що до цього потенціалу треба додати ще дві армії повітряно-космічних сил, які готові забезпечувати наступ з повітря і розміщені вздовж нашого кордону 6 ракетних бригад.
"В результаті, проти нас без додаткових резервів будь-якої миті може бути використане угруповання військ, чисельність якого значно перевищує 200 тисяч. Їм навіть розгортатися не потрібно. Досить доби, щоб почати наступальну операцію. Це колосальна загроза і проблема", - резюмував екссекретар РНБО.
Повністю з інтерв'ю можна ознайомитися за посиланням.
. .
--------------
Маловато будет. Хватит всего лишь на 3 дня интенсивного отстрела.
про велосипедик на работу и про зарплату 4000$. оказалось пошутили
Меньше бы воровали. И поднимали боевой дух украинцев
где рокеты ольхи дебил церковный?? чем занимался 5 лет??
шашлыки жарил на учениях.
с фотками в инстаграмме.
а еще деребанил бабло с гладковским и мальдивским - на 3-х.
5 лет.
В.А. Зєлєнскій.
Что-то запамятовал, 3 или 4 тысчи?
https://www.youtube.com/watch?v=tXKqP5qQEKM
Но главная проблема не в этом. Во все времена если Украина еще как-то оборонялась, то с информационной защитой у нее всегда были большие проблемы и благодаря этому фактору россия всегда добивалась того, чего хотела.
Показові вирази обличь генералів на "верховного" недокурка. Особливо погляд авіаційного генерала багато говорить...