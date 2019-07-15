 Москалькова обговорить питання допуску до утримуваних у РФ українців незалежних лікарів для обстеження, - Денісова

"Ми домовилися про те, що пані Москалькова обговорить питання можливості надання незалежних лікарів для того, щоб обстежити наших громадян", - сказала Денісова після зустрічі з Москальковою в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Український омбудсмен зазначила, що вони з російською колегою обговорили ситуацію зі здоров'ям утримуваних у місцях обмеження або позбавлення волі в Росії громадян України Едема Бекірова, Павла Гриба, Володимира Балуха, Євгена Панова, Володимира Дудки та Станіслава Клиха.
"Є різні думки щодо необхідності оперативного хірургічного втручання", - сказала Денісова.
"Стосовно наших моряків, які перебувають у (московському СІЗО. - Ред.) "Лефортово", Сороки, Ейдера та Артеменка, які потребують додаткової медичної підтримки. Її їм буде забезпечено", - повідомила український омбудсмен.
Крім того, вона повідомила, що за станом здоров'я українця Юрія Будзила здійснюватиметься контроль, оскільки у нього цукровий діабет.
Зі свого боку російський омбудсмен зазначила, що йдеться про можливість запрошення незалежних лікарів у разі розбіжності позицій медиків або спростування родичами висновків лікарів.
Оно ее послало. Гигант, где-то даже батыр.
Все знают, что она клоун, и она сама это знает.
Интересно, как спится человеку, который знает, что все считают его клоуном. Самое интересное, за дело.
Равнозначно - ты элитная проститутка. Сосешь регулярно член, например, Медведеву. Тебя привозят, ты сосешь, тебя увозят. Все знают, чем ты занимаешься, но никто не смеет тебе что-то не так сказать, потому что сосет она Медведеву. Назвал ее соской..... где гарантия, что тебе потом руки-ноги в сизо не переломают?
Вот интересно, Москалькова себя тоже такой элитной шлюхой мнит или все годаздо прозаичнее?