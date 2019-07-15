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 Політика України
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 Москалькова обговорить питання допуску до утримуваних у РФ українців незалежних лікарів для обстеження, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова і російський омбудсмен Тетяна Москалькова домовилися про розгляд Росією можливості надання доступу незалежних лікарів до утримуваних у РФ під арештом або в ув'язненні українських громадян з метою надання їм медичної допомоги.

"Ми домовилися про те, що пані Москалькова обговорить питання можливості надання незалежних лікарів для того, щоб обстежити наших громадян", - сказала Денісова після зустрічі з Москальковою в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Український омбудсмен зазначила, що вони з російською колегою обговорили ситуацію зі здоров'ям утримуваних у місцях обмеження або позбавлення волі в Росії громадян України Едема Бекірова, Павла Гриба, Володимира Балуха, Євгена Панова, Володимира Дудки та Станіслава Клиха.

"Є різні думки щодо необхідності оперативного хірургічного втручання", - сказала Денісова.

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"Стосовно наших моряків, які перебувають у (московському СІЗО. - Ред.) "Лефортово", Сороки, Ейдера та Артеменка, які потребують додаткової медичної підтримки. Її їм буде забезпечено", - повідомила український омбудсмен.

Крім того, вона повідомила, що за станом здоров'я українця Юрія Будзила здійснюватиметься контроль, оскільки у нього цукровий діабет.

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Зі свого боку російський омбудсмен зазначила, що йдеться про можливість запрошення незалежних лікарів у разі розбіжності позицій медиків або спростування родичами висновків лікарів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137565
 
 
 Топ коментарі
 
....москалькі не має віри, по перше мЄнт, по друге москальский мЄнт, і по третє путлєровський мЄнт!!! нічого вона не зробить як і до того часу, приїхала скорше за все щось пропонувати новій владі від путлєра!!!
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это бесполезно. эта кацапка ничего не решает! так... поговорили и разошлись.
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Смотри , что будет с Украиной : https://www.youtube.com/watch?v=l8ja3POx5MI&feature=share
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У Порошенко сват генерал ФСБ и проживает в Санкт-Петербурге. Это все, что вы должны знать про Петра Алексеевича - "патриота Украины".
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и что дальше? Арестовать сучку каршенную и менять на наших пленных
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Зебили , мои ва поздравления: https://www.youtube.com/watch?v=l8ja3POx5MI&feature=share
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вангую, что реальная причина не эта. будут кого-то менять на вышинского.
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....москалькі не має віри, по перше мЄнт, по друге москальский мЄнт, і по третє путлєровський мЄнт!!! нічого вона не зробить як і до того часу, приїхала скорше за все щось пропонувати новій владі від путлєра!!!
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Москалькова обсудит вопрос допуска к удерживаемым в РФ украинцам независимых врачей для обследования, - Денисова - Цензор.НЕТ 1849
Оно ее послало. Гигант, где-то даже батыр.
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Москалькова клоун.
Все знают, что она клоун, и она сама это знает.

Интересно, как спится человеку, который знает, что все считают его клоуном. Самое интересное, за дело.

Равнозначно - ты элитная проститутка. Сосешь регулярно член, например, Медведеву. Тебя привозят, ты сосешь, тебя увозят. Все знают, чем ты занимаешься, но никто не смеет тебе что-то не так сказать, потому что сосет она Медведеву. Назвал ее соской..... где гарантия, что тебе потом руки-ноги в сизо не переломают?

Вот интересно, Москалькова себя тоже такой элитной шлюхой мнит или все годаздо прозаичнее?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМоскалькова обговорить питання допуску до утримуваних у РФ українців незалежних лікарів для обстеження, - Денісова
 
 
 
 
 
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