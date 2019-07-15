 МВС попередило про нову небезпечну гру "Зникнути на 24 години", яка є аналогом "Синього кита"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє МВС України, інформує Цензор.НЕТ.

"До уваги батьків! Зафіксовано нову небезпечну гру "Зникнути на 24 години", яка націлена на дітей. Небезпечна гра "Зникнути на 24 години" - аналог гри "Синій кит", починає набирати обертів на території країн Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Суть гри - дитина має зникнути на 24 години, щоб батьки та друзі не могли її знайти.

У разі зникнення дитини МВС просить відразу ж телефонувати в поліцію.

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