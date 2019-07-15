Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє МВС України, інформує Цензор.НЕТ.
"До уваги батьків! Зафіксовано нову небезпечну гру "Зникнути на 24 години", яка націлена на дітей. Небезпечна гра "Зникнути на 24 години" - аналог гри "Синій кит", починає набирати обертів на території країн Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.
Суть гри - дитина має зникнути на 24 години, щоб батьки та друзі не могли її знайти.
У разі зникнення дитини МВС просить відразу ж телефонувати в поліцію.
Наслідки - реванш хряка-мародера, та його бариг-корупціонерів, повна зупинка боротьби з корупцією, бідність, зубожіння, повна залежність від хазяїна хряка - *****.
Не грайте в цю гру, не голосуйте за ЕС.
или ты этим наслаждаешься ?
Можно узнать вишневый секрет
Если долго смотреть на рыбу
Можно узнать рыбий секрет
Если долго смотреть на небо
Можно узнать небесный секрет
Если долго смотреть телевизор
Можно стать зебилом. (С)
Дегенераты, прежде чем шутить на такую тему, всовывая не к месту зеленуху с порохом, башкой подумайте.