Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України, про це йдеться в блозі командувача 6-го оперативного флоту ВМС США, віцеадмірала Лізи Франчеті.
"Навчання Sea Breeze надали безліч унікальних можливостей для набуття нових знань і навичок і продемонстрували високий рівень співпраці між США та нашими регіональними союзниками і партнерами для забезпечення готовності та оперативної сумісності в Чорноморському регіоні. У цьому театрі бойових дій ми розглядаємо загрози з усіх 360 градусів і наполегливо працюємо над тим, щоб персонал і сили були навчені та готові ефективно діяти на всіх морських флангах НАТО", - написала Франчеті.
Вона нагадала, що з моменту заснування в 1997 році Sea Breeze за підтримки США і України сили зосереджені на кількох військових напрямках: протидія незаконній діяльності на морі, протиповітряна оборона, протичовнова оборона, контроль пошкоджень, пошуково-рятувальні та десантні операції.
Віце-адмірал впевнена, що в нинішню епоху протистояння великих сил військово-морські сили НАТО і союзників віддані принципам ефективного стримування.
"Одним з моїх основних обов’язків як оперативного командувача є продовження військової співпраці й співпраці в регіоні для досягнення наших спільних цілей безпечного, стабільного морського середовища. Особливо це стосується чорноморського регіону, де російський негативний вплив є не тільки очевидним, але й поширеним. Американські військово-морські сили в Європі, Альянс НАТО та наші партнери в чорноморському регіоні прагнуть постійно підвищувати оперативну сумісність з метою сприяння безпеці та стабільності. Немає кращого способу зробити це, ніж проводити разом на морі багатосторонні навчання, такі як Sea Breeze", - додала Франчеті.
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"