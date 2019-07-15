 Зеленський затвердив у складі РНБО Богдана, Пристайка та Рябошапку, а також увів до складу Бухарєва і Черкаського

Відповідний указ президента України №520/2019 від 15 липня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляє пресслужба президента, цим же указом Зеленський ввів до складу РНБО голову Служби зовнішньої розвідки України Владислава Бухарєва і главу Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського.
В свою очередь Минобороны Украины помогло запустить нефтепровод в работу, выкупив оттуда старое дизельное топливо, чтобы владельцы трубопровода смогли качать по нему новое из России.https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/nabu-rassleduet-peredachu-nefteprovodov-ukrainy-lyudyam-medvedchuka
Если его раньше не снесут
Патриоты да?)))
Вы зделали это вместе.
"Якщо крокодил з'їв твого ворога - це не означає, що він твій друг" (с)
- Владимир Владимирович, расскажите нам, что случилось Донецком?
- Он утонул. Хи-хи. P.S . Видео в ютубе
.
Зер гут, Вальдемар
Наши им позарез, как нужны.
интересная тема, говорят, на 100 лимонов зелени..., пардон за каламбур.
Отдать голос за лучшего, по вашему мнению, молодого игрока Европы, можно по этой ссылке: https://www.tuttosport.com/sondaggi/calcio/golden-boy/2019/07/12-58831753/vota_il_golden_boy_2019_le_80_nomination/
Андрей Лунин идет в списке под номером 54.
Так блин уж и Беню туда вводили бы, шоб без посредников. И Портнова тоже, шоб перестать играть в пантомиму, выдавая его проекты за свои.
От теперь у нас безопасность будет в руках рыгов и бандюков...
А так то прикольные типы!!!
А где новость о том, что кортеж гидранта врезался в школьный автобус с детьми?
Чего ждём?
А про несколько разбитых автомобилей врезавшийся при исполнении писать будут?
короткая человеческая память. Неделя до
выборов. Читаю заголовки. «Зеленский
искупался в море в красных трусах».
«Зеленский побегал по фонтанам». Зеленский то,
Зеленский это. «Семенченко - почему не
критикуешь Зеленского? Ты посмотри - реванш,
ты посмотри - он ничего не делает. А ты
представляешь Порошенко, который бы ничего не
делал первые 100 дней? А вот Портнов! А вот
Медведчук».
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке нардеп Семен
Семенченко.
И этим воплям нет конца…
Люди. Люди! Человеки!!! Я потому и жду первые
100 дней, потому что умею сравнивать. И с
памятью у меня все в порядке.
Вам рассказать, что делал Порошенко через 22 дня
после инаугурации? Я напомню. Он объявил
одностороннее прекращение огня. Он предложил
свой мирный план (амнистия, зашита русского
языка, совместное патрулирование с боевиками).
Он согласовал этот план с Путиным.
Вы этого не помните? Вспомните. И поехали в
Донецк Кучма, Медведчук и Шуфрич. А российские
наемники срочно начали бетонировать на своих
позициях. В чем им активно помогали российские
специалисты.
29 июня, на 22 день после инаугурации
Порошенко я собрал батальон Донбасс и из Новых
Петривцив мы поехали и заблокировали
администрацию президента. И выдвинули Петену
требования. Прекратить одностороннее перемирие
и не дать наемникам укрепиться. Ввести военное
положение на востоке. Обеспечить добровольцев
батальонов оружием и позволить им проводить
мероприятия по уничтожению террористов.
Выполнить свои предвыборные обещания по
социальному обеспечению военных. Требовать от
Запада введения 3-го этапа санкции к России.
Затем резолюцию нашего митинга утвердили на
Майдане. И на следующий день Петен треснул и
объявил об окончании перемирия.
Вы этого не помните, бедные? Вы до сих пор
кричите о «страшных вещах, которые Зеленский
натворил за 50 дней президентства»? Вы до сих
пор кричите, что Порошенко в 2014 году «защитил
страну»?
Хватит врать, беспамятные вы наши. Мы в 2014
защитили страну. Добровольцы, военные. Мы
заставили Порошенко отказаться от плана,
согласованного с Медведчуком и Путиным. И
смогли освободить еще немного наших
территорий, штурмуя бетонные укрепления,
которые настроили за время его одностороннего
перемирия.
Так что у меня с памятью все в порядке. И я могу
сравнивать.
И лучше бы, если Порошенко бегал в 2014 году
через фонтаны и купался в море. Меньше бы
вреда и горя принес бы стране.
P.S. Тем, кто помнит - сделайте репост
пожалуйста. Пусть вспомнят и крикуны.
Назначенный Зеленским секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк за июнь заработал 92 320 гривен. Это почти в два раза больше, чем получал Турчинов. Данилюк был назначен секретарем СНБО 28 мая. За 4 рабочих дня в мае ему начислили зарплату 3 044 гривны. А в июне Данилюк заработал уже 92 320 гривен.
Так надбавка за выслугу лет - 2 400 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 000 гривен,
премия - 36 000 гривен, командировка - 33 920 гривен
Это касается всей нашей настоящей и прошлой власти