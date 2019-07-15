EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  1896  96
Все про:Зеленський (2083) РНБО (527) Пристайко (93) Рябошапка Руслан (48) Богдан Андрій (82) Бухарєв Владислав (10)

 Зеленський затвердив у складі РНБО Богдана, Пристайка та Рябошапку, а також увів до складу Бухарєва і Черкаського

Президент України Володимир Зеленський затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України керівника свого офісу Андрій Богдана та його заступників Вадима Пристайка і Руслана Рябошапку.

Відповідний указ президента України №520/2019 від 15 липня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє пресслужба президента, цим же указом Зеленський ввів до складу РНБО голову Служби зовнішньої розвідки України Владислава Бухарєва і главу Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон і Данилюк обговорили мирне відновлення території України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137553
 
 
 Топ коментарі
 
Ну что, зебилы?
Патриоты да?)))
Вы зделали это вместе.
 показати весь коментар
 
Бодя в составе СНБО? Во дела.... Зеленский утвердил в составе СНБО Богдана, Пристайко и Рябошапку, а также ввел в состав - Бухарева и Черкасского - Цензор.НЕТ 4492
 показати весь коментар
 
когда руские танки ждать в киеве на военном параде?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
когда руские танки ждать в киеве на военном параде?
 показати весь коментар
 
 
Да они уже готовы. Сколько им идти от границы ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Медведчук уже в Киеве с телеканалами и привел это все в Киев Порошенко за бабло
 показати весь коментар
 
 
Пока власть была у Пороха, Медведчук шаг влево-вправо боялся сделать.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты что наркоман?При Порошок Медведчуку телеканалы разрешил купить,теперь кремль свою пропаганду гонит на всю Украину
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ні. Він казковий свідок секти 24 відсотків. Петераст.
 показати весь коментар
 
Это твой клован наркоман. Когда опять на крышу полезет ?
 показати весь коментар
 
Напомним, в марте 2016 года российская госкомпания Транснефть продаланефтепродуктопровод ПрикарпатЗападТранс, швейцарской компании International Trading Partners AG, среди контрагентов которой являются структуры, принадлежащие людям из орбиты Виктора Медведчука. В частности гражданину ФРГ Анатолию Шеферу, который параллельно является директором еще одной швейцарской компании ITC Industry Trading Company SA.
В свою очередь Минобороны Украины помогло запустить нефтепровод в работу, выкупив оттуда старое дизельное топливо, чтобы владельцы трубопровода смогли качать по нему новое из России.https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/nabu-rassleduet-peredachu-nefteprovodov-ukrainy-lyudyam-medvedchuka
 показати весь коментар
 
У Украины нет никаких других нефтепродуктов. Если не эти - чем заправить танки, БТРы, автобусы, тепловозы ? Ослиной мочой ?
 показати весь коментар
 
 
Ти вже навіть не в змозі осмислити зміст цитати. Йди з богом, горілки нема!
 показати весь коментар
 
думаю через месяц после выборов, когда очередной майдан почнеться
 показати весь коментар
 
 
как на майдан пойдешь,не забудь в туалете свет выключить и диван сложить
 показати весь коментар
 
у каждого свои приоритеты,кому - майдан,кому - сральник..
 показати весь коментар
 
 
На 9-ое мая. На победобесие клоун деньги найдёт, это ж не День Незазависимости...
Если его раньше не снесут
 показати весь коментар
 
 
Сладкая парочка в красных труселях
 показати весь коментар
 
Порошня, не верещите. Работать нужно было пять лет а не ...коменты строчить. Теперь все . Аусфидерзейн
 показати весь коментар
 
 
Опаньки, кацапчик, а чего это ты тут интересы прорашинские отстаиваешь? Кто тебе платит? или ты от себя тут ахинею строчишь? Если так, тогда врач на больного не обижается.
 показати весь коментар
 
Бєню єщьо ввєдут і тогда будєт полний комплєкт.
 показати весь коментар
 
А через 7 дней так и будет! Охнуть никто не успеет.
 показати весь коментар
 
Беня им сам введет, всем по очереди. Собственно, вводит уже. Что беня прикажет, то гоп-компания и исполняет.
 показати весь коментар
 
Ну что, зебилы?
Патриоты да?)))
Вы зделали это вместе.
 показати весь коментар
 
 
Сделали и вас порохоботов, сделаем еще не один раз.
 показати весь коментар
 
Продолжаю поражаться мудрости Владимира Александровича
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Коломойский отстоял ключевой город Днепропетровск,за это вы,кацапы под прокси его ненавидите,ведь то что кум ***** выкупает украинские телеканалы тебя не волнует
 показати весь коментар
 
 
Коломойский отстоял свои бизнесы. Больше его ничего на этой планете не интересует (кроме целостности его собственной шкуры, конечно).
 показати весь коментар
 
 
Коломйский отстоял свои интересы и УКРАИНСКИЕ ,а Ахметов сдал и прибежал в Киев,чувствуешь разницу кацап под прокси?
 показати весь коментар
 
 
Це зветься "ситуативний сателліт". Має право на існування... але на 100% лояльність розраховувати нільзя.
 показати весь коментар
 
 
Посмотри на город Днепр, в каком виде он был при Коломойском: дома старые и обшарпанные, дороги в колдобинах, разметки на дорогах не было; весь город заставлен наливайками; метро не строилось с 1995 года, его вообще предлагали затопить. Зато отгрохал себе культурный центр. Зачем ему этот город ?
 показати весь коментар
 
 
Ой-вей, центр "Менора" то таки центр... кожен біндюжник на Дерибасівській об нього чув...


 показати весь коментар
 
 
Вот именно. В городе сделал разруху, зато центр себе отгрохал.
 показати весь коментар
 
 
В нашому селі теж не було окупантів-сєпарів. То можеш і мене "героєм-патріотом" назвати.
 показати весь коментар
 
 
Да? Правда? а ты кто такой? Первоисточник? Доказательства этого пустословия есть?
 показати весь коментар
 
См. выше мой коммент. "По делам узнаете их" (С)
 показати весь коментар
 
 
Порошенко восстановил государство с полного нуля.
 показати весь коментар
 
Відстояв він його з простої причини: місто було ключовим для його інтересів. Тож робити з нього мега-патріота сенсу ніт. Заради власних інтересів він Дніпро (і не тільки) так само здасть з тельбухами.
"Якщо крокодил з'їв твого ворога - це не означає, що він твій друг" (с)
 показати весь коментар
 
 
Готовят с сдаче Украину ,🐸🎒🐒💩каломои
 показати весь коментар
 
 
Я уже завал такой вопрос , за сколько евреи Зе команды и Коломойский продадут Украину России ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
сколько вас тут кацапов под прокси?
 показати весь коментар
 
"И тогда размер моих границ... не имел бы никакой благодарности!" (С. Альтов, "Взятка")
 показати весь коментар
 
Не кошерно - Каламойші і Портянки не вистачає в складі РНБО.
 показати весь коментар
 
 
Все, куда приходит русский мир, или сгорает, или высыхает без воды или тонет! Донецк июль 2019г. Шахтные грунтовые воды затопили уже первый этаж ТЦ " Северный".
- Владимир Владимирович, расскажите нам, что случилось Донецком?
- Он утонул. Хи-хи. P.S . Видео в ютубе
 показати весь коментар
 
 
осталось в ситуативную комнату плейстейшн поставить. и бонг раскурить.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
поросята налетай. Вам хавало подкинули
 показати весь коментар
 
Нужно уважать Президента Украины Зеленского,пока он не наделал опрометчивых ошибок.
 показати весь коментар
 
Мне кажется что у нас 3 президента: Богдан, Разумков, Зеленский. Именно в таком порядке. Или ошибаюсь?
 показати весь коментар
 
 
богдана с разумковым я бы поменял местами
 показати весь коментар
 
 
Один президент: Коломойский. Остальные - клоны.
 показати весь коментар
 
 
Помиляєшся. В нас президент Ігор валерійович Каломойський. А то його буратіно, мальвіна і пес пьєро.
 показати весь коментар
 
 
Артемон с самого начала был разменной монетой. Зеленский утвердил в составе СНБО Богдана, Пристайко и Рябошапку, а также ввел в состав - Бухарева и Черкасского - Цензор.НЕТ 5408 Он не человек Коломойского.
 показати весь коментар
 
Портнова забыли. Юрист - просто юрист
 показати весь коментар
 
Метко. Список неокончательный. Будут ещё новые лица.
 показати весь коментар
 
Евреи Зе команды и Коломойский продадут за доллары вас холопе Зебилы в Россию . Ничего личного, только бизнес
 показати весь коментар
 
 
На расейской Орде своих холопов хватает,много их с Крымом разом!
 показати весь коментар
 
Они уже в Сирии . Хочешь посмотреть , зайди на кавказцентер
 показати весь коментар
 
Да вот практика последних лет показывает, шо у их холопов руки не с того места растут.
Наши им позарез, как нужны.
 показати весь коментар
 
 
А теперь собери всё СНБО по вопросу кражи евреями Вальцманом и Гнойсманом нашей ГТС, а так же снижения тарифов на газ и бензин в два раза. Докажи, что ты Президент, а не Шут Гороховый.
 показати весь коментар
 
 
Ти чо?! Хочеш щоб євреї доказали, що вони євреї?
 показати весь коментар
 
 
В голосовании за приз лучшему молодому игроку Европы Golden Boy, голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин занимает второе место в голосовании.

Отдать голос за лучшего, по вашему мнению, молодого игрока Европы, можно по этой ссылке: https://www.tuttosport.com/sondaggi/calcio/golden-boy/2019/07/12-58831753/vota_il_golden_boy_2019_le_80_nomination/
Андрей Лунин идет в списке под номером 54.
 показати весь коментар
 
 
Богдан в СНБО...

Так блин уж и Беню туда вводили бы, шоб без посредников. И Портнова тоже, шоб перестать играть в пантомиму, выдавая его проекты за свои.

От теперь у нас безопасность будет в руках рыгов и бандюков...
 показати весь коментар
 
 
Порох -командир!! Надеюсь Усе под контролем!!!
А так то прикольные типы!!!
 показати весь коментар
 
 
Какой то новый необдуманный зеленый сброд...
 показати весь коментар
 
 
Вся прокацапская мразота собралась в органе, который должен защищать государство Украина.
 показати весь коментар
 
 
Банда атамана Зеленого в снбо. Ну теперь можно грабить Украину.
 показати весь коментар
 
 
Ну, эта группа дурачков как то по барабану.
А где новость о том, что кортеж гидранта врезался в школьный автобус с детьми?
Чего ждём?
 показати весь коментар
 
ты че, в глаза долбишься? в основной ленте новостей с вчерашнего дня висит
 показати весь коментар
 
Там написана фигня для зебилов, что один автомобиль, будучи не при исполнении спровоцировал.
А про несколько разбитых автомобилей врезавшийся при исполнении писать будут?
 показати весь коментар
 
фамилии звучат как какие то тюремные погоняла)))
 показати весь коментар
 
Ну що, ЗЕдебіли, до вас починає "доходити" які ви ГАНДОНИ ? Чи ще ні?..
 показати весь коментар
 
 
Порохобот без корыта превращается в вонючую какашку что и доказывает каждым комментом
 показати весь коментар
 
Нет предела человеческой глупости. И очень
короткая человеческая память. Неделя до
выборов. Читаю заголовки. «Зеленский
искупался в море в красных трусах».
«Зеленский побегал по фонтанам». Зеленский то,
Зеленский это. «Семенченко - почему не
критикуешь Зеленского? Ты посмотри - реванш,
ты посмотри - он ничего не делает. А ты
представляешь Порошенко, который бы ничего не
делал первые 100 дней? А вот Портнов! А вот
Медведчук».
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке нардеп Семен
Семенченко.
И этим воплям нет конца…
Люди. Люди! Человеки!!! Я потому и жду первые
100 дней, потому что умею сравнивать. И с
памятью у меня все в порядке.
Вам рассказать, что делал Порошенко через 22 дня
после инаугурации? Я напомню. Он объявил
одностороннее прекращение огня. Он предложил
свой мирный план (амнистия, зашита русского
языка, совместное патрулирование с боевиками).
Он согласовал этот план с Путиным.
Вы этого не помните? Вспомните. И поехали в
Донецк Кучма, Медведчук и Шуфрич. А российские
наемники срочно начали бетонировать на своих
позициях. В чем им активно помогали российские
специалисты.
29 июня, на 22 день после инаугурации
Порошенко я собрал батальон Донбасс и из Новых
Петривцив мы поехали и заблокировали
администрацию президента. И выдвинули Петену
требования. Прекратить одностороннее перемирие
и не дать наемникам укрепиться. Ввести военное
положение на востоке. Обеспечить добровольцев
батальонов оружием и позволить им проводить
мероприятия по уничтожению террористов.
Выполнить свои предвыборные обещания по
социальному обеспечению военных. Требовать от
Запада введения 3-го этапа санкции к России.
Затем резолюцию нашего митинга утвердили на
Майдане. И на следующий день Петен треснул и
объявил об окончании перемирия.
Вы этого не помните, бедные? Вы до сих пор
кричите о «страшных вещах, которые Зеленский
натворил за 50 дней президентства»? Вы до сих
пор кричите, что Порошенко в 2014 году «защитил
страну»?
Хватит врать, беспамятные вы наши. Мы в 2014
защитили страну. Добровольцы, военные. Мы
заставили Порошенко отказаться от плана,
согласованного с Медведчуком и Путиным. И
смогли освободить еще немного наших
территорий, штурмуя бетонные укрепления,
которые настроили за время его одностороннего
перемирия.
Так что у меня с памятью все в порядке. И я могу
сравнивать.
И лучше бы, если Порошенко бегал в 2014 году
через фонтаны и купался в море. Меньше бы
вреда и горя принес бы стране.
P.S. Тем, кто помнит - сделайте репост
пожалуйста. Пусть вспомнят и крикуны.
 показати весь коментар
 
////
Назначенный Зеленским секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк за июнь заработал 92 320 гривен. Это почти в два раза больше, чем получал Турчинов. Данилюк был назначен секретарем СНБО 28 мая. За 4 рабочих дня в мае ему начислили зарплату 3 044 гривны. А в июне Данилюк заработал уже 92 320 гривен.
Так надбавка за выслугу лет - 2 400 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 000 гривен,
премия - 36 000 гривен, командировка - 33 920 гривен
 показати весь коментар
 
 
Чем дальше в лес,тем больше дров

Это касается всей нашей настоящей и прошлой власти
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський затвердив у складі РНБО Богдана, Пристайка та Рябошапку, а також увів до складу Бухарєва і Черкаського
 
 
 
 
 
 вгору