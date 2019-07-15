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 Політика України, За кордоном
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Все про:арешт (988) військовополонені (302) моряки (648) суд (5287)

 Суд у Москві 17 липня розгляне питання про продовження арешту українським військовополоненим морякам

Слідство просить продовжити термін утримання під вартою 24 українським морякам, заарештованим після силового затримання поблизу Керченської протоки восени 2018 року.

Про це повідомила прессекретарка Лефортовського суду Москви Ксенія Первовласенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До суду надійшли клопотання слідства про продовження терміну утримання під вартою стосовно 24 обвинувачених на три місяці - до 24 і 26 жовтня 2019 року", - сказала прессекретарка.

За її словами, суд розгляне клопотання в середу, 17 липня, в протягом дня.

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Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада 2018 року повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, унаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала резолюцію щодо ескалації напруженості в Азовському морі і Керченській протоці і закликала Кремль звільнити українських моряків, а також дотримуватися Женевської конвенції про військовополонених.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137550
 
 
 Топ коментарі
 
Порохоботы держат кулачки чтобы моряков не освободили, а если вдруг таки освободят - назовут это достижением Пети и его наследием. Стандартная схема.
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странное дело выходит у последователей зеленой сопли, все провальные внешнеполитические моменты и незаконные решения судов - это дело рук команды пороха, а все возможные позитивные выполнит лично фельдмаршал генералиссимус главнокомандующий клоун всея Руси пан наркоман Зеленский, это отсутсвие мозга так искажает сознание или его разжижение?
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К сожалению, даже это - слишком много. Ведь они неизбежно объединятся с джюппо-блоком и с Юлей. Всё это лютые враги украинского государства.
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Вполне возможно что освободят. Это даст несколько процентов поддержки "Кварталу-95".
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При чём это клоунское шоу до работы МИД в Морском Трибунале ?
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Если парней освободят до выборов, это будет, типа, "великая дипломатическая победа" клована
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из 47% уже осталось 31% и это по данным самого "честного" центра Разумкова, сколько там на самом деле уже не ясно, вполне возможно и 20% нет
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К сожалению, даже это - слишком много. Ведь они неизбежно объединятся с джюппо-блоком и с Юлей. Всё это лютые враги украинского государства.
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Скажите чесно, что Вас больше волнует - освобождение наших моряков или возможный (но не обязательный) рост поддержки партии Зеленского?
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Снести режим наркомана. Пока режим не снёс Украину с карты мира.
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Вы спрашиваете о несоизмеримых вещах.
Вы готовы потерять свою страну, своё нормальное существование и свою жизнь ? Это ведь то что произойдёт если днепровско-криворожская банда продолжит дальше править.
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Якщо відпустять до виборів, то Зєлю дотиснути. Якщо ні, то будуть тиснути після виборів через Медведчука. Зєлі потрібна конституційна більшість. Він її може створити лише з Опоблоком, бо після заяв, про "розширення і поглиблення" люстрації умовні "майданівській" партії - ЄС, "Батьківщина" і "Голос" я думаю не підуть у коаліцію зі своїми ліквідаторами.
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Порохоботы держат кулачки чтобы моряков не освободили, а если вдруг таки освободят - назовут это достижением Пети и его наследием. Стандартная схема.
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странное дело выходит у последователей зеленой сопли, все провальные внешнеполитические моменты и незаконные решения судов - это дело рук команды пороха, а все возможные позитивные выполнит лично фельдмаршал генералиссимус главнокомандующий клоун всея Руси пан наркоман Зеленский, это отсутсвие мозга так искажает сознание или его разжижение?
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Списки на обмен уточнят 16-го, а суд по мере пресечения морякам будет 17-го, так что их в списках может и не быть.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд у Москві 17 липня розгляне питання про продовження арешту українським військовополоненим морякам
 
 
 
 
 
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