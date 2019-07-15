 Вночі в районі Водяного зав'язався бій з ДРГ окупантів, ворог поспіхом відступив, - Міноборони

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.
"Сьогодні вночі, близько 02.30, нашим спостерігачем у районі Водяного було виявлено висування диверсійно-розвідувальної групи противника до 4 осіб, які рухались в напрямку села Водяне. Під час наближення противника на вигідну дистанцію зав’язався бій, ворог поспішно відступив", - повідомив він.
За словами речника Міноборони, нині втрати противника уточнюються.
Також він додав, що на місці бойового зіткнення українськими захисниками знайдено рештки РПГ-7В і пошкоджений АК-74.
"Втрат серед особового складу бригади немає", - додав Гуцуляк.
Это явный акт агрессии со стороны ВСУ по отношении к попучленцам!)))
Военная прокуратура уже арестовала агрессоров?)))
На месте бое столкновения найдены трое обдрыстаных штанов апалчения...
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
До 4 человек (точнее - орков) - это не больше 4-х, т.е. 1,2, 3 или 4. Вопрос - почему их просто прогнали, а не попытались повязать?
Забарилися, не встигли знищити.