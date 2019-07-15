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  2027  15
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Все про:Міноборони (2663) бойові дії (604) Водяне (103) Гуцуляк (60)

 Вночі в районі Водяного зав'язався бій з ДРГ окупантів, ворог поспіхом відступив, - Міноборони

Близько 02.30 15 липня в районі Водяного на Донбасі було виявлено висування диверсійно-розвідувальної групи противника до 4 осіб, які рухалися в напрямку села Водяне.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

"Сьогодні вночі, близько 02.30, нашим спостерігачем у районі Водяного було виявлено висування диверсійно-розвідувальної групи противника до 4 осіб, які рухались в напрямку села Водяне. Під час наближення противника на вигідну дистанцію зав’язався бій, ворог поспішно відступив", - повідомив він.

За словами речника Міноборони, нині втрати противника уточнюються.

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Також він додав, що на місці бойового зіткнення українськими захисниками знайдено рештки РПГ-7В і пошкоджений АК-74.

"Втрат серед особового складу бригади немає", - додав Гуцуляк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137548
 
   
 Топ коментарі
 
Надо было просто перестать стрелять? Да, плесень зелёная? Ночью в районе Водяного завязался бой с ДРГ оккупантов, враг поспешно отступил, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9733
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Ну с учетом ЗЕмычания...
Это явный акт агрессии со стороны ВСУ по отношении к попучленцам!)))
Военная прокуратура уже арестовала агрессоров?)))
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Барыга продолжает наживаться на крови? Доколе?! Вночі в районі Водяного зав'язався бій з ДРГ окупантів, ворог поспіхом відступив, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7157
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Надо было просто перестать стрелять? Да, плесень зелёная?
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Ну с учетом ЗЕмычания...
Это явный акт агрессии со стороны ВСУ по отношении к попучленцам!)))
Военная прокуратура уже арестовала агрессоров?)))
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Жаль шо отступили,лучше б на корм червям отползли.
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Потери в рядах впопучленства уточнаются...
На месте бое столкновения найдены трое обдрыстаных штанов апалчения...
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хорошо хоть до выборов пока против бойцов ВСУ сопля пока дела не возбуждает за нападение на "повстанцев"
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Барыга продолжает наживаться на крови? Доколе?! Вночі в районі Водяного зав'язався бій з ДРГ окупантів, ворог поспіхом відступив, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7157
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Пока не послушают ВСУ нового великого президента -"Перестаньте стрелять!" Вночі в районі Водяного зав'язався бій з ДРГ окупантів, ворог поспіхом відступив, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9649
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Барыга - действующий президент Украины, к сожалению, но так
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Пізньої літньої години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
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".... выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника до 4 человек"
До 4 человек (точнее - орков) - это не больше 4-х, т.е. 1,2, 3 или 4. Вопрос - почему их просто прогнали, а не попытались повязать?
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А что если бы при попытке повязать парочка повязывателей не вернулась обратно на своих двоих? Это не компьютерная игра где можно начать заново.
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Відповідь: слухають блаЗеня (просто перестать стрелять), а ніс до носа ДРГ не підійшла. Тож камінням відганяли.
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І навіщо дали відступити?
Забарилися, не встигли знищити. Вночі в районі Водяного зав'язався бій з ДРГ окупантів, ворог поспіхом відступив, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3591
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВночі в районі Водяного зав'язався бій з ДРГ окупантів, ворог поспіхом відступив, - Міноборони
 
 
 
 
 
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