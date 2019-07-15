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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Конституція (285) Турчинов (840)

 Турчинов: Головна загроза змін до Конституції - це втрата унітарної незалежної України

В умовах військового протистояння з РФ тема щодо особливого статусу російської мови і двопалатного парламенту, у якому "будуть представлені штучно створені анклави, які говорять російською - це федералізація України на умовах Росії".

Про це, як повідомили в пресслужбі Олександра Турчинова, він сказав в інтерв'ю LB.UA.

"Це перетворення унітарної держави на федеративну або навіть на конфедерацію. Це припинення існування незалежної України, припинення європейської і євроатлантичної інтеграції. Це повернення під протекторат Росії", - наголосив він, додавши, що головна загроза змін до Конституції - це втрата унітарної незалежної України.

За словами Олександра Турчинова, для росту і процвітання держави потрібна стабільність. "В її основі - базові правила і закони, які пропрацювали не п’ять, а хоча б 50 років", - підкреслив він, додавши, що якщо кожні п‘ять років нова влада буде змінювати Конституцію, це призведе до розбалансування і зміни усього базового законодавства, що аж ніяк не сприяє стабільності. "Відсутність стабільності унеможливлює зростання економіки і залучення інвестицій. Це беззмістовний біг по колу", - сказав він.

Повністю з інтерв‘ю можна ознайомитися за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137546
 
   
 Топ коментарі
 
Данилюк в СНБО получает вдвое больше Турчинова.
Турчинов во главе СНБО зарабатывал 52 тысячи гривен в месяц, а Данилюк за первый месяц получил 92 тысячи.- мои поздравления зебилам . Мне вас не жалко , вас развели как слепых котят .
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Один день як місяць з життя президента:
Сгоревший Нотрдам де пари во Франции, Меркель впервые в жизни схватила кондрашка. Сразу после купания красных труселей, в Одессе на соседнем пляже случился самый крупный оползень за последние 15 лет. В этот же день, полу-член "Слуги народа" Сердюков в Полтаве убивает в ДТП женщину, полицейские Авакова сообщают, что за рулем был не он, а женщина (!!) та самая пассажирка начальника, журналистка Громадського, которая сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Тут же кортеж зезидента подрезает колонну автобусов, два зезидентских туарега и бус вдребезги, автобусы с детьми помяты.
Украинцы, Господь предупреждает. Он специально пересадил Зеленского на самолет, чтобы предупредить и его и Вас в последний раз
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Ты или мудак или тупой!Есть стенограмма заседания РНБО.Загугли,почитай а потом делай свои высеры. Ватоголовый!
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Комсомолец.
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Данилюк в СНБО получает вдвое больше Турчинова.
Турчинов во главе СНБО зарабатывал 52 тысячи гривен в месяц, а Данилюк за первый месяц получил 92 тысячи.- мои поздравления зебилам . Мне вас не жалко , вас развели как слепых котят .
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Один день як місяць з життя президента:
Сгоревший Нотрдам де пари во Франции, Меркель впервые в жизни схватила кондрашка. Сразу после купания красных труселей, в Одессе на соседнем пляже случился самый крупный оползень за последние 15 лет. В этот же день, полу-член "Слуги народа" Сердюков в Полтаве убивает в ДТП женщину, полицейские Авакова сообщают, что за рулем был не он, а женщина (!!) та самая пассажирка начальника, журналистка Громадського, которая сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Тут же кортеж зезидента подрезает колонну автобусов, два зезидентских туарега и бус вдребезги, автобусы с детьми помяты.
Украинцы, Господь предупреждает. Он специально пересадил Зеленского на самолет, чтобы предупредить и его и Вас в последний раз
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Там був і зебєня. Кортеж просто так не їздить. Зебенятко поїхало далі до Запоріжжя і літаком у Київ.
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50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.

Хуже не будет!
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Ще добав, борги населення 70 лярдiв за 5 рокiв ЖКХ не списує))) Поганий презедент!!!
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Знову прошу давай головне, для чого всю методичку печатати, тим більше вона складена під Потрошенка. Пять років ми йому давали щоб хоч що небуть зробив-нуль. Тепер знову хоче вкрасти в держави пять років!!!!!
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Ваня, для чого ці фейки, ми якраз не сліпі кошенятя, не розводь нас...
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Мало не забув, а в конверті скільки комсомолець одержував?!!!!
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Ivan Nielsen 470d4cef соя откуда инфа?...бабушка в Дании возле подъезда в уши надула. Турчинов: Головна загроза змін до Конституції - це втрата унітарної незалежної України - Цензор.НЕТ 8847
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Кровавый комсомолец ,ватосжигатель!
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Мучают тяжелые сомнения,может эта Опция со сдачей Крыма и Была Задумана Мародерами? Кучма ведь не за Так, отдал Третий Ядерный Арсенал в Мире-Хер знает кому??
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А ты вспомни начало 90х ,когда последний хрен бес соли доедали.
"Не за так" сейчас пол страны сольют в Мордор!
Воно так и не так,когда к власти приходит мудак Турчинов: Головна загроза змін до Конституції - це втрата унітарної незалежної України - Цензор.НЕТ 6643
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В 90х именно мокши последний Хрен доедали,а сейчас Жируют-продукты гусиничными тракторами давят-Орда,Шо с нее взять?
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У тебя Зеленский и в Минске виноват?А Кеннеди тоже он?
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Порошенко понаподписывал в Минске неизвестно что,а Зеленский виноват,лахте жгет?
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И это говорит тот, который, будучи верховным главнокомандующим весной 2014 году, не отдал приказ ВСУ открывать огонь на поражение по рашистским оккупантам в Крыму, тем самым сдав Крым пуйлу без боя... и тем самым именно Турчинов первый виноват в подрыве территориальной целостности Украины.
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Ты или мудак или тупой!Есть стенограмма заседания РНБО.Загугли,почитай а потом делай свои высеры. Ватоголовый!
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Ты идиот при чем тут РНБО,когда главнокомандующий по конституции сам лично решение принимает,без всяких РНБО,в 2014 году ИО президента никаких решений не принял
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Начни с того, что часовому не нужна команда главнокомандующего, требуется только выполнение "устава гарнизонной и караульной службы".
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Николай пойдите подлечитесь. Я, как сотрудник ВКР СБ Украины на тот период прекрасно осведомлен о состоянии ВС. Оно было никаким от слова вообще.
ВоЕн ты хренов.
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а де твоя доповідна наверх про стан ЗСУ? Турчинов: Головна загроза змін до Конституції - це втрата унітарної незалежної України - Цензор.НЕТ 1225
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Их было очень много. Это не докладные. Это ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые аналитические отчеты (плановые по контрольным картам). Вне плановые в случае "ЧП". Ответ, кому подчиняется СБУ? Напрямую Президенту. Все вопросы к председателям контолры и к Чивокуне. Да и до этого презы болт ложили на состояние БГ ВС Украины.
Как то так.
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это ты отмазку нашел что бы не воевать?Эта отмазка для твоей жены подойдет,но не для Украины,приказа не было к начале обороны,за это придется отвечать
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Не надо травить байки. Турчинов отдавал приказ.

Какой еще нужен приказ? Почему вы не стреляли? - Сенченко о разговоре Турчинова с командиром морской пехоты в Керчи в 2014 году.



https://censor.net.ua/news/3042023/kakoyi_esche_nujen_prikaz_pochemu_vy_ne_strelyali_senchenko_o_razgovore_turchinova_s_komandirom_morskoyi

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Знаем, знаем. Турчинов "виноват", что ***** взяло крым, а Петя "виноват" в том, что на место патриотов, пришли бывшие "зрадофилы" - под*****вники с рыгами и ватой. А Мария-Стюарт виновата в том, что ей отрубили голову потому, что она любила свой народ
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Эта мразь сдала Крым, и так началась война.
Как главнокомандующий должен был отдавать приказ единолично.
Тварь слюногубая.
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Данилюк в СНБО получает вдвое больше Турчинова.
Турчинов во главе СНБО зарабатывал 52 тысячи гривен в месяц, а Данилюк за первый месяц получил 92 тысячи.- мои поздравления зебилам . Мне вас не жалко , вас развели как слепых котят .
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мы уже поняли, что Данилюк много зарабатывает.
Больше эту новость не нужно постить.... спасибо!
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И Шо ж Ви уважаемый Кровавый Пастор так долго Сопли жевали-пока весь Киев сепарами не наполнился?
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Главная угроза-это бывшие комсыдлы коганы и прочие стукачи чк-кгб-фсб,перефарбовані в різні кольори!
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Если три партии, "слуга русского народа", "за рабское життя" и российская батькивщина " получат в Раде 2/3 голосов, то они выполнят главное задание кремля - перекройка Конституции. И тогда даже не надо будет стрелять - Украина будет поделена и принадлежать России по закону!
Голосуйте за кого угодно, но против этих трёх!
Конечно лучше за проходные партии.
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выходит, Порошенко (БПП) и Турчинов (НФ), имея большинство в нынешней Раде, таки выполнили главное задание Кремля и сдали Крым и часть Донбасса рашке.
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Это уже неважно. Госпереворот состоялся - эта влада издаёт решения и совершает действия, нарушивши уже несколько десятков статей Конституции и законов Украины.
Рада будет просто резиновым штампом, то есть декорацией.
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пастор, ти піздно всрівся. ми вже живемо на росіїї, просріли ви, п"дараси й"бані, Україну.
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Наступаючи на Грабли так и ПРосидели нишком в РНБО-когда Склады и Арсеналы взрывали?
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Мне интересно, за сколько евреи зеленский и компания вместе с Коломойским продадут Украину России? 10 , 20 , 50 миллиардов долларов? Ваши мнения.
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А шо такое?
вас не взяли в долю?
Или вы считаете, что пока вы вчера отдыхали, Зеленский тут на форуме Цензора делился мнением, за сколько он Украину продаст????
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Ваши мнения. - мое мнение - вопрос был глупый.
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Купили за 10 ,продадут за 50 лярдов. Встрется в израиловке после драпа Турчинов: Головна загроза змін до Конституції - це втрата унітарної незалежної України - Цензор.НЕТ 5009
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Незабаром осінь загамселить в двері.
Пожовтіє зелень, висохне чабан.
Вівці помудріють, вклоняться Бандері
І проснеться Третій Визвольний Майдан !!
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За сколько Кадыров скажет за столько зеля и отдаст . разве шо каламойский немного поторгуется
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Опять,этот вурдалак ,хочет доказать,что он белый и пушистый. А не лысый,губастый и кровавый. Непрятная личность.
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Пастор наводить жах на вату, кацапів, сєпаров і іншу нежить. Тому так і плющить перелічених чортів.
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Чем наводил жах? Лысиной или голым задом? Со Свинарчуком они бОоьший жах навели.
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пахал и воровать на забывал. голосовать буду за Вакарчука.
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ахахаха пахарь мать вашу!! мародерил 5 лет. Турчинов: Головна загроза змін до Конституції - це втрата унітарної незалежної України - Цензор.НЕТ 5639
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Олександр Валентинович має безцінний досвід українського державотворення, а головне - завдяки неймовірним зусиллям пан Турчинов з наявними в його розпорядженні українськими військовими силами ( звичайно разом із парламентом, урядом, добробатами та волонтерами) зумів втримати Україну в найтяжчі часи для нашої держави, продемострувавши тим сам, що Господь його обдарував незрівняним із жодним політиком в нашій державі супервисоким рівнем військового тактика та стратега.
Шкода, що пана Турчинова ігнорують в даний час нові керманичі держави.
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Криворізька шпана з ригами змінять Конституцію і привіт наваросія-маларосія.
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А все началось с того как Петя изменил Конституцию чтобы своего кума Йугика Луценка не имеющего образования из тюрьмы прямо в прокурорское кресло пристроить
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Мародеры-за что купили,за то и ПРодались,а простые украинцы жизнями всегда платят-кровавую цену.
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История повторяется.
Руина - период истории Украины конца XVII в, характеризующееся распадом украинской государственности и общим упадком.При Руины Украина была разделена по Днепру на Левобережную и Правобережную, и эти две половины враждовали между собой

Вследствие раскола в стане казаков в ходе русско-польской войны 1654-1667 годов, на обоих берегах Днепра был избран свой гетман. На Левобережной Украине им стал в 1663 году Иван Брюховецкий, на Правобережной Украине - в 1657 году Павел Тетеря. Сложившаяся ситуация раскола Украины по Днепру была юридически закреплена Андрусовским перемирием в 1667 году, после чего Левобережная Украина, сохранив автономию, официально вошла в состав Русского царства.
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В 1667 руського царства не було, Петро перейменував мордву піздніше.
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О Турчинов намалювався, а казали на лижи став разом с Пашинским )))))))))))
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Вот ведь как забавно: Украина выбрала орган дедушки, а накрылась органом бабушки.
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Пластырь, ты бы заткнулся, а то и так без тебя тошно. Ты бы лучше адвоката себе подыскал на тот случай, если откроют против тебя уголовное дело по вопросу СДАЧИ ТОБОЙ КРЫМА, еврейский ублюдок.
А ВЕДЬ ЗА СДАЧУ КРЫМА ПО-ЛЮБОМУ ТЕБЯ ПОСАДЯТ И ИЗРАИЛЬ ТЕБЕ НЕ ПОМОЖЕТ.
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Как же этот слюногубый Пластырь пиарится!
Думает, что уйдет от тюрьмы за сдачу Крыма?
Зебил делает много зла для страны, но если он посадит Пластыря - я поддержу!
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Усем соєвым на ветке - сельодки в шаКАЛДЕ, заслужили!
🤣
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Когда-то мне не нравился Турчинов.
Теперь его хотят люстрировать.
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Тобто Крим Донецьк і Луганськ.. це не загрози...
А от можливі зміни в Конституцію... Для яких навіть депутатів нема, це загроза...
А по моєму загроза це турчинов і його секта... з їхньою десятиною в бюджет закордонної держави...
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Таким как турчиновы нужно понять одну простую вещь - без особого (хотя бы регионального) статуса русского языка Донбасс, а тем более Крым вернуть не получится. По конституции Украины Крым - это уже автономная республика, поэтому слова об унитарности о которых говорит Турчинов являются лишь декларативными, не отвечающими содержанию нашей Конституции.
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зеЛя будет на ростове.пусть только что-то вякнет!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТурчинов: Головна загроза змін до Конституції - це втрата унітарної незалежної України
 
 
 
 
 
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