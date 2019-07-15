 Турчинов: Головна загроза змін до Конституції - це втрата унітарної незалежної України

Про це, як повідомили в пресслужбі Олександра Турчинова, він сказав в інтерв'ю LB.UA.
"Це перетворення унітарної держави на федеративну або навіть на конфедерацію. Це припинення існування незалежної України, припинення європейської і євроатлантичної інтеграції. Це повернення під протекторат Росії", - наголосив він, додавши, що головна загроза змін до Конституції - це втрата унітарної незалежної України.
За словами Олександра Турчинова, для росту і процвітання держави потрібна стабільність. "В її основі - базові правила і закони, які пропрацювали не п’ять, а хоча б 50 років", - підкреслив він, додавши, що якщо кожні п‘ять років нова влада буде змінювати Конституцію, це призведе до розбалансування і зміни усього базового законодавства, що аж ніяк не сприяє стабільності. "Відсутність стабільності унеможливлює зростання економіки і залучення інвестицій. Це беззмістовний біг по колу", - сказав він.
Повністю з інтерв‘ю можна ознайомитися за посиланням.
Турчинов во главе СНБО зарабатывал 52 тысячи гривен в месяц, а Данилюк за первый месяц получил 92 тысячи.- мои поздравления зебилам . Мне вас не жалко , вас развели как слепых котят .
Сгоревший Нотрдам де пари во Франции, Меркель впервые в жизни схватила кондрашка. Сразу после купания красных труселей, в Одессе на соседнем пляже случился самый крупный оползень за последние 15 лет. В этот же день, полу-член "Слуги народа" Сердюков в Полтаве убивает в ДТП женщину, полицейские Авакова сообщают, что за рулем был не он, а женщина (!!) та самая пассажирка начальника, журналистка Громадського, которая сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Тут же кортеж зезидента подрезает колонну автобусов, два зезидентских туарега и бус вдребезги, автобусы с детьми помяты.
Украинцы, Господь предупреждает. Он специально пересадил Зеленского на самолет, чтобы предупредить и его и Вас в последний раз
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.
БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад
ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.
СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування
ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету
БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.
Хуже не будет!
....
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"Не за так" сейчас пол страны сольют в Мордор!
Воно так и не так,когда к власти приходит мудак
.
а что бы тогда сделал ЗЭ ??
ВоЕн ты хренов.
Как то так.
Какой еще нужен приказ? Почему вы не стреляли? - Сенченко о разговоре Турчинова с командиром морской пехоты в Керчи в 2014 году.
https://censor.net.ua/news/3042023/kakoyi_esche_nujen_prikaz_pochemu_vy_ne_strelyali_senchenko_o_razgovore_turchinova_s_komandirom_morskoyi
Как главнокомандующий должен был отдавать приказ единолично.
Тварь слюногубая.
Турчинов во главе СНБО зарабатывал 52 тысячи гривен в месяц, а Данилюк за первый месяц получил 92 тысячи.- мои поздравления зебилам . Мне вас не жалко , вас развели как слепых котят .
Больше эту новость не нужно постить.... спасибо!
Голосуйте за кого угодно, но против этих трёх!
Конечно лучше за проходные партии.
Рада будет просто резиновым штампом, то есть декорацией.
вас не взяли в долю?
Или вы считаете, что пока вы вчера отдыхали, Зеленский тут на форуме Цензора делился мнением, за сколько он Украину продаст????
Пожовтіє зелень, висохне чабан.
Вівці помудріють, вклоняться Бандері
І проснеться Третій Визвольний Майдан !!
Шкода, що пана Турчинова ігнорують в даний час нові керманичі держави.
Руина - период истории Украины конца XVII в, характеризующееся распадом украинской государственности и общим упадком.При Руины Украина была разделена по Днепру на Левобережную и Правобережную, и эти две половины враждовали между собой
Вследствие раскола в стане казаков в ходе русско-польской войны 1654-1667 годов, на обоих берегах Днепра был избран свой гетман. На Левобережной Украине им стал в 1663 году Иван Брюховецкий, на Правобережной Украине - в 1657 году Павел Тетеря. Сложившаяся ситуация раскола Украины по Днепру была юридически закреплена Андрусовским перемирием в 1667 году, после чего Левобережная Украина, сохранив автономию, официально вошла в состав Русского царства.
А ВЕДЬ ЗА СДАЧУ КРЫМА ПО-ЛЮБОМУ ТЕБЯ ПОСАДЯТ И ИЗРАИЛЬ ТЕБЕ НЕ ПОМОЖЕТ.
Думает, что уйдет от тюрьмы за сдачу Крыма?
Зебил делает много зла для страны, но если он посадит Пластыря - я поддержу!
🤣
Теперь его хотят люстрировать.
А от можливі зміни в Конституцію... Для яких навіть депутатів нема, це загроза...
А по моєму загроза це турчинов і його секта... з їхньою десятиною в бюджет закордонної держави...