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Все про:Аваков (1186) Італія (296) вирок (531) Марків (50)

 Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із послом Італії в Україні Давиде Ла Чечиліа вирок італійського суду військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з послом Італії Ла Чечиліа. Довів позицію України: ганебне, несправедливе рішення суду Павії щодо гвардійця Марківа шкодить взаєминам країн", - йдеться в повідомленні.

"Вимагаємо ясних кроків у вирішенні проблеми. Для цього домовилися продовжити спільні консультації", - додав міністр.

Дивіться також: "Я теж Віталій Марків", - нацгвардійці і ветерани АТО виступили на підтримку засудженого в Італії українця. ВIДЕО

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році.  Його  засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137544
 
   
 Топ коментарі
 
Емм, а я к по-інакшому можна назвати рішення суду, який ігнорує офіційний документ від міністра внутрішніх справ, у якому вказується, що в підрозділі Марківа не було мінометів? Одного цього факту достатньо для 100% виправдання підсудного! Бо в нього не було і не могло бути знаряддя вбивства.
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Итальянские фашисты это верные союзники кремлевских нацыстов.
Дурень! О чем ты с ними можешь говорить?)))
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ну да - люді разні, а при власті хвашисти
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Итальянские фашисты это верные союзники кремлевских нацыстов.
Дурень! О чем ты с ними можешь говорить?)))
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Был неделю назад в Риме. Мой квартиросдатчик Фабио сам спросил о войне с паРашей и сказал что итальянцы поддерживают Украину. Так что не обобщай, как и у нас, там разные мнения и разные люди.
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ну да - люді разні, а при власті хвашисти
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В 41 в составе СС тоже...БЫЛИ РАЗНЫЕ ЛЮДИ)))
их тоже не обобщать?)))
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Власть в Италии у людей типа Сальвини,который даже по внешнему виду -даун!
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Вслед за тобой приехал россиянин и он ему расказал, что у него ночевал ненависный хохол и то что он против Украины.
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Решение суда есть решение суда. Нанимайте хороших адвокатов и доказывайте правоту в апелляционных инстанциях. Но рассказывать послу, о том, что решение суда цивилизованной страны вредит отношениям между нашими странами - это проявление селюковости.
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Емм, а я к по-інакшому можна назвати рішення суду, який ігнорує офіційний документ від міністра внутрішніх справ, у якому вказується, що в підрозділі Марківа не було мінометів? Одного цього факту достатньо для 100% виправдання підсудного! Бо в нього не було і не могло бути знаряддя вбивства.
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Я никогда не вникал в обстоятельства того дела. Но насчет того, что вы написали, так, чисто гипотетически - а разве миномет нельзя было захватить в бою и не поставить на учет? А разве рядом с подразделением Маркова не могло быть подразделение с минометом? Это я не о том, виноват или нет, а том, что нужно изучать все материалы дела.
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Ну навіть якби було так, то причому тут саме Марків? Ну захопив би він міномет - і що зразу попав би в журналістів? Ну не вміє він з міномета стріляти, тим більше так точно, щоб спеціально в журналістів попасти! Хай справжнього мінометчика шукають, конкретно Марків виходить не винен у будь-якому випадку...
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Ну правда, ваши гипотезы - очень рыхлые. Как раз, может из-за того, что не умел стрелять из миномета, может и попал по ошибке в журналистов, а не во врага. Повторю - нужно изучать, что именно легло в основу обвинения против него. Я этого не знаю. Вы, я вижу, тоже.
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по закону в данном случае ответственность за этого журналюгу несут кацапы. Есть 2 исключения: его завалил снайпер, причем журналист был с опознавательными знаками, или казнь пленного. Маркив привлечен незаконно.
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"цивилизованной страны".
Это вы сами так решили или они так себя называют,а вы повторяете?
Если сами,то по каким критериям вы определяете цивилизованность?
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Например, страны ЕС я такими считаю. А у вас какие критерии цивилизованной страны?
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Конечно.
В них в первую очередь входит соблюдение прав человека,в том числе на справедливое правосудие.
А у вас?
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Я вам привел конкретные страны, которые считаю самыми цивилизованными в современном мире. А вы в ответ - лишь лозунг.
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чисто гипотетически

Чисто гипотетически может случиться вообще что угодно. Но ведь гипотезы не доказательства.
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Ну так и я об этом же. Просто если вы внимательно почитаете комменты моего оппонента, то он, именно отсутствие минометов и неумение пользоваться ими, приводит как абсолютное доказательство невиновности. А я говорю, о том, что нужно читать материалы дела, а не заявления Авакова.
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Скажіть, будь ласка, який рівень довіри до цього міністра та очолюваного ним відомства з боку власного народу?
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Це вже інше питання)) Ну і Бєня ж сказав, що це луччий міністр в цьому уряді)

Але тут мова йде про офіційний документ від міністерства і його очільника і суд мав би його брати до уваги.
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Это что это за «цивилизованная» страна? Италия?!) русский, ты бредишь.
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Разумеется будут пытаться доказывать правоту в высших судебных инстанциях. Но поскольку дело очевидным образом политически окрашено, то естественно Правительство тоже обязано высказать свое отношение другому Правительству. Более уместен здесь был бы демарш со стороны Министерства иностранных дел, но поскольку оно благодаря усилиям Президента Зеленского сейчас практически парализовано, пришлось Авакову брать инициативу на себя.
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Пока наши адвокаты будут проходить всю юридическую рутину по доказыванию очевидного факта невиновности нашего воина, Маркив будет находиться в тюрьме. Поэтому нужно использовать все возможности давления, чтобы добиться его освобождения как можно раньше. Так поступают все уважающие себя страны, защищая своих граждан. И никакой селюковости здесь нет и близко. Было бы хорошо, если бы наша правоохранительная система потребовала от итальянцев, выдачи всех итальянских граждан, воевавших на стороне поддерживаемых россией боевиков. А здесь влупить им пожизненное, и пусть трудом искупают вину где-нибудь на урановых рудниках. Чтобы другим мразям был урок.
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Спали свою собственность в италии,в знак протеста ,мусор-мусорянский.
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Це ще питання, чи вони про Марківа говорили, чи про гарантії для збереження власності , якщо міністром "нові обличчя" не призначать. Кому, як не Авакову знати, які то шулери і наперсточники.
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ми для італійців шо китайці - яка різниця кого стратити: А Шо, чи А Шоу?
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гніда... невже рюкзачний заводік продав ?
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А ви хто? Страна?! А ми думали ви гуляй поле та махновщина. Справжня держава та народ який в ній живе не ведуть себе так зневажливо та безтолково один до одного...
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А где там врач-унитазник елена италена? Говорят в Италии задержали и оштрафовали кого-то,кто собирал монеты в фонтане! Я за нее беспокоюсь! Аваков встретился с послом Италии: Решение суда по Маркиву вредит отношениям стран - Цензор.НЕТ 5219
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Чичоліну призначили послом Італії в Україні? Я чув, що вона в політику пішла, але щоб настільки))
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Итальянский суд осудил итальянского гражданина. В чем проблема и при чем здесь Аваков?
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Ок, чому не засудили італійських найманців, що воювали на боці окупантів? Скажу коротко- Італія та Росія пов'язані давніми міцними корупційними зв'язками.
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А взагалі - Марків міг би зрозуміти сам, що краще йому не їхати у деякі країни, Італія в їх числі.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн
 
 
 
 
 
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