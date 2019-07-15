 Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter інформує Цензор.НЕТ.
"Зустрівся з послом Італії Ла Чечиліа. Довів позицію України: ганебне, несправедливе рішення суду Павії щодо гвардійця Марківа шкодить взаєминам країн", - йдеться в повідомленні.
"Вимагаємо ясних кроків у вирішенні проблеми. Для цього домовилися продовжити спільні консультації", - додав міністр.
Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
Дурень! О чем ты с ними можешь говорить?)))
их тоже не обобщать?)))
Это вы сами так решили или они так себя называют,а вы повторяете?
Если сами,то по каким критериям вы определяете цивилизованность?
В них в первую очередь входит соблюдение прав человека,в том числе на справедливое правосудие.
А у вас?
Чисто гипотетически может случиться вообще что угодно. Но ведь гипотезы не доказательства.
Але тут мова йде про офіційний документ від міністерства і його очільника і суд мав би його брати до уваги.